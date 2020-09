Яна Якимова: Онлайн покупките в ИКЕА са 4 пъти повече

Броят на посетителите в магазина в София леко намаля, но средната стойност на 1 касова бележка е по-висока от преди, казва управителят на магазина Яна Якимова

- Г-жо Якимова, с какво новият магазин на ИКЕА във Варна е по-различен от този в София, намират ли се там абсолютно всички стоки, които има и в софийския магазин? Могат ли да се купят на място, или и те се поръчват както мебелите?

- Новооткритият магазин на ИКЕА във Варна е с изцяло нов концептуален формат за България, но и за целия Балкански полуостров. Той се породи от естественото ни желание да бъдем възможно най-близко до нашите клиенти, като им предоставим по-компактни и удобни предложения. Вярваме, че в днешно време хората търсят достъпни и практични начини за пазаруване, затова ние откликнахме на тези нужди в старанието си да развием огромния потенциал на ИКЕА.

На ниво 0 посетителите могат да се насладят на разнообразни вдъхновяващи интериорни решения в мебелния салон, а на ниво 1 е разположена нашата зала с аксесоари. Магазинът разполага със зона за хранене, която се нарича Swedish on the Go - бистро в шведски стил, предлагащо типични скандинавски кюфтета, салати, десерти и други вкусни предложения на много добри цени.

Клиентите ще имат достъп до пълната гама от 8000 продукта, достъпни на IKEA.bg.

Всички видове

мебели могат да

бъдат поръчани с

разнообразни

опции за доставка

- взимане от магазина без допълнително заплащане или доставка до дома.

Селекция от повече от 3500 продукта, аксесоари и най-продаваните мебели са на разположение за директна продажба.

Освен това предлагаме разнообразни възможности за нашите клиенти - услуга за монтаж и доставка, услуга за финансиране, безплатна услуга за проектиране на кухни и гардероби.

- Как се движеха продажбите на ИКЕА в първите месеци на пандемията - март, април и май, с изключение на краткия период, в който магазинът беше затворен? Данни от проучвания посочват, че компаниите за мебели и обзавеждане претърпяха спад в оборотите с 20% през март и още 20% през април, тези цифри отнасят ли се и за ИКЕА?

- Въпреки предизвикателствата, които ни постави настъпилата ситуация, нашият бизнес план се превърна в компас за успех. Обновихме и подобрихме голяма част от ресурсите си като естествена част от еволюцията на ИКЕА в световен мащаб. Нашата среда винаги е динамична и компанията ни не се колебае да променя инвестиционните си планове, за да бъдем все по-адаптивни към различните ситуации.

За периода на изолация нашите онлайн продажби в България са нараснали почти 4 пъти в сравнение със същия период на миналата година. И дори след като отворихме магазина отново за своите клиенти, онлайн продажбите все още са 4 пъти по-високи, което само по себе си е доказателство, че поведението при пазаруване в България се променя.

- Какво направи магазинът, за да преодолее негативните тенденции и как се движат продажбите сега?

- Наблегнахме основно на онлайн продажбите, които в момента са ключът към успешното съществуване на всеки бизнес. Докато магазинът беше затворен, на голяма част от ръководителите на екипи се наложи да бъдат още по-активни и целенасочени, за да постигат резултати. За кратък период трябваше да планираме и приложим промени в работните процеси, да се адаптираме към динамичната ситуация в производството, дистрибуцията и доставките на нашите продукти.

Следим много показатели на нашата оперативна работа и забелязваме лек спад на посетителите на магазина в София, но пък средната стойност на сметката е по-висока в сравнение със същия период през изминалата година, което като цяло води до положителен резултат. В магазин ИКЕА направихме нововъведения за улеснение на онези клиенти, които правят целево посещение – мебелите, заедно с услуги доставка и монтаж, могат да бъдат платени с банкова карта на информационните точки в мебелния салон.

Успяхме да поставим и специален фокус върху разнообразието от предложения и услуги в онлайн магазина ни, като

безлихвено

онлайн

потребителско

кредитиране

и нови възможности за доставка, за да отговорим максимално на нуждите и очакванията на нашите клиенти.

- Колко време ще е необходимо за пълно възстановяване на продажбите поне до миналогодишните им равнища?

- В момента е трудно да направим подобна оценка поради множество фактори, от които зависи обемът на продажбите. През последните месеци наблюдаваме промени в различни посоки и те пряко се отразяват върху нашата дейност.

Вече започнахме да прилагаме специални планове за оптимизиране на работните процеси с цел да постигнем максимално равновесие в продажбите. Днес това става възможно чрез повишаващата се синергия между физическите и онлайн обекти. Ето защо, за да бъдем още по-близо до всички българи от цялата страна, въведохме нови опции за доставка, извън стандартните доставка до дома, или до обект на ИКЕА. Вече предлагаме възможността и за доставяне на поръчка до офис на наш партньор в 12 града от страната, като плануваме да увеличим списъка с градове в България, до които ще могат да достигат поръчките по-бързо и на по-добра цена.

- Има известни притеснения сред хората, свързани с локацията на ИКЕА в София- почти няма градски транспорт до там, намира се в покрайнините на града. Какви са данните за посещенията на клиентите всеки ден в сравнение с предишната година?

- През летните месеци наблюдаваме лек спад в броя на посетителите в магазина спрямо предходни години, както и промяна в потребителското поведение. През годините ИКЕА се наложи като място, в което цялото семейство прекарва време през почивните дни, а сега се наблюдават много повече целенасочени посещения- клиентите идват с намерението да осъществят покупка и често предпочитат делничните дни. Така потокът от посетители се разпределя доста по-равномерно през седмицата и това е благоприятно за нас.

От началото на каталожната година в магазина в София вече регистрирахме 100 000 посетители, което е много позитивен индикатор и повод за увереност, че ситуацията се стабилизира.

- С какво изграждането на още една станция на метрото след “Витоша” би допринесла за този район на столицата?

- Проектът за нова

метростанция е

наистина добра

възможност

за развитие както от гледна точка на живеещите в района, така и за инвеститорите. Ето защо е добре да се търси баланс между двете.

Осигуряването на метростанция в близост до ИКЕА в София би улеснило значително нашите клиенти, също би им доставило максимално удобство с оглед на местоположението на магазина.

- Планира ли ИКЕА да отвори друг физически обект в страната, подобно на новия магазин във Варна?

- ИКЕА - Варна, е първият среден по размер магазин на Балканския полуостров, а първият малък размер магазин ще бъде открит в Пирея тази година. Според плана за развитие на трите държави, в които компанията “Хаус Маркет”, част от Fourlis Group, оперира, общо пет средни магазина IKEA от 5000 - 12 000 кв. м и десет малки магазина от 1000 - 2000 кв. м ще бъдат отворени през следващите пет години. Не сме спирали да проучваме възможностите си и вярваме, че винаги има място за развитие.

- От тази есен прочутият каталог на ИКЕА е само онлайн. Защо направихте така и каква беше целта?

- За ИКЕА някои неща носят голяма символика и традиция. Каталогът ни е едно от тях, наред с устойчивото развитие и отличителния дизайн на продуктите ни. Приспособяването към нови концепции е ключово за развитието на марката както в България, така и в световен мащаб. Ето защо решихме да подобрим вече установените устойчиви практики, които обхващат дигиталния свят като естествено по-екологичен. През следващите години ще се фокусираме още повече върху онлайн каналите ни с много свежи идеи и иновативни решения, стремейки се да бъдем в съответствие с потребителските очаквания

Поради тази причина, насочваме усилията си в предлагането на новия ИКЕА каталог 2021 основно в дигитален формат. Разбира се за всички онези, които предпочитат класическия прочит, имаме и печатен вариант, наличен в магазините ни.

CV

Яна Якимова има 10 години опит в ИКЕАБългария, като започва кариерното си развитие още с откриването на първия магазин през 2011 г., когато поема отдел “Връзки с клиенти”. От 2013 г. ръководи отдел “Продажби”.

Преди това Якимова е заемала мениджърски позиции в туризма и обслужването на клиенти. Има магистърска степен по икономика на туризма от УНСС София.