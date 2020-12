Да отварят ли бързо детските градини?

Новината, че съвсем скоро детските градини и яслите може да отворят врати, ако тенденцията е заболелите да намаляват, предизвика много и полярни реакции в социалните мрежи. Някои родители са на категорично противоположни позиции. Едните подкрепят идеята да се отворят градините за улеснение на организацията на работния ден на родителите и за социализация на най-малките. Други пък защитават противоположната теза - кривата на заболеваемостта ще тръгне отново нагоре, ако мерките се разхлабят.

Недопустимо е седмици преди въвеждането на ваксината всички усилия на експертите в правителството, на медиците, на всички хора, които спазват противоепидемичните мерки, да бъдат компрометирани с оглед на краткосрочни финансови цели и с цената на хиляди човешки животи, пишат в отворено писмо от Science in the Crisis и “Родители за безопасно образование”. Двете активни групи по въпросите, свързани с COVID-19 - Science in the Crisis и “Родители за безопасно образование”, изпратиха Отворено писмо до българския министър-председател, до министрите и до медиите.

“24 часа” се свърза за коментар с представители на организации, които са на различни позиции - асоциацията “Родители” и фейсбук групата “Родители за безопасно образование”.

Яна Алексиева, психолог и изпълнителен

директор на асоциация “Родители”:

Да. Само да не

събират групи

Ако нещо трябва да бъде отворено в скоро време, това нека бъдат детските градини, като е много важно да се спазват всички противоепидемични мерки. Така ще бъдат сигурни децата, родителите и учителите.

Естествено, това е решение на родителите, защото много от тях вече намериха начин как да организират деня си. Има обаче и много родители, които имат нужда и най-вероятно те ще изберат да пуснат децата си на градина. За децата също е от съществено значение да бъдат в среда, различна от тази вкъщи.

Ако детските градини се отварят, ключовото е да няма смесени групи. Всяка група трябва да е самостоятелна,

независимо

дали там са пет,

или десет деца,

а не пълната група. Идеята да се организират сборни групи е недопустима предвид това, че трябва да се спазват сериозно противоепидемичните мерки и всичко трябва да е максимално безопасно. От друга страна, това е един огромен шанс за децата и за детските градини да се работи с малки групи чисто образователно. Всички знаем и няма защо да се убеждаваме, че това е най-добрият начин децата да работят - в сравнително по-малки групи, а

не в група с по

25 и повече деца

Да, може да се отворят детските градини, но като се спазват строго мерките и се запазва правото на родителя да избере.

Николай Хамов, член на фейсбук групата

“Родители за безопасно образование”:

Отпуснат ли

мерките на сляпо,

идва трета вълна

Против отварянето на детските градини съм. Прекалено рано е от началото на действието на по-твърдите мерки, за да се види тенденция. Липсват публични статистики за заболеваемостта в детските градини. Има възрастова група от 0 до 20 години, но това

не дава

представа

каква е

картината

в детските градини, още повече че на децата почти не им се правят тестове и не се проследяват контакти.

Заболеваемостта върви около седмица след събитията, т.е. ако преди седмица училищата са спрени, сега може да се види някакъв ефект. В края на предишната седмица имахме и Черен петък, което допълнително повишава кривата на заболеваемостта. Сега допълнително бяха включени облекчени условия за достъп до PCR тестове през по-лесно получаване на направления и като че ли не може да разчитаме на статистики, които да покажат, че заболеваемостта пада.

Хоспитализацията закъснява с 10-14 дни след събитията, смъртността - с 3 седмици.

Ще започне да спада смъртността и

вероятно ще

отворят всичко

И ще има период, в който смъртността ще продължава да пада и хората ще си помислят, че всичко е наред. И пак ще се получи същото, което стана с тази вълна, която е в момента. Затова съм против отварянето на детските градини.

Може да се помисли за детски градини, които обслужват лекари и полицаи, както правят на Запад, но масово отваряне на детските градини не трябва да има.

Безпокои ме също, че все още нямаме публични статистики за антигенните тестове. Възможно е статистики за тях да липсват изобщо, а те изместват PCR тестовете и понеже са безотчетни, изкривяват картината, която виждаме. Ще бъде много голяма грешка да се отпускат мерките на сляпо.