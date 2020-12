Дайте властта на фейсбук и т'ва е!

Дали на инфлуенсърите януари ще им

стигне да решат кой аджеба е най-ербап

Много сме го закъсали откъм държавно управление. Фейсбук обществото място не може да си намери от възмущение, че карат ваксините с хладилни камиони за кренвирши. Както отбеляза

бивш големец с

черно-бяло

самосъзнание,

наблюдаваме “катастрофални за процеса на ваксиниране имиджови последици”.

А на фона на това активно свлачище Борисов изпраща добрия доктор Мангъров директно на имунизационния ешафод. Ако съдим по печалните оди по негов адрес, има опасност да го овалят в пера и намазан с катран, да го оковат с вериги само и само да се снима по телевизията как го пробождат, за да събудят доверието на българина в постиженията на съвременната наука.

От друга страна,

самият Мангъров

ту се навива, ту

се отказва,

непредубеденият зрител може да си помисли, че го е подгонило шубето, макар всички да знаем, че е безстрашен и безсмъртен. По този повод пуснаха забавен кадър с Парцалев от филма “С деца на море”, върху който пише: “Къде е Мангъров? Бойко го търси да го ваксинира.”

Въобще имаме пълна девалвация на авторитетите по всички направления, не се намира ни достоен водач, ни знаменосец. Погнаха даже Угур Шахин, създателя на първата ваксина срещу COVID-19, защо още не се бил продупчил.

Човекът е от турски произход, но отдавна е добил германски манталитет и кротко обяснява, че има списъци с чакащи възрастни хора и доктори, той нямал моралното право да прережда никого. Нашата самодейна академична мисъл обаче вика: “Да, бе, да, тоя па на к'ъв се пра'и!”

Лошото е, че и алтернатива не се задава за България. Ако начело днес, в разгара на пандемията, бяха Христо Иванов и Атанас Атанасов, бусовете щяха да са най-много за сладолед. Мая Манолова може би щеше да кара панацеята с тировете, дето нейни познати ги ползват за трафик на цигари без бандерол, а на Слави Трифонов едва ли щеше да му пука, ако ваксините идваха с камиони за жива риба или с катафалки.

Народен човек е

все пак, не някой

сноб

Докъдето ти поглед стига, и помен няма от достойна политическа сила, която да има отношение поне към маркетинговия ефект на управлението, само стари муцуни, бивши близки на Борисов и провалени клакьори на действащи шмекери.

Спасение тлее единствено във възможността да се даде шанс поне за малко

най-добрите да

оглавят

държавата –

експертите по

всичко!

Тези, които винаги имат готов отговор, независимо дали става дума за протестен побой над невъоръжени жени с малки деца, или за ползите и вредите от поредния локдаун, или пък за съединяването на наночастиците от вирусния шип с клетъчния белтък. Поне за месец трябва да се даде правото на BG фейсбука да поеме изпълнителната власт, за да сме сигурни, че сме опитали всичко. Абсолютно всичко!

Нека да бъде февруари, най-краткият месец, да не кажат троловете, че инфлуенсърът избира пътя на най-малкото съпротивление. Дотогава социалната мрежа трябва да излъчи правителство, като единственият възможен критерий за лидерство в тази виртуална реалност са лайковете. И оттук започва трудното, защото в тази среда, както се казва, имаме много вожд, но малко индианец.

Най-следвани във фейсбук са секссимволи като Николета Лозанова, Азис, Гришо и пр., които обаче не биха склонили да се нагърбят с политически решения. И без друго си имат достатъчно грижи по собствения си имидж.

Политиците като Бойко Борисов и Румен Радев, които се радват средно на по 200-300 хиляди фенове, също не влизат в тази надпревара по ясни причини – инфлуенсърското правителство е над тях, то не бива да има нищо общо със статуквото.

Селекцията на бъдещата пробна власт остава в ръцете на по-малко популярни, но пък много по-гласовити, саркастични, иронични, заядливи, остроумни, нахакани остриета, събиращи максимум 50 хиляди последователи и

раздаващи с

лека ръка

най-тежки

присъди

Не може да се прецени дали януари ще им стигне, за да си изберат водачи. Крехката колегиална толерантност между тях за първи път ще бъде подложена на сериозно изпитание – кой аджеба е най-ербап!

Дали ще надвие представител на либералните леви,

свенливо криещ

партийната си

книжка от “Да,

България”

с претенцията за политически независима експертиза, дали ще е доскорошен галеник на ГЕРБ, отрекъл се от своите влиятелни ментори след “Апартаментгейт”, или пък обиден протестър с несбъднати мечти за власт и слава… А може да е несправедливо прогонен неподкупен журналист? Подценен бивш депутат?

Набедена хубавица?

Кървав фронт ще се отвори, грозни сцени ще се разгърнат, но до законните парламентарни избори друга възможност нямаме. Както казват мандалорците: This is the way!