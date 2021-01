Димитър Аврамов: Америка изкривява американската мечта, а свободата намалява

Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис се събират за нов сериал в ролите от "Сексът и градът", които ги направиха известни, съобщи Ройтерс. Героините им сега ще са с 20 години по-възрастни. Новият сериал ще е с 10 епизода по половин час. Той ще бъде излъчен по HBO Max. Нарича се "And Just Like That" (И просто така)