Аманда Горман - поетесите носят Прада

21-годишната поетеса Аманда Горман, която написа стихотворение специално за клетвата на президента Байдън, е впечатлила почитателите на модата с обръча си за коса на Прада на стойност 255 паунда, пише "Индипендънт", проследявайки реакциите в Туитър. Палтото било на същата марка. Бижутата й били подарък от Опра Уинфри, която традиционно подкрепя млади автори. Стихотворението й, "The Hill We Climb” (“Хълмът, който изкачваме“) ще излезе през пролетта на 2021 г. в тираж от 150 000 бройки, издание на Penguin Young Readers, пише в Уикипедия.

Политиката винаги е давала възможност на творците за добър персонален маркетинг и промоция на собствен арт продукт. Аманда получила поръчка за написването на творбата си специално за клетвата на Байдън, но отначало работата по стихотворението не потръгнала. Щурмът на Капитолия и последствията от него обаче я вдъхновили и тя успешно се справила със задачата си.

Тези дни се появи новината, че българският художник Симеон Кръстев също е рисувал по поръчка (или е участвал в поръчков конкурс) картина с премиера Борисов и президента Вучич, по време на визитата им на строящия се Балкански поток. Не знам дали газопроводът е успял да го вдъхнови, но е поел сериозен риск да бъде изложен на отрицание и подигравка. И докато поетесите носят Прада, него никоя световна марка не се е втурнала да го облича.

Доколко е приемливо творците да продават таланта си в услуга на политиците? Въпрос на личен избор и на преценка на ползите и негативите. В случая с Горман и Кръстев виждам доста прилики. Как ще бъдат посрещнати изявите им, зависи от политическите предпочитания на публиката, а качеството на произведенията им няма да е най-важното. За симпатизантите на Байдън или на Борисов, стойността на творбите им няма да е от първостепенно значение. За тези, които не ги харесват, ще са чудесен повод да се присмеят на авторите.

Все пак качеството на изпълнение е от значение, поне заради творческото его на а изпълнителя, който не трябва да се срамува от постигнатия резултат. Старата пинакотека в Мюнхен е пълна с поръчкови картини на ренесансови творци, подкрепили с четката си Контрареформацията. Те обаче стоят съвсем прилично редом до останалите творби, като "Мадоната с карамфила" на Леонардо, а поводът за поръчката едва ли прави впечатление на днешния посетител.

Поставям под съмнение дивидентите за политиците от експлоатацията на артистите. Персоналният маркетинг на Аманда Горман обаче определено е на високо ниво. Бижутата, които носи, правят директна препратка към автобиографията на афроамериканската поетесата Мая Ангелу от 1969 година – „Аз знам, защо пее птицата затворена в клетка“, I Know Why the Caged Bird Sings, пише Индипендънт. Пръстенът на Горман, подарен й от Опра, изобразява клетка за птици. През 1993 г. Мая Ангелу чете свое стихотворение - On the Pulse of Morning, по време на първата инаугурация на Бил Клинтън. За самото събитие приятелката й, Опра Уинфри, й подарява синьо палто и ръкавици на Шанел. Интересни и добре обмислени паралели и послания, което още веднъж подчертава важността на персоналния бранд за успеха и продажбите на твореца.

Най-големи обаче изглеждат ползите за маркетинга на Прада. Ако модната марка прояви интерес и към политическия живот в България, има по-малко от 3 месеца, за да подгрее аудиторията с някоя дреха по време на изборите за парламент. Да не забравяме, че после предстои и президентски вот. Талантливи творци не липсват и у нас.

