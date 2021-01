Думите и контекстът ще спечелят народната любов

Кампания само в медиите дава шанс за

най-честни избори изобщо

За първи път изборите, които предстоят, ще се проведат с кампания изцяло в медиите.

Няма да има концерти, няма да има раздаване на капачки и кебапчета, нито десетници ще могат да обикалят по къщите. Посланията, които имат кандидатите за народната любов, трябва да произтекат само и единствено през медиите - традиционни и социални.

Това е необичайно за организаторите на кампании, които през последните години залагаха на директния контакт с избирателя. Тази година, за да са убедителни, трябва да пратят ясни послания през медиите. Вероятно всичките тези скъпоплатени многознайковци ще почнат да им обясняват колко важен канал е тик-ток за младите.

Може би е важен за другаря Си. Освен Народната република да проследява поведението на хората по света, защото американската дълбока държава го прави с гугъл, друга полза няма. Както технологиите се развиват много и бързо и хората са все повече следени и това създава измамното усещане, че са станали по-манипулируеми - както вирусите мутират, тъй и хората изменят поведението си непрекъснато, за да оцеляват и бъдат повече свободни.

Тъй че днес изборът, който хората правят, е все по-информиран. Днес никой не решава, без да провери някое твърдение.

Нали помните как се развиха нещата с ваксините. Първоначално имаше много скептицизъм и тъпотии по социалните мрежи, след което в няколко авторитетни традиционни медии се появиха статии, които обясняваха ясно и задълбочено действието и ползата от ваксините, и днес се търсят връзки да се имунизираш, а не да избегнеш ваксината.

През 21-а година на ХХI век всичко е контекст. Ако през 1990 година е било важно да те дават по телевизията чрез кратък и въздействащ клип, през 2021-а всичко се проверява първо какво, къде и от кого е съобщено. И хората избират от надеждността на източниците.

Затова авторитетните медии наистина стават много по-важни и въздействащи. Вече няма значение лесната смилаемост на бързия видеоклип. Това, за което пееха през 1979 г. “Бъгълс” - Video killed the radio star Pictures came and broke your heart (“Видеото уби радиозвездата. Картинките дойдоха и ти съкрушиха сърцето”) през 1980 година, днес трябва да пеят Words killed the videostar (“Думите убиха видеозвездата”).

“Видеото уби радиозвездата.” Това е първият клип, излъчен по новопоявилата се през 1979 година МТV. Текстът е много показателен за едно социално явление, а именно технологичната носталгия - заслепяването по някоя технология, в случая радиоразпръскването, която кара хората да спират и да не приемат новото - в случая с песента става дума за видеоклипа.

По подобен начин все още рекламистите са заслепени от сменящите се картинки и не осъзнават, че са спрели през 1979 г., и не могат да видят, че вече думите изместват всичко останало заради културата на интернет търсачките. Както тогава не могат да забравят радиоджинглите.

Днес всяко твърдение се проверява първо в интернет. И независимо от резултата най-голямо значение за решението има източникът. Доколко е сериозен и авторитетен. Доколко лично аз вярвам на даден източник и в какъв контекст попада съобщението.

Мина времето и на фейкнюз, след като гледаме какво стана с Доналд Тръмп. Въпреки безспорните му постижения в икономиката и външната политика, той не можа да спечели медиите и сега играе голф. Никакви тролове не му помогнаха.

Не го забравяйте никога - дори автомонтьорите първо търсят какво е казано за водните помпи в авторитетни източници. Важни са думите и контекстът - тъй днес се печели народната любов. Независимо дали става дума за водни помпи, или за избори.

Затова, уважаеми политици, мислете над думите повече и над това къде ги произнасяте. Това е един от страничните ефекти на COVID-19, но за първи път ще имаме чиста кампания на посланията, а не на контакта и преките бонуси.

Това крие две вероятни възможности - липсата на кебапчета да намали избирателната активност, с всички произтичащи от това ефекти, или населението да бъде привлечено от някоя нова и разумна кауза. Когато се борят идеи, винаги има изненади и това е шанс за най-честните избори изобщо. Затова, колкото и да е трудно, мислете над идеите, а не над хитрините.

Кампания само в медиите дава шанс за най-честни избори изобщо.