Горещи
Мнения
Италианци да ни обвиняват във фашизъм? Мама миа, това е много лош виц
Историята как еврейски деца плачат, барикадирали се в хотел, докато отвън фашистки орди скандир...
Ива Петрова: Може да имаме евтин ток и сигурни доставки
До края на годината се очаква проектът на новата енергийна стратегия, която да даде именно този...
ТОП ТЕМИ OT Мнения
"Галъп": 52% са критични към външната политика на Радев. Йотова с най-високо доверие
Сред политическите фигури Илияна Йотова се ползва с най-високо доверие Критично отношение към в...
Градският туризъм е в подем, рано е да се говори за слаб сезон на морето
Расте броят на туроператорите у нас за пешеходна, велосипедна и конна екскурзия Прибързано е д...
Обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се възобновява
Сътрудничеството в областта на обмена на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се е въз...
Владислав Горанов: Не съм оптимист, че мнозинството има куража да върне нормалността в публичните финанси, дано ме опровергаят
Бих отправил апел към министър Демерджиев да призове американската страна за информация, за да ...
Елисавета Белобрадова: Живеем в абсурд – много български деца не говорят български, а майчин език плюс перфектен немски или френски
Всички възрастни сме зависими от социалните мрежи и се държим малко като алкохолик, който казва...
Анна Митова: Зависимостта засяга цели семейства
Над 45 000 души са се вписали в регистъра на хазартно уязвимите Посланици на кампанията „Не сте...
Знаете ли, че не знаете нищо за Европа? (част 4)
"24 часа" ви предлага интересно преживяване - разберете какво знаете и какво не за стария конти...
Познанията ни за Европа са добри, но още разчитаме на стереотипи
Най-много ни се отдава местната история Европа винаги има с какво да изненада дори най-подготве...
Знаете ли, че не знаете нищо за Европа? (част 3)
"24 часа" ви предлага интересно преживяване - разберете какво знаете и какво не за стария конти...
Драги мислещи хора, важно е да държим барута сух
Скъпи приятели, уважаеми мислещи хора, Позволявам си да напиша тези редове, защото през последн...
Няма как това да не е трогателно
ОСТАНАЛОТО Е МЪЛЧАНИЕ Срещнах тези дни във Фейсбук платено (спонсорирано) съобщение от едната о...
Съвестните граждани викат полицията, а не раздават юмручно право
Истинските “ловци”, граждански патрули или хора, които претендират да са съвестни граждани, ког...
Това трябва да е само началото
Мащабно свиване на разходите за държавната администрация бе едно от най-очакваните решения на н...
Само в "24 часа" на 6 август: На театър в София през есента – какво е новото и различното
Само в "24 часа" на 6 август четете: Бившата шефка на митниците Петя Банкова с охрана допреди 1...
Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)
Българският изборен кодекс е един от най-променяните закони у нас. От 2014 г. насам се коригира...
Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!
Помните ли добилата голяма популярност гръцка национална кампания "Apodixi Please"? Всяко лято ...
Докога недостойните ще убиват достойните?
Две гривнички с мъниста, които никога няма да стигнат до ръчичките на Мишо и Боби. Още две бели...
Генералите тръгват на война - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов
Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов. Всяка седмица очакв...
Как Крум Зарков изкачва Бузлуджа - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов
Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов. Всяка седмица очакв...
Полицаи и министри - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов
Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов. Всяка седмица очакв...