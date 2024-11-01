Анкети
Да има ли извънредна ваканция за учениците през май 2027 година?
13.9%
Да, и извънредните дни да се отучат през юли
23.1%
Да, но държавата да си затвори очите и да не се отучва
12.2%
Не, няма кой да гледа малките толкова дълго време
31%
Не, не може цялата държава да затвори заради учениците
19.9%
Да преместят априлската ваканция през май
Трябва ли да се сменят мантинелите по пътищата и какви да са те?
18.3%
Да, пак със стоманени, но с по-високо качество - това е по-безопасно за леките коли
37.1%
Да, с бетонни блокове тип "джърси" - това ще спира тировете да преминават в насрещното при авария
8%
Да сложим въжени като в Швейцария, по-еластични са и по-малко жертви ще има
32.1%
Не, стига с тази истерия, просто трябва да се поддържат добре и да се подменят при катастрофа или като им изтече годността
4.4%
Не знам/Не ме интересува
Къде ще почивате това лято?
21.6%
На море в България
7.3%
На планина в България
21.5%
На море в Гърция
3.7%
На море по екзотични дестинации
3.5%
На екскурзия или планински траверс в чужбина
1.1%
На круиз - речен или морски
41.4%
Няма да почивам
Защо Георги Кандев напусна МВР?
16.4%
Защото е достоен български полицай и не иска да изневери на принципите си
4.9%
Защото са му наредили да ограничи изявите си в социалните межи
45.1%
Защото се готви за политическа кариера
14.9%
Защото е разбрал, че няма да го назначат за титуляр на поста главен секретар
18.7%
Не знам/Не ме интересува
Как оценявате първите стъпки на новата власт?
20.6%
Добре започват, дано продължат така
5%
Много високо ги оценявам, браво!
10.9%
По-колебливи са, отколкото очаквах
49.3%
Чист популизъм, повече ми прилича на "стани да седна"
12.7%
Не мога да кажа, трябва ми още време
1.5%
Не знам/ Не ме интересува
От какво се ограничавате заради цените?
4.3%
От гориво - карам по-малко колата
7%
От покупка на дрехи
10.5%
От пътувания и почивки
18%
От ходенето по ресторанти
5.2%
От някои храни
8%
От ремонти в къщи
5.4%
От култура - книги, кино, театри
30.2%
Ограничавам се от всичко
11.4%
Не се ограничавам от нищо
Какво очаквате от управлението на Румен Радев?
7.9%
Да спре ръста на цените
5.1%
Да промени из основи здравеопазването
8.2%
Да изкорени корупцията
7.2%
Да изгони олигарсите от властта
8.9%
Да намали чиновниците
8.2%
Да оправи съдебната система
1.7%
Да върне лева
5.4%
Да ни сдобри с Русия
11.2%
Всичко да оправи в държавата
36.3%
Нищо няма да се промени
Какво ме прави щастлив?
3.6%
Смехът до сълзи
4.2%
Усещането, че съм на правилното място
5.4%
Да помагам
4.7%
Изгрев, морето, боси крака в пясъка
0.6%
Да осъзная, че не всичко е сериозно... освен сметките
0.6%
Да си купя нещо ненужно
4.9%
Свободата да бъда себе си
0.7%
Първата глътка вино в петък след работа
7.1%
Детска ръчичка в твоята
2.4%
Кръвното ми да е в норма и да спя добре
2.6%
Майка ми да се усмихва
0.1%
Лайковете във фейсбук
2.1%
Кафе
1.5%
Шоколад
3%
Когато осъзная, че "и това ще мине"
3.4%
Добра новина за добри хора
2.7%
Животните
3.5%
Слънцето
6.2%
Обичта - във всяко проявление
0.6%
Да откриеш пари в стара дреха
1.4%
Да чуеш: "Не може да си на толкова години! Изглеждаш поне с 10 по-млад/а"
1.8%
Да не виждам в новините съобщения за жестоки пътни катастрофи
2.5%
Срещите с приятели, с които не сме се виждали отдавна
2.2%
Красивите залези
3.6%
Книгите
5.4%
Пътуванията
2.6%
Тишината
5.2%
Детето да ме надмине
4.4%
Природата
2.1%
Парите
3.3%
Музиката
2.5%
Вкусната храна
0.5%
Зелена вълна на светофара
0.6%
Дреха с джобове
1.7%
Спортът
Гласувайте какво да попитаме политическите лидери преди вота на 19 април?
8.7%
Цените и контролът при храни, горива, електричество, газ, вода, услуги: С какви мерки ще ги овладеете?
5.3%
Доходите: Какъв е минимумът, с който едно семейство трябва да живее и какъв е реалният път, по който може да бъде достигнат?
4.2%
Работа в държавния сектор или в частния бизнес - трябва ли да растат заплатите в администрацията и как ще мотивирате бизнеса да инвестира в работниците, освен със задължително вдигане на минималната работна заплата?
2.4%
Как ще мотивирате и "добрите", и "лошите” олигарси да работят за страната си? С какви мерки ще подкрепите бизнеса?
5%
Какъв е справедливият модел за данъчна политика - мислите ли за промяна на плоския данък, и ефективният подход да спрат заплатите в “плик” в цели сектори на икономиката?
5.1%
Пенсиите: Каква пенсионна реформа можем да си позволим като най-застаряваща европейска нация - възраст, размер на осигурителни вноски?
5%
Как ще следите и гарантирате, че Вашата политическа сила ще работи по “антикорупционен” модел и ще разпределя справедливо държавния ресурс в обществените поръчки?
6.2%
Пътищата: Какво не стига, за да нямаме свързаност в 21-и век и хора да загиват заради лошото качество на пътната мрежа? Довършване на магистрали и пътни проекти или ревизия и нови механизми за възлагане на поръчки?
8.7%
Здравеопазване: Как държавните милиарди да се разпределят по-прозрачно? Как българинът да не е европеецът, който доплаща най-много от джоба си за здраве?
2.7%
Къде трябва да се позиционираме във войната в Близкия Изток и защо? Каква е Вашата геополитическа прогноза - как ще се промени светът след нея?
3.1%
Трябва ли да се върне под някаква форма наборната военна служба у нас?
3%
Как ще работим с Украйна и Русия, след като спре войната?
2.9%
Къде сгреши Европа? И как може да стане по-силна?
5.5%
Правосъдие: Как ще убедите българите, че тя ще е справедлива за всеки човек - пострадали при катастрофи, измами, насилие?
4.6%
Съдебна власт: Как ще се постигне конституционно мнозинство, за да се излъчи новият Висш съдебен съвет, който да избере главен прокурор. Нужен ли е нов опит за промяна на конституцията?
5%
Образованието: На какво и как да учим децата? Какви промени ще ги подготвят за живота?
2%
Достъпен ли е спортът за българските деца и младежи? Трябва ли държавата/общините да субсидират клубове, занимания по интереси, творчески ателиета и откъде ще дойдат парите?
2.9%
Как ще гарантирате на кметовете, че няма да има "наши" и "ваши" общини?
1.5%
Как трябва да се подкрепят смислените проекти в киното, театъра, литературата, музиката, танца?
3.9%
На какви партньорства сте готови, за да се излъчи редовно управление от 52-ия парламент? Посочете една причина да изберете нови избори пред компромис за участие/подкрепа на коалиционно управление
2.5%
Трагедията “Петрохан”, която раздели българите - каква е Вашата позиция, как и дали ще стигнем до истината?
4.7%
Как да преодолеем омразата между българите - Вие как бихте ги мотивирали да започнат да се чуват, дори когато не са съгласни един с друг?
1.2%
Какво е щастието за Вас?
1.5%
Какво бихте правил, ако не бяхте в активната политика?
2.2%
С какво и кого като българин се гордеете?
Влияе ли предизборната агитация върху решението ви за кого ще гласувате?
48.2%
Вече съм избрал/а
5.6%
Да, следя внимателно дебатите и изявите на кандидатите
28.2%
Не, аз съм твърд електорат - гласувам за една и съща партия/коалиция
1.7%
Още се колебая за кого да гласувам, но разчитам на мненията на приятели и на социалните мрежи
1.1%
Да, но само срещите лице в лице с кандидатите
15.1%
Не ме интересуват изборите, няма да гласувам