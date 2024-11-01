Да има ли извънредна ваканция за учениците през май 2027 година? 13.9% Да, и извънредните дни да се отучат през юли 23.1% Да, но държавата да си затвори очите и да не се отучва 12.2% Не, няма кой да гледа малките толкова дълго време 31% Не, не може цялата държава да затвори заради учениците 19.9% Да преместят априлската ваканция през май

Трябва ли да се сменят мантинелите по пътищата и какви да са те? 18.3% Да, пак със стоманени, но с по-високо качество - това е по-безопасно за леките коли 37.1% Да, с бетонни блокове тип "джърси" - това ще спира тировете да преминават в насрещното при авария 8% Да сложим въжени като в Швейцария, по-еластични са и по-малко жертви ще има 32.1% Не, стига с тази истерия, просто трябва да се поддържат добре и да се подменят при катастрофа или като им изтече годността 4.4% Не знам/Не ме интересува

Къде ще почивате това лято? 21.6% На море в България 7.3% На планина в България 21.5% На море в Гърция 3.7% На море по екзотични дестинации 3.5% На екскурзия или планински траверс в чужбина 1.1% На круиз - речен или морски 41.4% Няма да почивам

Защо Георги Кандев напусна МВР? 16.4% Защото е достоен български полицай и не иска да изневери на принципите си 4.9% Защото са му наредили да ограничи изявите си в социалните межи 45.1% Защото се готви за политическа кариера 14.9% Защото е разбрал, че няма да го назначат за титуляр на поста главен секретар 18.7% Не знам/Не ме интересува

Как оценявате първите стъпки на новата власт? 20.6% Добре започват, дано продължат така 5% Много високо ги оценявам, браво! 10.9% По-колебливи са, отколкото очаквах 49.3% Чист популизъм, повече ми прилича на "стани да седна" 12.7% Не мога да кажа, трябва ми още време 1.5% Не знам/ Не ме интересува

От какво се ограничавате заради цените? 4.3% От гориво - карам по-малко колата 7% От покупка на дрехи 10.5% От пътувания и почивки 18% От ходенето по ресторанти 5.2% От някои храни 8% От ремонти в къщи 5.4% От култура - книги, кино, театри 30.2% Ограничавам се от всичко 11.4% Не се ограничавам от нищо

Какво очаквате от управлението на Румен Радев? 7.9% Да спре ръста на цените 5.1% Да промени из основи здравеопазването 8.2% Да изкорени корупцията 7.2% Да изгони олигарсите от властта 8.9% Да намали чиновниците 8.2% Да оправи съдебната система 1.7% Да върне лева 5.4% Да ни сдобри с Русия 11.2% Всичко да оправи в държавата 36.3% Нищо няма да се промени

Какво ме прави щастлив? 3.6% Смехът до сълзи 4.2% Усещането, че съм на правилното място 5.4% Да помагам 4.7% Изгрев, морето, боси крака в пясъка 0.6% Да осъзная, че не всичко е сериозно... освен сметките 0.6% Да си купя нещо ненужно 4.9% Свободата да бъда себе си 0.7% Първата глътка вино в петък след работа 7.1% Детска ръчичка в твоята 2.4% Кръвното ми да е в норма и да спя добре 2.6% Майка ми да се усмихва 0.1% Лайковете във фейсбук 2.1% Кафе 1.5% Шоколад 3% Когато осъзная, че "и това ще мине" 3.4% Добра новина за добри хора 2.7% Животните 3.5% Слънцето 6.2% Обичта - във всяко проявление 0.6% Да откриеш пари в стара дреха 1.4% Да чуеш: "Не може да си на толкова години! Изглеждаш поне с 10 по-млад/а" 1.8% Да не виждам в новините съобщения за жестоки пътни катастрофи 2.5% Срещите с приятели, с които не сме се виждали отдавна 2.2% Красивите залези 3.6% Книгите 5.4% Пътуванията 2.6% Тишината 5.2% Детето да ме надмине 4.4% Природата 2.1% Парите 3.3% Музиката 2.5% Вкусната храна 0.5% Зелена вълна на светофара 0.6% Дреха с джобове 1.7% Спортът

Гласувайте какво да попитаме политическите лидери преди вота на 19 април? 8.7% Цените и контролът при храни, горива, електричество, газ, вода, услуги: С какви мерки ще ги овладеете? 5.3% Доходите: Какъв е минимумът, с който едно семейство трябва да живее и какъв е реалният път, по който може да бъде достигнат? 4.2% Работа в държавния сектор или в частния бизнес - трябва ли да растат заплатите в администрацията и как ще мотивирате бизнеса да инвестира в работниците, освен със задължително вдигане на минималната работна заплата? 2.4% Как ще мотивирате и "добрите", и "лошите” олигарси да работят за страната си? С какви мерки ще подкрепите бизнеса? 5% Какъв е справедливият модел за данъчна политика - мислите ли за промяна на плоския данък, и ефективният подход да спрат заплатите в “плик” в цели сектори на икономиката? 5.1% Пенсиите: Каква пенсионна реформа можем да си позволим като най-застаряваща европейска нация - възраст, размер на осигурителни вноски? 5% Как ще следите и гарантирате, че Вашата политическа сила ще работи по “антикорупционен” модел и ще разпределя справедливо държавния ресурс в обществените поръчки? 6.2% Пътищата: Какво не стига, за да нямаме свързаност в 21-и век и хора да загиват заради лошото качество на пътната мрежа? Довършване на магистрали и пътни проекти или ревизия и нови механизми за възлагане на поръчки? 8.7% Здравеопазване: Как държавните милиарди да се разпределят по-прозрачно? Как българинът да не е европеецът, който доплаща най-много от джоба си за здраве? 2.7% Къде трябва да се позиционираме във войната в Близкия Изток и защо? Каква е Вашата геополитическа прогноза - как ще се промени светът след нея? 3.1% Трябва ли да се върне под някаква форма наборната военна служба у нас? 3% Как ще работим с Украйна и Русия, след като спре войната? 2.9% Къде сгреши Европа? И как може да стане по-силна? 5.5% Правосъдие: Как ще убедите българите, че тя ще е справедлива за всеки човек - пострадали при катастрофи, измами, насилие? 4.6% Съдебна власт: Как ще се постигне конституционно мнозинство, за да се излъчи новият Висш съдебен съвет, който да избере главен прокурор. Нужен ли е нов опит за промяна на конституцията? 5% Образованието: На какво и как да учим децата? Какви промени ще ги подготвят за живота? 2% Достъпен ли е спортът за българските деца и младежи? Трябва ли държавата/общините да субсидират клубове, занимания по интереси, творчески ателиета и откъде ще дойдат парите? 2.9% Как ще гарантирате на кметовете, че няма да има "наши" и "ваши" общини? 1.5% Как трябва да се подкрепят смислените проекти в киното, театъра, литературата, музиката, танца? 3.9% На какви партньорства сте готови, за да се излъчи редовно управление от 52-ия парламент? Посочете една причина да изберете нови избори пред компромис за участие/подкрепа на коалиционно управление 2.5% Трагедията “Петрохан”, която раздели българите - каква е Вашата позиция, как и дали ще стигнем до истината? 4.7% Как да преодолеем омразата между българите - Вие как бихте ги мотивирали да започнат да се чуват, дори когато не са съгласни един с друг? 1.2% Какво е щастието за Вас? 1.5% Какво бихте правил, ако не бяхте в активната политика? 2.2% С какво и кого като българин се гордеете?