Из дебрите на българския Туитър: Неологизми, снобизми и обикновени тъпизми

"Какво фитва в моя байъс", "Прави ми се секс", "Някой да ме брифне", "Ънлоквам ачийвмънти", "Айролвам", "Суайпвам наляво": да пътешестваш из българския Туитър е занимание поучително и забавно. Ето колекция, подбрана от Александър Андреев за "Дойче веле":

Да пътешестваш из територията на българския Туитър е занимание поучително и често пъти много забавно. От някое време колекционирам думи, изрази и проникновения, които могат да се впишат в четири графи: англицизми, неологизми, снобизми и обикновени тъпизми.

Ето част от колекцията, без никакви претенции за изчерпателност, но с някои пояснения и коментари. (Ако нещо съм пропуснал или недоразбрал - моля Туитър-общността за благосклонност.)

"Рандъм 3-минутна no context заря в 4:45"

Най-напред малко англицизми, почерпани очевидно от бездънния интернет, IT-жаргона, стриймингите и развлекателната музика:

"Какво фитва в моя байъс"

"Айролвам" (за хубавото българско "подбелвам очи")

"Бодишейминг" - любима тема на по-младите потребители на Туитър.

Последните също така обичат да говорят за своите любовни увлечения, наричани често "кръш, кръшове". Същото важи и за "дейт" (date). И още:

"Криндж"

"Овърдраматик"

"Суайпвам наляво" (жаргон от приложението за запознанства "Тиндър") - в случая потребителката се предпазва от мъже без маски в автобуса.

"Някой да ме брифне"

"Коуъркващи айтита"

"Мейнсплейване" (в смисъл на мъжко високомерие)

"Да let go-ваш"

"Уестплейнване" (да обясняваш Изтока само от западна гледна точка)

"Фенгърлвам" (момиче-почитателствам, примерно)

"Днес ънлоквам ачийвмънти"

"Олсо" като оригинален заместител на английското "also"

"Симпвам по" (изпитвам симпатия към)

И, разбира се, вездесъщите "OMG! WTF?".

И още мирогледни заемки от английския, олсо снобизми и клишета:

"Онова чувство, когато…" (Кое чувство, когато какво?)

"Моментът, когато…" (И какво става в този момент?)

"Сексът е готин, но опитвали ли сте…"

"Кажи, че си в Лас Вегас, без да казваш, че си в Лас Вегас"

"Опиши ми София, без да споменаваш София"

Да не забравяме и странната порода хора, които пишат ЮК за Обединеното кралство и ЕУ за Европейския съюз.

Или пък: "В Канада прайм-министерът…"

"На български на тъщата ѝ казват "баба" - and I think it's beautiful" (популярна международна рубрика)

"Хранене на бездомни кучета във Варна с цаца - checked" (пример за един популярен опит за самохвалство)

И като преход към следващата рубрика:

"Черпя ви с тази снимка!" (всъщност: Вижте ме къде съм и какви красиви снимки правя)

Рубрика "Привличам внимание":

"Прави ми се секс."

"Не ви ли се прави секс?"

"Правихте ли секс?"

"Правих секс!"

И тъй нататък, и тъй нататък.

Има и такава рубрика: "Пикаете ли под душа?" (И още много подобни "анкети", чиято единствена цел е да направят автора си видим. Защото хората много обичат да отговарят на някакви въпроси.) "До 3 през нощта гледах филм, пих водка и ядох грозде, после станах в 8 сутринта, бодър." (Е, и?)

"Шси сипа"

NB: Много хора използват социалните мрежи като личен дневник, отворен обаче за четене и от други хора. Именно: "Направих си кафенце, лежа си на дивана, прави ми се секс…".

NB2: Има и една група хора, които имат голямо желание да се изказват, но някак все звучи конфузно - дори когато възгледите им са правилни.

NB3: Романтични души, които преписват сантиментални мъдрости от типа: "Може би хубавите неща не се случват с теб, защото ти си хубавото нещо, което се случва на друг".

NB4: Любовни въздишки на млади жени: "Защо не ми пише? Да му пиша ли аз? Кога ли ще ми пише? А ако не ми пише?". И отдолу - истинска лавина от препоръки и коментари, житейски мъдрости на тема какво са жените и какво са мъжете.

Любимата ми рубрика: селска и селскостопанска метафорика, която ухае на оборски тор.

"Кон боб яде ли" (всъщност магаре, от приказка за Хитър Петър)

"Късно е, либе, за китка" (всъщност Славейков)

"Доматите с колците ги ядем"

И непреходните:

"Шси сипа"

"Коври"

Накрая един въпрос, на който още нямам отговор. Как постъпва човек, когато акаунт на име Чукундур го призове "Шапки долу за Шипка"?