Свършват ли съветските оръжия на Украйна?

В момента най-големият оръжеен доставчик на Украйна всъщност е Русия. Изоставената и плячкосаната от украинците руска бойна техника е повече, отколкото всичките оръжия, доставени на Украйна от западните държави.

Швейцария отново каза "не". В началото на ноември правителството в Берн отхвърли искането на Берлин за предоставяне на Украйна на произвежданите в Швейцария 35-милиметрови муниции за германските танкове за противовъздушна отбрана "Гепард". Предишният подобен отказ със същите мотиви - неутралитетът на Швейцария - дойде през юни. Според медийни информации, сега Германия искаше да предостави на Украйна 12 400 броя от тези боеприпаси. Дотук Берлин е доставил на Киев 30 излезли от употреба танка "Гепард", които са подходящи и за борба с дронове. Още преди доставката на танковете беше известно, че няма достатъчно муниции за тях, пише "Дойче веле".

Това показва колко е трудно за Украйна да премине от съветско въоръжение към такова по стандартите на НАТО. Първите доставки западно оръжие страната получи още в годините преди руската инвазия, а в седмиците непосредствено преди началото на войната тези доставки бяха ускорени.

Има западно оръжие, но има и проблеми с логистиката

Днес Украйна получава все повече оръжие от Запада. Като цяло обаче оръжейните доставки са ограничени: модерното тежко въоръжение, като доставените през последните седмици от Германия ПВО-системи IRIS-T или NASAMS от САЩ, се броят на пръстите на двете ръце. Украйна е получила още няколко десетки броя гаубици от страни от НАТО, както и американски системи за залпов огън HIMARS. От по-старите системи - като американските бронетранспортьори M1117 - на Киев дотук са предоставени няколкостотин бройки.

Поддръжката и ремонтът на това западно въоръжение се извършва в съседни натовски държави, тъй като Украйна не разполага със съответната инфраструктура. "Друг проблем със западното оръжие за Украйна е това, че говорим за различни видове оръжие - американско, британско, френско, германско, шведско", казва украинският военен експерт Серхий Храбски. Вярно е, че те отговарят на един и същи стандарт, но при поддръжката им има разлики.

Това потвърждава и австрийският полковник от Генералния щаб на армията Маркус Райзнер: "Там междувременно са се натрупали толкова различни оръжейни системи, че логистиката е максимално затруднена. В крайна сметка Украйна е огромна страна и е много трудно правилните муниции да стигнат до правилните оръжия", посочва той.

Доставяните на Украйна западни оръжия имат нещо общо: всички те имат малък обсег на действие - далекобойността им не надхвърля няколко десетки километра. Киев отдавна настоява за оръжия с по-голям обсег на действие, както и за западни самолети и танкове, но досега това негово желание остава неизпълнено.

Съветски танкове от Полша и Чехия

В огромната си част украинското въоръжение е съветско, доставено основно от страни от Централна и Източна Европа - включително и защото за него е осигурена необходимата логистика. "Бойната авиация на Украйна е съветска, а артилерийските ѝ системи са смесени", казва за ДВ Храбски. Подобна е картината и при бронираната техника - танковете и бронетранспортьорите.

Последният пример са доставените 90 модернизирани танка Т-72 от Чехия, както и още няколкостотин преди това от други страни, но основно от Полша. За това въоръжение Киев получава и необходимите муниции. "Натовските системи са по-добри, но проблемът е, че нямаме достатъчно от тях", написа в началото на август във Фейсбук украинският режисьор, а в момента войник на фронта Олег Сенцов.

Първите модерни натовски ПВО-системи

Може ли положението да стане критично за Украйна, когато я започне да привършва съветският тип въоръжение, а доставките на западни образци се бавят? Този въпрос се обсъжда интензивно в социалните мрежи, но официални данни няма, тъй като говорим за поверителна информация.

И все пак има такива примери, припомня германският военен експерт от Европейския съвет за външни отношения в Берлин Густав Гресел: "Когато руснаците атакуваха с крилати ракети, украинците успяваха на всеки осем до десет изстреляни ракети да обезвредят само по две или три, тъй като не разполагаха с достатъчно муниции за системите Buk-M1 und S-300". След като украинската армия получи западните системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и NASAMS, тя вече е в състояние да се отбранява много по-добре. Междувременно няколко натовски държави решиха да предоставят на Украйна свои по-стари ПВО-системи, като американската HAWK, например.

Друг важен въпрос е кога Украйна ще започне да привършва съветския тип муниции. Запасите на страната бяха намалени след серия от експлозии във военни складове още преди началото на войната, смятани за актове на саботаж. "В Източна Европа вече няма много останало съветско оръжие", казва Гресел. Много от тези държави могат да произвеждат муниции, но не и самите оръжия. Значително са намалели и запасите от муниции за съветските ПВО-системи "Стрела" и "Оса", които Киев получи от някои източноевропейски държави.

Стотици плячкосани танкове от Русия

Густав Гресел определя като напълно оправдано желанието на Киев за преминаване изцяло към западно въоръжение. Този процес може да се ускори, ако някои държави, в това число и Германия, вземат съответните политически решения.