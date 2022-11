Краткотрайните периоди на треперене от студ подобряват кръвната захар и липидите, според нидерландско съобщение на European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting 2022.

Мускулните съкращения, както при физически натоварвания, така и от студ харчат кръвна захар и мазнини, като източник на енергия. Това обяснява някои вековни традиции - ловенето на кръста за здраве на Йордановден в ледените води и много други.

(От фейсбук)