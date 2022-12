Войниците от "Вагнер" се бият в Украйна с оръжие от Северна Корея

Бойците от руската частна армия "Вагнер" се сражават в Украйна със севернокорейско оръжие, твърдят от САЩ. По американски данни повечето от бойците са бивши затворници, а скоро за фронта ще заминат и затворнички.

По преценка на американското правителство в момента около 50 000 войници от руската частна армия "Вагнер" се бият в Украйна. Сред тях има към 40 000 бивши затворници, каза говорителят на Държавния департамент на САЩ Джон Кърби. Само миналата седмица около 1000 милиционери от "Вагнер" са били убити в сраженията, като 90 процента от тях били бивши затворници.

Бойците от "Вагнер" били получили за изпълнението на задачите си ракети от Северна Корея. Все пак САЩ смятат, че оръжието, предоставено на "Вагнер", не е в такива количества, че да промени динамиката на фронта и в Украйна, заяви още Кърби. Доставяйки оръжието, Северна Корея е нарушила наложените от ООН санкции, пише "Дойче Веле".

Пригожин и Северна Корея отричат

Шефът на групата "Вагнер" Евгений Пригожин отхвърли американските твърдения, наричайки ги "клюки и спекулации". "Всеки знае, че Северна Корея отдавна не доставя оръжие на Русия", пише в своя декларация Пригожин. Севернокорейското министерство на външните работи на свой ред заяви, че оръжейни сделки с Русия не са били осъществявани никога.

Изглежда очевидно, че в контекста на военните затруднения на руската армия Путин, който вчера за първи път нарече войната "война", все по-интензивно използва услугите на "Вагнер". Пригожин "буквално прекарва хората в Украйна през месомелачката", каза Кърби. Той изобщо не зачита човешките животи, особено пък украинските. "Но бих казал, че се отнася по същия начин и към руснаците." Кърби обяви, че американското правителство ще наложи и нови санкции спрямо групата "Вагнер".

След затворниците - и затворнички