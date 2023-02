41% от американските евреи вярват, че еврейската общност в САЩ се намира в по-малко безопасно положение в сравнение с 2022 г.

Един от четирима американски евреи е станал директна мишена на антисемитски прояви от различен тип

Налага ли ви се да преминавате през метален детектор, преди да влезете в молитвен храм? Притеснявате ли се, че може да станете жертва на вербална или физическа атака заради това, че носите бижута със сантиментална стойност, наследени от вашата баба? Най-вероятно вашият отговор е “не”. За обезпокоително голям брой американски евреи обаче животът в Америка днес изглежда именно така.

Последното проучване, публикувано от Американския еврейски комитет (AEK), относно състоянието и нагласите към антисемитизма в Съединените американски щати (AJC State of Antisemitism in America Report) сочи, че четирима от десет анкетирани евреи са променили своето поведение поне веднъж през последната една година вследствие на

опасения, свързани с потенциална

заплаха от антисемитски характер

41% от американските евреи вярват, че еврейската общност в САЩ се намира в по-малко безопасно положение в сравнение с миналата година, а 10% от представителите на общността посочват ръст спрямо данните от 2021 година по отношение на притесненията, свързани с тяхната безопасност.

Виртуалният свят е извор на още по-влошаващи се тенденции.

85% от американските евреи във възрастовата граница от 18 до 29 години са били пряко засегнати от прояви на антисемитизъм в онлайн пространството. Поразителни 26% от тези млади евреи споделят, че

чувстват директна физическа заплаха за

своята сигурност във връзка с тези инциденти.

Евреите не трябва да се страхуват от това да бъдат евреи в Америка. Реалността днес обаче е друга.

Това, което изглеждаше невъобразимо само преди десетилетие, се превърна в жестока реалност. Миналата година започна с въоръжено нападение и взимане на равин и трима вярващи в синагогата в Колейвил, щата Тексас, за заложници. Годината завърши с гръмките антисемитски изказвания на всеизвестния рапър Кание Уест.

Омразата срещу евреите вече не е активно действаща в периферията на американското общество, а се е изместила в неговия център - в центъра на американската политика, в сферата на забавлението и спорта.

Нейното отражение върху живота на еврейската

общност е ужасяващо

Преди да стана част от Американския еврейски комитет, прекарах повече от дванадесет години в Конгреса на САЩ, борейки се активно срещу проявите на антисемитизъм. През 2014 г. успяхме да положим основите на междупартийната Работна група за борба с антисемитизма в рамките на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ в отговор на надигащия се и ожесточаващ се антисемитизъм в Европа.

Убийствата, извършени в пределите на еврейски институции, намиращи се на европейския континент, доведоха до нормализирането на появата на въоръжена охрана, защитаваща синагогите и еврейските училища.

По това време беше практически немислимо Съединените щати да се сблъскат със ситуация, подобна на тази в Европа. Ужасяващата атака срещу синагогата “Дърво на живота” в Питсбърг (бел. прев. – стрелба в синагогата в Питсбърг през октомври 2018 г.) бе последвана от други нападения – в Поуей, Монси, Джърси Сити, както и от безброй атаки срещу представители на еврейската общност.

90% от евреите в страната открито заявяват, че антисемитизмът представлява проблем в Америка. Въпреки предприетите явни мерки за сигурност

един на всеки петима американски евреи не се

чувства в безопасност

дори когато се намира в пределите на еврейска институция.

Белият дом предприе действия, обявявайки създаването на федералната междуведомствена група за справяне с антисемитизма в Америка през декември миналата година и анонсирайки разработването на национална стратегия, касаеща защитата на правата и безопасността на еврейската общност.

Съединените щати все пак има много какво да научат от своите европейски партньори, много от които разработиха и развиха свои национални стратегии за борба с антисемитизма и насърчаването на еврейския живот. Американският еврейски комитет си е поставил задача да обедини усилията на експерти от Европа и представители на Белия дом, натоварени със задачата да разработят американския национален план за действие. Необходимо е

да се учим и да взаимстваме от опита на

световната еврейска общност

Разработването на подобен план следва да бъде базирано на достоверни данни. За съжаление, последният доклад на Федералното бюро за разследване (ФБР), касаещо престъпленията от омраза, бе крайно неизчерпателен. Близо 7000 правоприлагащи агенции не са въвели информация в новосъздадената към ФБР национална система за доклад на инциденти (National Incident-Based Reporting System), включително агенциите в Ню Йорк, Лос Анджелис, Маями и други големи градове.

В същото време ние знаем, че според проучването на Американския еврейски комитет, касаещо състоянието на антисемитизма в Америка, един от четирима американски евреи е станал директна мишена на антисемитски прояви от различен тип.

Именно в тази връзка на преден план излиза необходимостта от задълбочено разбиране и осъзнаване на проблема с цел да се намери точният път към неговото разрешаване.

Избраните длъжностни лица трябва да говорят високо, открито и ясно, когато и където антисемитизмът надига своето лице, както и да работят активно за повишаването на нивото на обществена осведоменост към факта, че това е проблем, засягащ не само евреите, а цялото американско общество.

В този аспект проучването на Американския еврейски комитет потвърждава едно поразително твърдение, а именно това, че девет от десет американци в зряла възраст (91%) посочват, че антисемитизмът е проблем на всички, засягащ обществото ни изцяло. Всеки един от нас има роля в тази битка.

Призивът за действие срещу антисемитизма в Америка, разпространен от Американския еврейски комитет (AJC’s Call to Action Against Antisemitism in America), полага основите на един изчерпателен план, обхващащ цялото общество, който би трябвало да служи като

модел за действие на американските лидери

в правителствения сектор, в сектора на образованието и бизнеса, медийната среда, както и в спектъра на действие на правоприлагащите институции, като повиши осведомеността и предостави решения относно реакциите и противодействието срещу омразата, насочена към евреи.

Нашето проучване относно състоянието на антисемитизма в Америка показва ясно, че голяма част от еврейската общност изпитва дискомфорт или несигурност на работното си място или в университета само заради своя еврейски произход. Спешното разработване и изпълнение на първия национален план за действие и ефективно противодействие на антисемитизма в Съединените щати е от изключително важно значение.

Сигурността на еврейската общност и здравината на нашето общество са поставени на карта.

* ТЕД ДОЙЧ изпълнителен директор на Американския еврейски комитет (АЕК). Заглавието е на редакцията

** Материалът е публикуван в изданието “Нюзуик”.