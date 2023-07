На Великобритания ѝ трябват българи. И неквалифицирани

На Великобритания ѝ трябват и неквалифицирани работници от чужбина, казва един от водещите поддръжници на Брекзит. Затова той предлага нова програма за визи за българи и румънци под 35-годишна възраст

Джордж Юстис, един от водещите поддръжници на Брекзит и бивш министър в правителството на Борис Джонсън, настоява за промяна в миграционната политика на Великобритания. "Предлагам да започнем двустранни преговори с членките на ЕС, като първо заложим на страни като България, Румъния и балтийските държави", обяви политикът. "Целта е да създадем реципрочна визова схема за младежка мобилност", каза той пред "Съндей Обзървър".

Бившият министър на околната среда предлага младежи до 35-годишна възраст от страни като България и Румъния първоначално да имат възможност да получават двугодишни визи, а в дългосрочен план да се развие "Програма за младежка мобилност", която да обхване всички страни от ЕС.

Целта е да се противодейства на острата липса на работна ръка и произтичащата от това висока инфлация. С този свой призив Юстис се противопоставя на обещанието на поддръжниците на Брекзит да затрудни достъпа до трудовия пазар за нискоквалифицирани чужденци.

Високи цени и малко работници

Последно инфлацията във Великобритания беше 8,7%. Експерти смятат, че една от причините за това е недостигът на работна ръка. По-малко работници означава по-малко производство и по-малко предлагане на стоки. А при запазване на нивото на търсенето на този фон цените скачат.

Според Юстис обаче икономическите трудности не се дължат на самия Брекзит, а на новата миграционна политика на Великобритания. Бившият министър смята, че тя не е съобразена с нуждите на страната.

"Позволяваме на хора с висококвалифицирани професии да влизат в страната - адвокати, специалисти по неплатежоспособност, музейни работници, дори дисководещи. Въпреки че нямаме недостиг в тези сектори. Но пък не позволяваме на хора да дойдат тук и да работят в хранителния сектор например, където имаме остър недостиг. А това също допринася за високата инфлация", казва политикът.

Недостигът на работници в Обединеното кралство засяга особено силно хотелите, както и сектора на гастрономията - ресторантите, пъбовете, кафенетата.

Брекзит и "контролът върху границите"

Един от основните аргументи на поддръжниците на Брекзит беше "да си върнем контрола върху границите" - take back control of our borders. Напускането на Великобритания от ЕС през януари 2020 година сложи край на свободното придвижване на гражданите от ЕС.

Граждани на страни членки на ЕС, включително българи, които са живели на Острова преди декември 2020-а година, могат да канидастват за т.нар. "статут на уседналост", който им позволява да работят в Обединеното кралство без визи.

Останалите, които имат желание да се трудят на Острова обаче, трябва да кандидатстват за работна виза. Това е свързано с различни трудности - не на последно място и с разходи. Цената на визата може да достигне около 1500 евро, пише "Дойче веле".