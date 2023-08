Кънчо Стойчев, социолог: Нестабилността е факт преди убийството, политическата лакомия ще добави още

Доразрушена бе правоохранителната система, а се занимаваме със смяна на празник!

Играта в политиката на Алексей Петров, за която има много свидетелства, неизбежно поставя въпроса ще се отрази ли убийството му на сценариите за бъдещето на управлението. Потърсихме коментар от социолога Кънчо Стойчев

- Знаково ли е убийството на Алексей Петров, като се има предвид фигура с какъв бекграунд, връзки и интереси бе?

- Не знам какво значи знаково убийство, но всяко едно е недопустима гадост. Знаково е, че е от трети опит - значи е било почти неизбежно.

- Защо точно сега беше застрелян, убийство от този тип не е имало от 5 г.?

- Защото той пряко се замеси в политическата сглобка, при това с претенции за регулиране на дейността на службите и МВР. Според мен мотивът на убийството е политически, а не за бизнес и пари.

- Може ли да се говори за тренд на завръщане към позабравени времена на силово разчистване на сметки?

- Да, затова и бе доразрушена правоохранителната система. Нямаме нито легитимен висш съдебен съвет, нито главен прокурор… А жизнено важните реформи са сведени до смяна на празник и бутане на пометник …

- Ще доведе ли това убийство до нестабилност на политическия терен?

- Нестабилността е факт от преди убийството и е сред причините му. Трийсетина депутати искат да колят и бесят, да управляват всичко и всички и са подкрепяни по крайно нелегитимни, чисто лични подбуди от партии и политици, за които България не съществува. Каква по-голяма нестабилност! А сега от политическа лакомия и ще се поизбият малко помежду си… Show must go on!