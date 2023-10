Какво се знае за тайните тунели на "Хамас" в Газа

Тунелите, изградени от войнствената ислямистка групировка "Хамас", вероятно ще са сред най-големите предизвикателства за израелските военни, ако се стигне до сухопътна акция в ивицата Газа. "Хамас", която е призната за терористична организация от Европейския съюз, САЩ, Германия и редица други държави, вероятно поддържа най-голямата мрежа от тунели в света, като изключим някои сходни подземни съоръжения в Северна Корея.

Уникално предизвикателство

"Предизвикателствата в Газа, където са прокопани тунели с дължина от стотици километри, са абсолютно уникални", написа в своя статия Джон Спенсър от Военната академия на САЩ в Уест Пойнт.

Той посочва и следното: "Този обширен подземен комплекс е коварен проблем, за който не съществува достатъчно добро решение. А той стои пред израелските сухопътни части."

Смята се, че мрежата от около 1300 тунела има обща дължина от близо 500 километра. Някои от тунелите се намират на дълбочина от 70 метра. Според достъпната информация повечето тунели имат широчина и височина от най-много 2 метра.

Експерти предполагат, че именно в тези тунели под земята са държани и близо 200-те заложници, които "Хамас" отвлече след терористичните атаки срещу Израел на 7 октомври. В тунелите има запаси от оръжия, храна, вода, генератори, гориво и друго оборудване. Изследователи, които са проучвали съоръженията, смятат, че лидерите на Хамас по всяка вероятност също крият под земята, пише "Дойче веле".

Свободно придвижване на бойци

Експертите добавят, че тунелите допълнително ще усложнят и бездруго наличните трудности пред израелските въоръжени сили. Джон Спенсър обяснява, че подземните мрежи позволяват безопасното и незабелязано придвижване на бойците на "Хамас" между различни позиции. "Накратко - тунелите са сериозен фактор, който неутрализира предимствата на Израел в областта на въоръжението, тактиката, технологиите и организацията."

А специалистът по психология на военните действия от Кралския колеж в Лондон Майк Мартин коментира: "Заедно с опасностите, свързани с невъзможността за разграничаване между военни и цивилни цели, което трябва да се прави според международното право, израелската армия ще има проблеми и с воденето на военни действия в градска среда, което допълнително увеличава предизвикателствата пред нея". Мартин твърди, че „градският терен наистина е най-трудният, с който една армия може да се сблъска".

Тунелите на Хамас - как могат да бъдат открити?

Първоначално подземните тунели в района са били използвани за контрабандата на стоки между Газа и Египет, а по-късно и между Газа и Израел. Заради усиленото израелско въздушно наблюдение с дронове и друго електронно оборудване в Газа, "Хамас", с течение на времето, постепенно разширява мрежата си от тунели.

Но чак по времето на военната операция в Газа през 2014 г. израелската армия разкрива истинските им мащаби. След това правителството в Тел Авив започва да строи огради покрай границата с Газа, част от които са вкопани и под земята, за да се попречи на палестински терористи да достигат до израелска територия.

Да се открият подземните тунели на Хамас не е лесно. Те могат да се намират под сгради от всякакъв тип. За откриването им се ползват радари и други технологии, с чиято помощ се регистрират топлината, магнитното поле и акустичните сигнали.

Мозъчният тръст "Ранд" съобщи през 2017 г., че най-често подземните коридори се откриват чрез проучвания на специалисти или от патрулиращи войници на Израел. Понякога помага и случайността – например, когато внезапно изчезне сигналът от телефона на някой проследяван член на "Хамас". В повечето случаи това означава, че той се е укрил под земята.

Боеве под земята

Сълзотворен газ и химически вещества са били използвани в миналото за прочистването на тунелите, обяснява една от водещите световни експертки в областта - проф. Дафне Ричмънд-Барак в книгата си "Бойните действия под земята". Но тези неща днес "навярно били били сметнати за незаконни", пише тя.

Възможно е също тунелите да бъдат разрушени чрез бомбардировки. Израел разполага с т. нар. противобункерни бомби, проникващи дълбоко под земята. Само че Газа е сред най-гъсто населените региони в целия свят. Дори и израелските военни да знаеха къде точно се намират тунелите, ситуацията на място би направила подобен вид бомбардировки изключително трудни, ако не и невъзможни. На територия с дължина от едва около 40 километра и ширина между 6 и 14 километра живеят близо 2,2 млн. палестинци.

Мрежата трудно може да бъде разрушена

Изследователите от "Ранд" посочват, че Израел е използвал и т.нар. прецизни бомби, за да затваря тунели. Но бомбардирането им е носело само частичен успех. Ричмънд-Барак посочва в статия за "Файненшъл Таймс", че дори и при срутване, наводняване или друг вид разрушаване на част от тунелите, което би било свързано с много човешки жертви, е твърде вероятно цялата мрежа от подземни съоръжения в Газа да си остане почти невредима.