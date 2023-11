Браво на хотелиерите! Винаги е добре промилите да са много там, където се спи

BYOB е съкращение в американската тривиална лексика и значи Bring Your Own Bottle или Bring Your Own Bud, което на български ще рече “Донеси си собствена бутилка” или “Донеси си собствена трева”. Инициалите са нещо като стандарт за студентски купони и показва, че българските хотелиери имат гъвкавост и иновативност, като предлагат масово гостоприемство за 8 декември при тези условия.

Не че преди на студентски купони не се вкарваше домашен алкохол отвън, но трябваше да се крият, като си го сипват, а така нещата са по-честни.

Ясно е, че празнуващите студентския празник няма да се наливат с уиски Royal Salute. Те все пак още не са президенти на футболния съюз. А и е по-добре и здравословно да се напият в мястото за нощувка, за да няма нужда да се придвижват с 2 промила алкохол в кръвта. Не са още доктори по философия също така.

