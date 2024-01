Средната заплата започва да гони онези 5000 лв. на IT сектора

Върви здравословно охлаждане в бранша, който не е страдал от лоши времена цели 15 години

Според последните данни за 2023 г. в САЩ всички сектори на икономиката отчитат растеж на заетите с едно значимо изключение – технологичния сектор, който отчита спад на заетостта. Подобни тенденции се наблюдават и в глобален мащаб, като за първите девет месеца на 2023 г. са

уволнени 240 хиляди заети в технологичния сектор,

което е с 50% повече от цялата 2022 г.

Редица компании обявиха съкращения на персонала, включително “Гугъл”, “Майкрософт”, “Фейсбук”, “Амазон” и стотици други.

Социалната мрежа Х (преди “Туитър”) постави рекорд, уволнявайки 80% от служителите, след като Илон Мъск я закупи. Оказа се, че IT секторът може да върши много повече работа с по-малко служители – но каква беше причината за този фокус към производителността?

Основният двигател за съкращенията е макроикономически – свършиха нулевите лихви. Години наред технологичният сектор привличаше мащабно финансиране от борсата и

не му се налагаше да се интересува твърде много от

неща като приходи, разходи и печалби

– при нужда от пари просто се взимаха още средства от борсите. Но рязкото вдигане на лихвите в голяма степен пресуши това кранче.

Привличането на финансиране от фондовите борси се срина драматично – от 460 милиарда долара през 2021 г. до около 100 милиарда за първите девет месеца на 2023 г., и изведнъж много компании трябваше да се научат да работят със собствени приходи. Съответно се увеличи фокусът върху контрола на разходите и производителността.

Спадът на заетостта в технологичния сектор обаче не е само лоша новина. Всъщност освобождаването на хора от големите технологични компании дава възможност на редица по-малки компании да наемат необходимите им кадри. Нещо повече, падането на заплатите дава възможност и на

фирми от реалната икономика да наемат IT

специалисти

– нещо, което досега е било твърде трудно или непосилно скъпо. Това всъщност е положително за икономическия потенциал, тъй като ценни кадри се преместват към растящи сектори на икономиката.

В България също започват да се наблюдават подобни тенденции в IT сектора.

Например обявите за работа в IT сектора през октомври 2023 г. са намалели с 40% в сравнение с година по-рано според анализ на кариерния портал JobTiger. С други думи, охлажда се търсенето на кадри в сектора, което от своя страна води и до

охлаждане на неспирния растеж на заплатите

IT секторът от години е водещ по заплати, както и по растеж на заплатите, но има наченки на промяна.

Например според последните данни на националната статистика IT секторът вече не е сред секторите с най-висок растеж на заплатите. Заплатите в сектора остават най-високи в България, но в много други сектори растежът е по-висок и те започват да ги настигат.

Заплатите в сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” достигнаха рекорд от 245% спрямо средната заплата в страната през втората половина на 2022 г., но оттогава се наблюдава охлаждане и вече са паднали на 238% - ниво, което не сме виждали от първите месеци на пандемията.

Наблюдаваме един процес на нормализация на доходите в IT сектора, т.е. намаление на разликата със средната заплата в икономиката.

Досега винаги заплатите в IT сектора бяха най-високи и растяха бързо заради дисбаланс между търсене и предлагане на кадри. Високото търсене и дефицитът на кадри водеха до висок растеж на заплатите, дори в известна степен

балон на заплатите в IT сектора

Сега с охлаждането на търсенето всъщност наблюдаваме нормализация на ситуацията и намаление на дисбалансите – т.е. един здравословен процес.

Нещо повече, този процес е в някаква степен оздравителен за един сектор, който не е страдал от лоши времена 15-20 години.

Много млади хора в сектора са свикнали на постоянен растеж на заплатите и никога не са се замисляли за рискове като рецесия и безработица.

Много предприемачи в IT сектора също са свикнали да слагат фокус единствено върху растежа, без да се интересуват толкова много от финансовите резултати. Така че малко охлаждане на сектора

би подействало оздравително и на двете страни

Положителното е, че освобождаването на работни места в международни компании дава възможност за растеж на местни IT фирми.

Дългосрочно това е възможност, която родните фирми не бива да пропускат.

Защото колкото и добри доходи да носи работата "на ишлеме" за международни компании, всъщност най-високата добавена стойност е създаването на краен продукт от местни фирми.

Иронията е, че това, което дълги години се случваше в IT сектора, сега започва да се наблюдава в много други сектори на българската икономика.

Дефицитът на кадри доведе до високи заплати в IT сектора, но сега дефицит на кадри има в почти всички сектори на икономиката и съответно наблюдаваме подобни процеси на висок растеж на заплатите. Поради тази причина средната заплата в България постепенно ще догонва заплатите в IT сектора. Ако днес 4-5 хиляди лева е нормална заплата в IT сектора, то това ще стане нормална средна заплата в страната до 5-7 години.