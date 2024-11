Завещание на седмицата: Търси се политика в 3 мин. видео, не в програми - и румънците го разбраха

Тикток става за хейт, но дотам

Моето поколение е последното, което си купуваше и слушаше цели албуми, а не само сингли. След това дойде интернет и вече бяха интересни само хитовете, защото всичко стана много по-леснодостъпно. Няма кой да ти чака цели 3 песни, за да стигне до тази, която му харесва. Затова и големите банди като Oasis се разпаднаха, а нови няма. Просто слушателят се промени.

Въпрос на време беше политиците да се усетят, че на младите не им се четат програмите им. Че не ги интересуват някакви сложни словосъчетания като “кохезионна политика”, които им звучат като на китайски. И точно тук се появиха едни китайци, които дадоха платформа на политиците с един хит - тези от тикток.

Там в ограничения до 3 минути те могат да си изкажат идеите и да стигнат до младежта. Обаче в 180 секунди е сложно да обясниш за политиката на сближаване в Европейския съюз. Доста по-лесно е да хейтиш. И защо не баш този съюз, който трябва да е виновен, че всичко е зле.

Жордан Бардела например отвя конкуренцията във Франция на евровота през юни именно с кампания в тикток как не харесвал днешния ЕС. Е, сега, тактично пропусна да спомене, че е евродепутат от 2019 година, ама то 3 минути не стигат. Калин Джорджеску, който е на път да накара ЕК да разследва тикток, също е хит в китайската мрежа. Той хитрее - пуска там изрезки от тв интервюта. Например че Румъния дава 3700 леи за украинско дете, а за тяхно - 248 леи. В тикток му се кефят и не знаят, че това е опровергана лъжа. То и за какво - човекът го е казал под 3 минути и ако влезеш в спор, ще караш любителите им да четат нещо дълго...

Някои политици пробваха да пренесат тия кратки видеа и в инстаграм. Италианската премиерка Джорджа Мелони например опита да пожелае успех на учениците на матурата, която на Апенините се смята за момента на съзряване. Само че тия, дето тепърва ще съзряват, ги няма в тази социална мрежа. “Съзрях без подкрепата на тази Италия, която убиваш”, гласеше един от най-популярните коментари към клипа на г-ца Мелони.

И докато нови големи банди няма, Oasis се събраха. Кой знае, може и в политическите комуникации да ни чака нещо изненадващо. Let there be love.