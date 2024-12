Само в "24 часа" на 17 декември - 2,3 млн. българи са в ТикТок, 115 хил. от тях са деца от 13 до 18 г.

И матурата по математика задължителна? Може, но ще е за проценти, обем, площ – като задачите в живота

Идеята е на директора на 51-о столично училище Асен Александров, от МОН искат дебат

Акад. Николай Денков: ДБ са активни за кабинет, ако изпълнят условията ни, може да се присъединим

Интервю с депутата от ПП-ДБ и бивш премиер

Връхлита ни голям глад за девствени политици - анализ на Валери Найденов

70% намаление само за 15 минути - знак, че сте жертва на измама при онлайн пазаруване

25 общински съветници в Бургас срещу превръщането на Маслен нос в резерват

Учени опитват да лишат комарите от секс, за да спрат смъртоносни болести - изследване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences

Кои коли за най-здрави - Всеки пети употребяван

автомобил има проблеми, установиха германците от TUV

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.