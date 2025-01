Футурологът Мариана Тодорова: Възможно е мислещ AI да бъде постигнат случайно през 2025 г.

Не знаем как ще стане, но има голяма вероятност да се случи заради подобряващата се архитектура на машините и напредъка на разработчиците. Може би затова някои кръгове отбелязват, че вече сме на хиляди дни от този пробив

- Г-жо Тодорова, през 2025 г. по-близо ли ще сме до мислещите машини? През тази година ще е готов суперкомпютърът на Илон Мъск Colossus, на който се разчита, че ще даде сериозен тласък на Grok 3.0 и коефициентът му на интелигентност ще надмине 140. OpenAI лансираха и упорито рекламират техния верижно мислещ модел о3, чийто коефициент е над 120.

- Навлязохме в ерата на изкуствения интелект и, от една страна, се създават огромни очаквания, тъй като през година и няколко месеца сме свидетели на значителни качествени подобрения. От друга, сякаш бизнесът и хората все още не разбират или не са готови за видимите ползи от тези продукти. Разбира се, че Мъск има потенциал да направи съществен пробив, тъй като суперкомпютърът му е проектиран, за да обслужва именно тази цел. Неслучайно много софтуерни инженери отбелязваха, че тази сложна конструкция, съчетана с чипове на NVIDIA, както и други предимства, ще е в състояние много по-лесно да обучава изкуствения интелект и да покаже по-добри възможности. Паралелно с това, чисто конюнктурно Мъск е в много добри позиции като съветник на президента Доналд Тръмп и в това отношение може да очаква и голям финансов ресурс. Проектите му могат да бъдат подпомогнати от държавата и вече има дадени знаци в тази сфера. Например, бе сменен администраторът на НАСА Бил Нелсън, с когото имах възможността да се срещна в София още преди да встъпи в длъжност.

- Избраникът на Тръмп за НАСА е известният любител астронавт милиардерът Джаред Айзъкман. Известен е с приятелството си с Мъск и с мисията Polaris Dawn, с която видя Земята от над 700 км височина, подавайки се извън люка на кораба.

- Прогнозите са, че оттук нататък НАСА и SpaceX ще си сътрудничат доста сериозно, изкуственият интелект на Мъск Grok 3.0 вероятно ще обработва документите на държавната администрация, може би ще се реализират част от обещаните съкращения на чиновници - така че и двата му проекта са сериозно обвързани с управлението на САЩ.

- В същото време и OpenAI започна сериозна кампания, за да рекламира своя о3.

- 12 дни преди Коледа Сам Алтман и създателите му обявиха, че притежава абстрактно и причинно-следствено мислене, но когато започнем да четем в детайли информацията, която разкриха, ситуацията придобива по-различни нюанси. Става ясно, че това е съчетание на големи езикови модели с други методи, изобретени в годините, и това значително подобрява отговорите. Тоест обективността изисква да кажем, че коефициентът на интелигентност се повишава, но това определено не е Artificial General Intellect (AGI), или мислещият изкуствен интелект.

От тази гледна точка и Мъск, и OpenAI в момента залагат на маркетингови трикове, за да рекламират продуктите си, и ако все пак скоро се достигне до AGI, това ще бъде по-скоро така нареченото случайно свойство (emerging property). С други думи, не знаем как ще стане, но има голяма вероятност да се случи заради подобряващата се архитектура на машините и напредъка, регистриран от разработчиците, използващи open source. Може би затова някои кръгове отбелязват, че вече сме на хиляди дни от AGI, но към момента това все още не е така.

- Отбелязва се, че ключови пробиви в науката ще има по линия на новото ръководство на НАСА и плановете на Мъск да пусне стотина кораба StarShip за многократна употреба, като идеята е да се стигне първо Луната, а до десетина години да започне изграждането на самоподдържащ се град на Марс.

- Видяхме, че тази технология с прихващането на кораба проработи, но от друга страна, трябва да я проследим във времето и доколко тя ще се окаже устойчива. Освен това да не забравяме, че Индия също успя да кацне на Луната, Япония, макар и с лек инцидент, регистрира успешно прилуняване.

- Китай успя да донесе на Земята 1935 грама от обратната страна на Луната.

- САЩ ще се опита да върне хората на Луната, но по този път изникнаха серия от трудности, тъй като се оказва, че много хора от програмата Apollo вече не са сред живите. Тоест налице е сериозна загуба на технология, на знания, някои учени и инженери буквално са си отишли с формулите, с изчисленията за летателните апарати и сега се оказва, че е трудно да се възстанови тази експертиза, инженерни конструкции и др.

От тази гледна точка е много интересно да се наблюдава самият процес - самите ние се възприемаме като напреднали, поумнели, но се оказва, че твърде много разчитаме на технологиите и автоматизацията. Всъщност именно това предоверяване води до загуба на човешко знание, което би могло да ни осигури научни пробиви. Затова смятам, че вероятно ще се запази сегашното темпо и много повече туристи ще пътуват в Космоса, ще стартират различни проекти, част от които отвъд Луната, но не мисля, че тази масовизация ще е възможна през 2025 г.

- Европа много разчита на проекта Human Brain Project, за да разгадаем как функционира мозъкът. Тези дни стана ясно, че американски учени са картографирали мозъка на пчелата в опит да проникнат в тайните му. Очаквате ли значителен пробив в тази посока?

- Картографирането на мозъка на винарката стана преди около година и половина, сега дойде ред на пчелата, вероятно през следващите години ще дойде ред на насекомите, след това на безгръбначните, на гръбначни, бозайници и накрая ще се стигне до мозъка на човек. Този тип картографиране обаче ще ни покаже хардуера, а аз съм скептична, че въоръжени с това знание, скоро ще разберем как работи мозъкът. Причината е, че не знаем къде е физическото място на съзнанието. Дарвин е смятал, че то се секретира от мозъка, а Роджър Пенроуз твърди, че това е квантово състояние на ума. Това се потвърждава и от редица наблюдения с ядрено-магнитен резонанс, показващи, че много от свойствата на мозъка са нелокални. Известни са някои връзки, кои зони се активизират, когато изпитваме гняв, задоволство и др., но понякога тези свойства се смесват. От друга страна, нашата лична интелигентност и осъзнатост са резултат от невропластичността на нашия мозък. Примерно, виждайки някакво ново знание, то се добавя към личното знание по друг въпрос и така се поражда уникално заключение, подпомагащо осъзнатостта и интелигентността. Тоест, колкото и общи принципи да имаме, толкова са и индивидуалните особености. От тази гледна тока вероятно ще разгадаем много тайни на мозъка, но до голям пробив едва ли ще се стигне без сериозен напредък в областта на квантовите компютри. Прогнозите са, че през 2025 г. те ще са по-стабилни и вече, ако с тяхна помощ се симулират определени състояния на мозъка, може би това ще ни разкрие донякъде как функционира или как комбинира и съчетава знания.

- В Университета в Шанхай публикуваха проучване, че обвивката на аксионите, съдържаща миелин, проявява квантови свойства, заплитане и др. Същевременно всички физици ще са озадачени, защото квантовите свойства се проявяват при абсолютната нула, а в нашите глави тя е много по-висока.

- Квантовите изчисления имат потенциал да ни изведат 20 хил. години напред в бъдещето и може би за някои от тези знания все още не сме готови. Това е и един от големите страхове, свързан с AGI. Не е толкова, че ще ни застраши, макар че има вероятност да възникне борба между видовете, а по-скоро, че може да предложи концепции, които все още не можем да проумеем. Примерно как една мравка би могла да разбере ChatGPT на OpenAI.

- Това е доста стряскащо.

- Този сценарий все пак е малко вероятен, защото отразява концепцията за скоростно преминаване през няколко фази на изкуствения интелект - генерален изкуствен интелект, съзнателен изкуствен интелект, супер изкуствен интелект, трансцедентен ИИ, космически ИИ (който ще може например да впряга енергията на черните дупки, за да "строи" нови вселени, и божествен (вездесъщ ИИ), който говори само по себе си с името.

- Ще тласне ли далеч напред технологиите квантовият чип на Google Willow? Притежава 105 кюбита и е рекламиран като революционизиране на изчисленията, включително във всички паралелни вселени, макар че научната общност все още е доста скептична по този въпрос.

- Трудно е да се прецени, от една страна имаме безспорни пробиви в областта на изкуствения интелект, а от друга, не виждаме как потребителите ще се възползват от тях. В момента едно запитване или един промпт от новия о3 струва между 200 и 1000 лева, но сякаш хората, бизнесът не са готови за това, защото все още не разбират ползите.

- Да не забравяме, че тези пробиви и обучението на AI изискват екстремно енергопотребление и може би затова в ЕС и САЩ упорито се говори за възраждане на ядрената енергетика?

- Така е, тази тенденция е в ход, инвестира се в малки реактори, сключват се договори с ядрени централи, много от въглищните централи предоговарят удължаване на живота на блоковете си. Твърди се, че ще има пробив и по отношение на студения ядрен синтез, защото самият AI способства такъв тип научни изследвания.

- В научноизследователския център на САЩ "Лорънс Ливърмор" вече регистрираха поредица от успешни опити.

- В Южна Корея също удържаха процеса за няколко секунди, но както и при квантовите компютри все още няма устойчивост във времето.

- Очаквате ли масово навлизане на роботите, което е новият тренд в Силициевата долина - Илон Мъск, Figure AI и други много упорито работят в тази сфера.

- Китай също. Технологиите се подобряват, роботите придобиват все по-добра ориентировка в 3D света, предполагам, че ще усетим голямата трансформация, когато започнат да подпомагат хората в областта на строителството, в изграждането на инфраструктурни проекти, в индустриите, в домакинствата, в Космоса. Няма да е необходимо хората да пътуват и да изучават нови светове, тъй като ще се изпращат роботи с подходящи програми, за да създадат базата. Определено ще се върви по този път, което ще трансформира социално-икономическите и политическите системи. И ако досега говорихме за технологична безработица в редица сектори, то технологията сега вече е налична, но хората все още не знаят как да я имплантират в индустрията и бизнеса. Когато ползите станат видими за всички, тогава ще настъпят много съществени промени.

- Очаквате ли пробиви в областта на антистареещите стратегии и дълголетието (antiaging и longevity), толкова много милиардери инвестират в тази сфера?

- В "Харвард" бе създаден коктейл на дълголетието и младостта за кучетата, но не се получиха достатъчно доказателства, че е полезен в тази сфера. За разлика от antiaging и longevity технологиите, епигенетиката е по-различна и интересна. Ясна е като принцип - генетичната предразположеност е 20%, другото трябва да се допълни със здравословно хранене, спорт, различна жизнена философия. Всъщност именно те са ключът към нашето дълголетие и подмладяване, но те са по-близо до осъзнатостта и просветеността, отколкото до някакви технологии. Разбира се, те ще ни подпомагат, скоро ще има нанокапсули, които да изчистват плаките от мозъка и сърцето, ще навлязат сериозно в индустрията, свързана с разкрасяването, но в крайна сметка епигенетиката установи, че най-важен е начинът, по който живеем и осмисляме, за да се радваме на качествен живот.

CV

Доц. д-р Мариана Тодорова е футуролог в Института по философия и социология към БАН

Била е народен представител в 43-ото народно събрание

Има специализации по лидерство в Харвард Кенеди Скул, Държавния департамент на САЩ и Китайската академия за управление

Представител е на глобалния тинк танк "Милениум проджект" в България и е член на Световната академия за наука и изкуства

Първата книга в САЩ - Future Studies and Counterfactual Analysis. Seeds of the Future, е написана съвместно с американския футуролог Теодор Гордън

Автор е и на книгата "Изкуственият интелект. Кратка история на развитие и етични аспекти на темата"