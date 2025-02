Доц. д-р Мариана Тодорова, футуролог: Бетърите все повече ще отглеждат деца, на които не са биологични родители

Училището ще се запази по-скоро като социализираща институция. Не като място за придобиване на знания

- 2025 година даде старт на новото поколение Бета, за което казват, че ще доживее началото на XXII век. Какво ще е различното у тях, доц. Тодорова?

- Начинът им на живот и възприятието на света. Ако нашето поколение се сформира под въздействието на интернет и усети какво значи информационно общество, сравнявайки го с аналоговото, бетърите ще се раждат в изцяло подвластна на изкуствения интелект среда. Съответно мисленето им ще е подчинено на това да работят и живеят в синергия с ИИ и технологиите, които го съпътстват. Те ще са първите, които ще използват всякакъв тип асистенти и автономен софтуер, които не само ще взимат решения, но ще имат зелена светлина и да действат - например ще извършват определени операции на фондовата борса или ще правят покупки.

- Да очакваме ли промяна в социалното им поведение?

- Техните най-вероятно бащи и майки - милениалите и поколението Z, са хора с доста по-крехка психика и с претенцията да се отнасят с тях по-внимателно. Затова компаниите, в които работят, все по-често наемат медиатори и психолози, за да улесняват работния процес. А иначе колкото по-комфортно се чувстват хората в дигиталния си живот, толкова по-чупливо става тяхното ментално здраве. Това се отразява на желанието им да носят отговорност и да взимат решения. Мисля, че в бъдеще тази тенденция ще се задълбочи.

- Защо?

- Защото самото ни време позволява да съществуват взаимно отричащи се и противоречащи си тенденции. А в такава среда решения се взимат трудно, и бетърите ще бъдат белязани от това. От друга страна, очаквам да се възродят обратни тенденции - колкото повече права да взима решения делегираме на ИИ, а нагласите в момента са да се изобрети генерален ИИ (AGI), който да дава комплексни решения на въпросите, толкова повече ще са инцидентите и грешките.

- Дайте пример.

- Например онзиденшният случай с ИИ, който успя да трансформира и срине борсите на Уолстрийт и тотално да намали капитализацията на компании като Nvidia и OpenAI, макар и още слух, е ясен пример за това. Също - инцидентът с влаковата композиция в Охайо, САЩ, през 2023 г.. Бяха на ръба на екологична катастрофа, защото композициите превозваха газ - съединение на винил, който, ако беше изпуснат във въздуха, би унищожил околната екосистема. Всичко това се беше случило, защото тези железници са били придобити от хеджфонд, който обаче не притежава нито ноухау, нито капацитет да ги управлява. Автоматизацията и технологиите всъщност погубват това знание, базирано на човешки фактор. Ноу-хауто как да се направят луноходи, които навремето са били постижение на НАСА, също е погубено в голяма степен заради разчитането на технологиите. Това са примери за негативен резултат от случаите, в които прекалено много сме се доверявали на тях.

- Очакванията обаче са, че бетърите ще ги ползват преобладаващо и активно в ежедневието си, нали?

- За много рутинни и автономни дейности Бета ще разчитат на технологиите и ще поверят избора на дрехи, козметика, външен вид и дори избор на партньор на ИИ консултант. В тази отчуждаваща се социална среда това може да е от помощ, защото ИИ прави съвършени профили като характерология, стил на живот, финансов статус и т.н.

- А ще живеят ли по-дълго?

- Твърде вероятно. Бета ще притежават персонални устройства за мерене на кръвно, на ниво на кръвна захар, за програмиране на калориен прием, за избор на храни според кръвна група, за начин на живот. Такива технологии може да превърнат здравеопазването в превантивно, а не реактивно, което е огромна крачка напред.

Грижата за менталното здраве ще стане стане изключително важна за тази генерация. Осъзнатостта им е по-голяма, в живота им навлизат практики като медитация, стремеж към здравословен начин на живот, хранене, спортуване. Освен това те все повече осъзнават ролята на епигенетиката, според която генетичната предиспозиция е 20% от живота ти, докато щастието, удоволствието, намаляването на стреса придобиват все по-голяма важност. А и медицината в днешно време напредва. Единственото, което може да компрометира тази посока, са климатичните промени и разширяването на консумацията на ГМО продуктите.

- Ако ИИ асистент върши голяма част от битовите задължения и поеме грижите за здравето и външния вид, които днес може да заемат часове от деня ти, значи ги освобождава. За какво? Пием мляко и говорим за изкуство?!

- Поколението Бета ще е първото, усетило вакуума след изземването от ИИ първо на задачи, после на цели професии. Защото тези технологии всъщност са в състояние да заменят дейността в почти всяка една професия. Бетърите ще имат ИИ “колеги”, които ще са част от човешка квота за извършване на определена дейност при наличие и на автоматизирана квота.

- Означава ли това огромна маса нищоправещи безработни в идните 50-60 години, каквито са опасенията?

- Означава следващите поколения да надграждат умения да работят в различна среда и професии до края на живота си. Но ако въпреки това нямат възможност да се трудят в досегашния обем часове или не им е необходимо, това ще се превърне в екзистенциален проблем. Защото досега ние бяхме свикнали да градим живота си около образование, кариера и семейство. Всичките тези жалони обаче в момента са оспорени. Подозирам, че децата бетъри ще учат в създадени от ИИ платформи в системата на образованието. Но училището ще се запази по-скоро като социализираща институция, а не толкова като място за придобиване на знания.

- Какво ще стане с университетите?

- Предвиждам голяма трансформация на университетите в доста по-хибридна форма. Очаквам да бъдат преобразени и работните процеси. Например по улиците на Сан Франциско вече можете да видите билбордове с призив “Не наемайте повече хора!” и “Наемете нашия AI агент, който ще е по-ефективен!”.

- Изследователи твърдят, че и традиционното семейство ще претърпи промени.

- Поколението Бета може би няма да приема семейството като най-важната социална единица. Ще се появят нови форми, които толерират самотното или съвместното родителство на хора, които не са непременно биологични майки и бащи на децата. Но такива случаи не само според мен, но и според много хуманитарни учени ще бъдат по-скоро изключение. Властването на неолиберализма през последните 10 години е изместило махалото към другия полюс - виждаме връщането към някои религии, към по-консервативното семейство. Минитенденции обаче ще има, макар и недоминиращи.

- Бетърите се очертават като автономно поколение, родено в демографска криза, високи цени и обществени турбуленции. Дали от това няма да пострада чувството им за общност?

- Благодарение на технологиите и социалните медии има тенденция към разпад на публичното пространство. Ако например през 70-те години в Америка има 4 тв канала, през 1998 г. те вече са 29, а към днешна дата са хиляди. А когато ние нямаме едно общо публично пространство, в което да получаваме една и съща информация, тълкувана по един и същи начин, обществените връзки се разпадат. Защото ако “Фокс” поднася и тълкува информацията по един начин, Си Ен Ен я предлага по друг.

В България вече имаме паралелни реалности - едно твърдение е за 18 млрд. дупка в бюджета, друго - че няма такава дупка. И ако човек не е в кухнята по този въпрос, трудно би си съставил мнение кое точно е истината. Този е ефектът от намесата на социалните медии и алгоритмите. От поколението Алфа и Бета зависи дали ще усетят ефекта от прекомерната употреба на ИИ и нови технологии като разпад на публичното пространство и свръхиндивидуализъм.

- Учени твърдят, че бетърите ще са рециклираща генерация с ярко екосъзнание. Доколко ефективна за природата обаче?

- Екополитиката и чувството за вина какво се случва с планетата Земя започнаха от милениалите и зумърите. Това създаде огромна бизнес ниша - екоресторанти, спортни студиа, храни, с които привличат тези поколения. Събирането и рециклирането на отпадъци, което те започнаха, ще продължи и при поколението Бета. Въпросът е дали ще имат социалноотговорни и зелени политики.

От друга страна, вече наблюдаваме рязък отпор точно на тези политики и дори връщане на нагласи, които допреди няколко години наричахме варварски. Не твърдя, че досегашните екотенденции ще изчезнат. Но те ще съществуват паралелно с много други.

- Какви ще са българските бетъри?

- Мисля, че колкото и да има позиви за връщане към национализми, светът си остава глобален. Интернет, ТикТок, Инстаграм, Нетфликс са глобални платформи. И колкото по-напред се придвижваме във времето, толкова повече ще виждаме едно глобализиращо се човечество с много по-сходни черти и отделни национални специфики, а не обратното. С което искам да кажа, че българските бетъри ще приличат много повече на връстниците си от Нетфликс поколението, отколкото на сънародниците си от предишните генерации.

CV

Доц. д-р Мариана Тодорова е футуролог в Института по философия и социология към БАН.

Има специализации по лидерство в Харвард Кенеди Скул, Държавния департамент на САЩ и Китайската академия за управление

Представител е на глобалния тинк танк "Милениум проджект" в България и е член на Световната академия за наука и изкуства

Първата й книга е в САЩ - Future Studies and Counterfactual Analysis. Seeds of the Future, е написана съвместно с американския футуролог и един от инженерите на Аполо Теодор Гордън

Автор е и на книгата “Изкуственият интелект. Кратка история на развитие и етични аспекти на темата”.

Представител в междуправителствената група за етическа рамка на ИИ към ЮНЕСКО и част от форсайт група за ИИ към ЕНИСА (Европейската агенция за киберсигурност).