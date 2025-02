Колко стабилни са отношенията на Тръмп и Мъск?

"Обичам Доналд Тръмп толкова силно, колкото един хетеросексуален мъж може да обича друг мъж", написа Илон Мъск. Запознати обаче казват, че между тях лесно може да се стигне и до разрив. Ето защо:

От изборната победа през 2024 година, а и още от времето на кампанията, те са неразделни: американският президент Доналд Тръмп и милиардерът Илон Мъск. "Обичам Доналд Тръмп толкова силно, колкото един хетеросексуален мъж може да обича друг мъж", написа Мъск в своята социална мрежа Х. I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025

Важната роля на Мъск в обкръжението на Тръмп - независимо дали в Мар-а-Лаго или в Белия дом - предизвиква безпокойство, пише ZDF.

Влиянието на Мъск расте

Пред "Гардиън" американският историк Тимъти Снайдер предупреждава: "Тръмп е малък, а Мъск е голям - поне що се отнася до състоянието". Шефът на Тесла и на SpaceX много е увеличил влиянието си, като в първите дни след избора на Тръмп натрупа десетки милиарди.

Официалният статут на Мъск в администрацията е "специален правителствен служител", заяви говорителката на Белия дом Каролин Люит. Намесата му в различни държавни структури и достъпът до документи в тях в последните дни предизвикаха сериозно недоволство и опасения, че Мъск се меси прекалено много в държавните дела и работата на институциите. Може ли той да бъде спрян или Тръмп ще го подкрепя докрай?

Кои са общите убеждения на Тръмп и Мъск?

В политически план Тръмп и Мъск споделят някои водещи общи тези - намаляване на данъците, дерегулация и свиване на администрацията. Но според политолога Томас Грейвън не е ясно доколко тези цели се опират на същностни убеждения или следват чисто бизнес мотиви, пише "Дойче веле".

И двамата са смятани за непредсказуеми и склонни да поддържат отношения само дотогава, докато те им носят лична изгода, казва Грейвън, цитиран от ZDF. Освен това изглежда, че Мъск се бори по лични убеждения срещу т.нар. Woke култура, обявяваща се срещу социалните несправедливости и предразсъдъците, макар и икономическите интереси да играят роля. Тръмп пък използва темата за мобилизация на своята база.

И двамата преследват интереса си

Специалистката по комуникациите Тами Виджил описва и двамата като самовлюбени с афинитет към авторитарните структури и добавя: "Докато интересите им се покриват, ще останат съюзници. Но щом единият почувства другия като пречка, ще нарасне и заплахата от разрив."

"Тръмп цени лоялността особено много, но тя трябва да му се изплаща. Щом реши, че Мъск му вреди, без забавяне ще се отвърне от него", казва Виджил. Мъск и акционерите в неговите компании пък се надяват близостта му с американския президент да се изплати - но до момента се получава точно обратното, както се вижда от последните данни от продажбите на Тесла в Европа и Калифорния, пише "Нойе Цюрхер Цайтунг". Швейцарското издание подчертава, че стремителната политическа кариера на Мъск все още не се е изплатила на "Тесла" - в Германия през януари са продадени 60% по-малко от автомобилите му в сравнение с началото на 2024 година, а и в другите европейски страни положението не е по-различно - във Франция спадът е с 63 процента, в Норвегия - с 38 на сто.

Какви конфликти могат да възникнат?

Една от възможните спорни точки е икономическо-политическата програма на Мъск. Мнозина от радикалната база на Тръмп се съмняват в неговите интереси в световен мащаб - особено по отношение на притока на квалифицирани мигранти и по отношение на търговската политика.

Бившият главен стратег на Тръмп - Стив Банън - вече поиска изключването на Мъск от близкото обкръжение на президента. "Той е незрял и напорист", смята Банън. Напрежение поражда най-вече дебатът за мигрантските визи: Мъск има нужда от висококвалифицирани специалисти за компаниите си, докато базата на Тръмп отхвърля всякаква миграция.

Самият Тръмп също изтъква, че властта на Мъск не бива да е неограничена. "Той няма да стане президент. Мога да ви го кажа. И знаете ли защо? Защото не е роден в тази страна", подчерта Тръмп през декември. Роденият в Южна Африка Мъск действително не може да стане президент, но това не му пречи да има безмерно политическо влияние, коментира ZDF.

Германската обществено-правна медия посочва, че друг риск се крие в силното его и на двамата. На Тръмп не му харесвали слуховете, че Мъск тайно взима важни решения в Белия дом. "Тръмп не търпи конкуренция по отношение на властта си", казва по този повод специалистката по комуникациите Виджил. Тя допълва, че ако Мъск бъде сметнат от обществеността за същинската ключова фигура, Тръмп би могъл да се освободи от него.

Списание "Тайм" постави Мъск на корицата си и то зад президентското бюро в Овалния офис, а това очевидно подразни Тръмп, който язвително коментира, че не знаел, че списанието още излиза.

Приближени на американския президент казват, че Тръмп по-скоро гледа на Мъск като на изкупителна жертва, която ще понесе тежките критики за драстичните действия, които има за задача да изпълни. Един от съветниците описва Мъск като човек, който "върши мръсната работа", като отбелязва, че рейтингът му сред обществеността пада, пише "Франкфуртер Рундшау".

Колко стабилни са отношенията?

Отношенията между Тръмп и Мъск остават деликатни, отбелязва ZDF. Според политолога Грейвън е вероятно рано или късно да се стигне до разрив, тъй като лоялността на Тръмп е само в една посока. А Мъск е достатъчно независим икономически, за да преодолее подобен срив - за разлика от много предишни съюзници на Тръмп.

Принципно крайнодесните все още търсят стабилна икономическа база, докато опортюнистично настроените се подготвят за сенчеста икономика - както в авторитарните системи. Историкът Тимъти Снайдър предупреждава: "Паралелите с минали олигархични диктатури са очевидни."

Връзката между Тръмп и Мъск не изглежда особено стабилна. Въпреки това в момента е достатъчно стабилна, за да позволи на Мъск да упражнява своето потенциално вредно влияние - макар да не притежава официален авторитет освен благоразположението на президента, обобщава ZDF.