Тръмп обяви световна търговска война. Ще последва ли икономически апокалипсис?

US президентът наложи мита на 185 държави в света и нарече това Деня на освобождението на САЩ

Той върна американската мечта, казват поддръжниците му

Това ще направи американците бедни и ще изолира САЩ от света, смятат противниците и предвиждат глобална рецесия

Докато Европа спеше, Доналд Тръмп й наложи 20% мито. Той обложи общо 185 държави с огромни тарифи и обяви това за Деня на освобождението на САЩ. Светът полудя, пазарите - също.

"Тръмп обяви историческа глобална търговска война" - това заглавие сложи под главата на сайта си Си Ен Ен. "Тръмп обяви завръщането на „американската мечта" в историческото съобщение за митата" пък е заглавието на най-близката до американския президент телевизия Фокснюз.

Какво се случи?

Президентът Доналд Тръмп обяви извънредно икономическо положение в САЩ и обяви мита от най-малко 10% за всички страни, като ставките са дори по-високи за 60 държави или търговски блокове, които имат висок търговски дефицит със САЩ. Тарифите вече са в сила.

Китай е засегнат най-тежко - вторият най-голям износител за САЩ след Мексико, сега ще бъде изправен пред 54% мита и обявява контрамерки. Канада и ЕС, който получи ставка 20% - също водещи търговски партньори, подготвят контрамерки.

Глобалните пазари се разтърсиха: след обявяването на митата фондовите пазари в САЩ паднаха рязко, както и азиатските пазари. А златото достигна нов рекорд, тъй като инвеститорите търсят по-сигурни инвестиции. Водещи икономисти започнаха да се изказват и се опасяват, че митата могат да доведат до глобална рецесия.

Консерваторите обаче са доволни

Администрацията на Тръмп използва митата като инструмент за премахване на налозите, наложени от други страни, и за създаване на „наистина свободна и отворена глобална търговия", каза пред CNN директор на The Heritage Foundation, консервативен мозъчен тръст.

Ричард Стърн, директор на Grover M. Hermann Center for the Federal Budget към The Heritage Foundation, каза, че други страни са сложили търговски бариери, субсидирали са своите продукти и са извършили кражба на интелектуална собственост.

„Това, за което Тръмп говори, е използването на тези мита не само като мита, а като инструмент за водене на преговори на държавното управление, за да се разрушат тези бариери и всъщност да се стигне до наистина свободна и отворена глобална търговия", каза той пред CNN. "Това е целта."

The Heritage Foundation е водещ консервативен мозъчен тръст с дълбоки корени във Вашингтон и има основна роля в създаването на Проект 2025, консервативния план за втория мандат на американския президент Доналд Тръмп.

Опонентите

Митата на САЩ, обявени в „Деня на освобождението", се очаква да струват на всяко американско домакинство 5000 долара годишно, нанасяйки огромен удар на работещите семейства и семействата от средната класа, казва икономист пред CNN.

Професорът по икономика Джъстин Уолфърс от Мичиганския университет смята, че разходите за живот се очаква да се повишат с 6%, тъй като предприятията прехвърлят допълнителните разходи върху потребителите.

„Цените ще се вдигнат още утре", каза той.

"Това ще удари особено силно работещите американци и американците от средната класа. И така ще познаем болката много скоро", добави професорът.

Уолфърс каза още, че бедните страни - като Папуа Нова Гвинея и Фиджи - ще пострадат от "вредните ефекти", каза Улфърс, наричайки тарифите на Тръмп "зли". „Идеята, че тези държави са заплаха за американците, е просто абсурдна", каза той.

Междувременно богатите икономики изглежда се обединяват, за да отмъстят, оставяйки САЩ сами. „Всичко, което президентът Тръмп успя да направи, е да изолира американците от останалата част от световната икономика", каза той.

Професорът смята, че би било „глупост" да се предполага, че тарифите на Тръмп са реципрочни по природа, като се има предвид, че повечето индустриализирани икономики налагат ниски тарифи.

„Този ​​план ще направи Съединените щати индустриализираната нация с най-високи мита в света", каза той.

Политически хазарт?

Доналд Тръмп току-що направи най-големия политически хазарт с икономиката на САЩ от всеки съвременен президент, коментира Стивън Колинсън от Си Ен Ен..

Със зашеметяващия си изблик на нови мита върху почти целия внос от 185 нации, Тръмп приложи изключителен шок, който противоречи на съветите на почти всеки икономически експерт и на уроците от някои от най-мрачните времена в историята, пише той.

Търговските войни са склонни да завършват зле, а митата са по-скоро характеристика на 19-ти век, отколкото на 21-ви.

Най-голямата политическа изненада е, че Тръмп – в името на съживяването на икономическите перспективи на постиндустриалните региони, опустошени от загубата на работни места и фабрики в чужбина – е на път да причини истинска болка на американците. Неговата политика ще направи почти всичко, което хората купуват - от бързо хранене до електроника, коли до нови домове - по-скъпо. По-бедните хора ще бъдат ощетени повече от богатите приятели на Тръмп, както и онези, които живеят с фиксирани доходи, пише коментаторът. Мярката пропорционално облагодетелства много богатите.

Никой не може да предвиди точно как ще се развие този гамбит. Ако приемем, че пълният набор от тарифи е въведен и няма отказ в последната минута – възможност, която не може да бъде пренебрегната предвид миналите обрати на Тръмп – светът е готов за пълномащабна търговска война, заключава коментаторът.