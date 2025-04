Запознайте се с победителките в първия сезон на глобалната програма She's Next на Visa

Глобалната програма на Visa – She's Next – има за цел да подкрепя жени предприемачи и да ги вдъхновява да реализират своите бизнес идеи.

Програмата предлага възможности за личностно и професионално развитие чрез специализирана менторска подкрепа, изграждане на активна общност от съмишленички и предоставяне на грантове за развитие на бизнеса.

В първото си издание в България инициативата привлече над 150 кандидатури, от които бяха избрани 14 финалистки. Те преминаха през тримесечна менторска програма, осъществена в партньорство със сдружение „Дамски форум". В нея получиха ценни съвети и напътствия от утвърдени професионалисти. Накрая финалистките представиха краткосрочните си бизнес планове пред авторитетно жури.

Бяха избрани три победителки, които получиха финансови грантове, осигурени от Visa България.

Програмата She's Next не само дава необходимата подкрепа и ресурси за реализиране на предприемаческите цели, но и допринася за активното включване на жените в бизнес средата в България.

Трите победителки са:

Стефка Стоянов, основател на дигиталната платформа „Малки съкровища", която улеснява търговията с детски стоки втора ръка между родители – дрехи, обувки, играчки, книги и мебели – първо място;

Мариана Баракчиева, управител на „Нанка криейтив". Тя е софтуерен инженер по образование, но избира да последва страстта си към устойчивата мода. Напуска престижна работа в Швейцария, за да създава дрехи от мериносова вълна в родните Родопи - второ място.

Олга Недялкова, основател и управител на Saviani Casa. Тя е бесарабска българка, многодетна майка и жена, която вярва в силата на дома. Вдъхновена от три поколения жени, които я учат на труд, ръчна изработка и семейни ценности, тя превръща наследените умения в своя мисия – трето място

- Кой беше най-ценният урок, който научихте по време на участието си в програмата She's Next?

Стефка Стоянов: За мен най-ценният урок беше една от последните лекции, в която акцентирахме на това да не крием емоционалността си като жени. Моят проект е свързан с много голяма част от моя живот. Свързан е с майчинството, което е нещо изключително важно за мен. Именно след майчинството успях да канализирам цялата емоция и желание за развитие.

Мариана Баракчиева: Със сигурност са няколко, а не само един. За мен беше огромно удивление да видя всички тези дами, които също са финалистки. И първото ми впечатление беше: те се толкова по-напреднали от мен. толкова много мога да се науча от тях. И да, всъщност с някои от тях се срещахме лично и от тях наистина получих много знания. Разбира се, и от лекторите.

Олга Недялкова: По време на участието си научих, че жените сме огромна сила и така, както ние се подкрепяме една друга, никой друг не е в състояние да го направи. Има някаква необяснима енергия в женските съобщества, които си помагат по много уютен майчински начин. Видях това в лекторите, в менторите и в момичетата в самата програма. И научих също така, че колкото повече даваш, толкова повече получаваш.

- По какъв начин програмата She's Next помогна за развитието на вашия бизнес?

Стефка Стоянов: Програмата She'sNext ми даде много хубава странична перспектива. Успях за първи път от много време да изляза от рутината на бизнеса и да погледна отстрани, за да мога по-добре да планирам какви са ми следващите стъпки, накъде искам да отида с моя бизнес. Това беше безценно.

Мариана Баракчиева: Помогна ми с теорията, която научихме от всичките лекции. Сега очаквам това да ми помага още повече в бъдеще, тъй като си направихме страхотна мрежа с другите участнички, с лекторите и дамите от „Дамски форум".

Олга Недялкова: За мен беше изключително полезно, че, на първо място, излязох от рутината и приоритизирах това време, за да погледна на своя бизнес отстрани през очите на менторите. И да си поставя много точни и ясни приоритети и цели. И сега имаме тригодишен план, който вече изпълнявам.

- Какви са плановете ви за усвояване на спечеления грант?

Стефка Стоянов: Голяма част от наградата ще бъде използване за доразвиване на нашето мобилно приложение, което нашите потребители очакват. Останалата част ще бъде за маркетинг, защото ние сме маркетплейс, а в основата на успеха на всеки маркетплейс е голямата инвестиция в реклама.

Мариана Баракчиева: Надявам се да мога да реализирам идеята, която представих. Всъщност целият проблем на моя бизнес в момента е, че имаме повече капацитет, отколкото поръчки. Идеята ми е да направим станция за поръчване на персонализирани дрехи, което е иновативно решение, тъй като няма да има масово производство. Няма да имаш избор от ушити дрехи, а сам ще си конфигурираш, ще си направиш твой личен суичър, с твоите цветове, с твоите мерки. Така ще имаш такова лично отношение към него, че ще си го носиш поне пет години и повече.

Олга Недялкова: Имам четири приоритета. Ще насоча тези средства към един от тях. Приоритетите са свързани с разширяване на пазара към чужбина чрез B2B партньорства и участие в най-голямото текстилно изложение в Европа догодина през януари. За бизнеса е важно купуването на автоматична кроялна машина, както и разширяване на асортимента към повече продукти, които подхождат за подарък. Това ще направим в колаборация с дами от програмата на Visa Bulgaria She is Next. Предстои да вкараме и ERP система.

- Какво ще кажете на жените, които планират да участват в програмата догодина?

Стефка Стоянов: Бих посъветвала всяка дама предприемач задължително да се запише. Програмата е много полезна, независимо какъв бизнес имате - дигитален или физически продукт. Може би най-ценното на програмата е, че те прави част от много стойностна общност от също толкова мотивирани, знаещи и можещи жени, с които се подкрепяте и да растете заедно.

Мариана Баракчиева: Със сигурност да го направят. Програмата е много ценна, много стойностна откъм лектори, хора, контакти и ще спечелят много от нея.

Олга Недялкова: Game changer, препоръчвам я горещо от много гледни точки. Първо, излизането от оперативната дейност и посвещаването на време за това да анализираш нещо, което вече правиш или мислиш да правиш, е много по-различно, отколкото да караш някакъв курс вкъщи или да слушаш някакви подкасти. Второ, виждаш бизнеса си през очите на менторите, които са успешни дами. Трето, самото наличие на финал като този, в който се борим за награда, е метафора всъщност и на това, че ние се борим на пазара за клиентите. И четвърто, но не по важност, е обществото от дами, която създадохме, и помощта, която си даваме една на друга и се мотивираме.