Гледам мнозина, най-вече от руския сектор, говорят черно-бели приказки как израелските удари върху Иран били същото като безобразието, което сътвори Русия в Украйна. Мисля си, че някои работи трябва да им се изяснят.

1) Това, че руснаците кръстиха инвазията в Украйна "превантивна" война (след като загърбиха глуповатата опорка за "специална военна операция") и Израел прави превантивни удари върху Иран, това не значи, че тия две неща са едно и също. Аз ако се кръстя "космонавт" означава ли, че с Нийл Армстронг работим едно и също нещо? Руското не е "превантивна" война, защото никой никога не ги е заплашвал с инвазия или нападения. Тяхното е завоевателна война. Ама казват не можело Украйна в НАТО. Че какъв си ти да казваш на една суверенна държава в какъв съюз иска да влезе? И кога НАТО е заплашвало, че ще нападне Русия? Дрънчането на оръжие винаги е било оттам-насам. Не стоят така нещата с отношенията между Иран и Израел. От десетилетия Иран финансира и организира кървави атентати и нападения над Израел като воюва с Йерусалим до последния палестинец. Нима има някой, който да си въобразява, че ако Иран не бъде озаптен е възможно да се спре тероризма в тази част на света? Къде е общото тук с Украйна? Зер Украйна е извършвала терористични актове в Русия и е финансирала убийци да сеят терор в Русия? Казват "ама Украйна какво направи с рускоговорящите жители на Донбас". Хубаво, ама ако Украйна е извършвала престъпления там, тогава има международен ред това да се докаже и покаже на света. Руската пропаганда може да инфилтрира половината свят с техните глупости, ама с това не можа да се справи и да обясни на света, че там нещо се случва, така ли? Това ли е вярно или е вярно, че Русия използва това просто за кух претекст, за да завладее Украйна? Хайде, по-сериозно.

2) Иран имаше 60 дни да постигне споразумение по ядрената тема. Беше им ясно казано, че без споразумение all bets are off. Иран се направиха на ударени и сега са изненадани, че са удряни. Какво да стане друго? Ти отказваш да разговаряш, очевидно си действаш да се сдобиеш с ядрено оръжие, правиш всичко възможно Израел да го няма, събуждаш се сутрин със "Смърт за Америка" и очакваш, че няма да има последици, тъй ли? Е, как да стане? Какво общо има това със ситуацията в Украйна? Къде са "биолабораториите", които уж Украйна разбработвала? Къде е на Украйна ядрената бомба, с която да заплашва Русия? Кога в Украйна са започвали деня си със "Смърт за Русия"? Няма такова нещо и никога не е имало. В случая с Иран той е очевидна, видима и ясна заплаха за самото съществуване на Израел. В случая с Русия тя е очевидната, видима и ясна заплаха за самото съществуване на Украйна. Сравняваме несравними величини.

3) Израел удря легитимни военни цели в Иран - военни, ангажирани със сеенето на терор, инсталации на военната инфраструктура, хора, разработващи ядрена бомба, инсталации за създаването на такова оръжие. В отговор Иран какво прави? Праща ракети в жилищни райони. Които падат като круши при сблъсъка с израелската противоракетна отбрана. В Украйна какво виждаме? Виждаме как Русия ежедневно бомбардира цивилно население, как таргетирано стреля по цивилни цели, докато Украйна в ответните си удари продължава да атакува само легитимни военни цели. Иран стреля по цивилни, Русия стреля по цивилни. Израел стреля по военни, Украйна стреля по военни. Ама иначе това, което правел Израел било същото като това, което прави Русия. Хайде, бе. А за руската войска на територията на Украйна какво да кажем? Къде ги израелските войски в Иран?

Въобще, да сравниш Израел с Русия в случая е абсурдно на толкова много нива, че е потресаващо как иначе неглупави хора могат да говорят такива глупости. Това, че повърхностно звучат сходно въпросите, не означава, че са такива всъщност. И папагалът може да имитира шума на трактор, но това не означава, че папагалът е трактор. Елементарни работи са това, не се излагайте, моля.

П.С. Прочее, като смятате, че ударите на Израел над Иран са същото нещо като завоевателната война, която Русия води в Украйна, тогава защо осъждате Израел, а не осъждате Русия? Нали било едно и също? Защо се вайкате за средновековната диктатура в Иран, но подкрепяте руския империализъм в Украйна? (От фейсбук)

Петър Кичашки е български юрист, доктор по конституционно право, правозащитник и общественик, изпълнителен директор на Института за модерна политика. От 2017 г. е член на Комисията за защита от дискриминация. В началото на 2020 г. съучредява и става председател на организацията „Републикански център". Той е и съсобственик на "Галъп интернешънъл Болкан".