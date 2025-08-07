ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" взема словенски дългуч

Благословени да посрещат живота, но със заплата под средната

Акушерки от Първа АГ болница показват пет двойки близнаци. Снимка: Румяна Тонeва

Две хиляди лева заплата плюс повече от скромни бонуси. Това получава една акушерка. Което означава, че трудът ѝ е оценен с по-малко от 500 лева спрямо средната месечна работна заплата - за първото тримесечие на 2025 г. тя е 2443 лева. За София е и много по-висока (3386).

Трудът на акушерките, които са благословени да посрещат новия живот, е от най-тежките. 12-часови дежурства - включително и нощни смени, които в повечето време са изпълнени с надежда, но и с болка, с битка за спасяване на бебето и родилката при особено трудните случаи. И за всичко това тези медицински работници получават нищожна заплата.

Затова и няма изненада, че в болниците не достигат 3200 акушерки. Да припомним, че заради недостиг на кадри миналия месец затвори родилното отделение на болницата в Перник.

Българските политици много обичат да говорят за демографската криза, която заплашвала държавата. Но когато дойде ред да се направи нещо конкретно в живия живот - например да се повишат заплатите на акушерките и въобще на медицинските сестри, тогава никой не се бие в гърдите. Елементарно е - когато трудът е тежък и особено важен, трябва да е и добре платен.

