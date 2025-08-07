Само в "24 часа" на 7 август: 872 деца чакат осиновяване, кандидатите два пъти повече

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само "24 часа" на 7 август четете:

Мъжете по-често се самоубиват с оръжие, а жените се тровят с медикаменти

Интервю с Росен Христов, първия българин с черен колан сред стрелците в САЩ

В Смилян още работи часовникът, подарен на селото от Андрей Ляпчев преди век

Автомобилната индустрия и фармацията дишат с

облекчение след сделката с митата САЩ - ЕС

Анализ на икономиста Георги Ангелов

България поиска три етапа от обиколката на Италия за 2026 г.

Напролет легендарното "Джиро" ще тръгне оттук

Незрящи в театъра: първо опознават сцената, после чуват какво става на нея

Интегралният изпит след 7-и и 10-и клас още от догодина влиза в наредба

Лекар от Бургас прати петиция до омбудсмана за миризми във въздуха с неизвестен източник

От юли със заповед на Морската администрация бе въведена зона от 35 км, в която няма да бъдат допускани танкери, чакащи на рейд

Вижте първите страници на "24 часа" от 7 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.