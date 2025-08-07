Осиновяването не е избор на породисто животно

Едно общество се преценява по това как се отнася с най-уязвимите. 872 дечица у нас чакат семейство, което да им даде любов и дом. Но суровата действителност е, че над половината от тях са с минимален шанс, тъй като са с някакъв вид увреждане. Така едни крехки създания се превръщат в отхвърлена стока, която не отговаря на стандартите за “перфектно бебе”. И то в държава с тежка демографска криза.

Претенциите за здраво бебе без “етнически белези” звучат цинично, защото не става дума за избор на породисти животни в зоомагазин, а за бъдещето на човешки същества. И всички - институции и общество, трябва да подкрепят семействата, готови да им дадат шанс, като така сбъднат и своята мечта за рожба. Да се осигурят психолози, които да работят с родителите и децата, експерти с адекватни съвети как да се отгледа “различно” или с увреждане детенце, целенасочена финансова помощ.

Други хиляди деца пък нямат шанс за ново семейство, защото зарязалите ги биологични родители не са дали съгласие. И тук държавата трябва да помогне с нормативни промени. Както и да ускори създаването на единен национален регистър за осиновяване.

