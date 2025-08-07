Може ли ИИ да унищожи човечеството? Шанс от 10% до 95% (Графика)

Скептиците, като носителя на Нобелова награда физика Джефри Хинтън, вярват, че свръхинтелигентният изкуствен интелект би могъл да възприема човечеството като конкурент и просто да го унищожи. Той и други питат: "Защо изкуственият интелект би ни се подчинявал, ако е по-интелигентен от нас?".

Нейт Соарес, президент Научноизследователски институт за машинен интелект, е убеден че има 95% шанс изкуствен интелект да унищожи човечеството. човечеството. За Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google и Alphabet шансът е 10%.