Росен Христов: Мъжете по-често се самоубиват с оръжие, а жените с лекарства

* Полезно е да има вероучение в училищата

* Защитните спрейове не винаги вършат работа

* Професията бодигард е романтична само по филмите, казва VIP инструкторът по стрелба на САЩ

* Днешният политик е професионален лъжец

Росен Христов е многократен републикански шампион по динамична стрелба и първият българин, който покрива стандартите за "черния колан" сред стрелците в САЩ - титлата Grand Master.

Работил е седем години "Дипломатическа сигурност" към чуждестранни правителствени агенции и се е специализирал в стрелба с различни оръжия. Работил е като като инструктор в Близкия изток. През 2015-а заминава за САЩ, а две години по-късно влиза в класацията топ 20 на най-добрите стрелци на Америка. Присъдинява се към Tactical Performance Center (TPC) в Сейнт Джордж, щата Юта. Тази академия подготвя за работа с огнестрелно оръжие редица подразделения на Американската армия, избрани правителствени военни и полицейски агенции и формирования. Към днешна дата Росен Христов е директор на тренировъчния процес. Обучавал е и легендарните гурки от Непал непобедимите високопланински бойци, известни още от Втората световна война. Живее в Сейнт Джордж, втория по големина град в Юта. Хобита са му алпийските ски, бокс. Сертифициран леководолаз - скуба дайвинг към международната организация SSI. Занимава се и с видеография. Последното му хоби са уроците по електрическа китара.

- Всяка година се връщате у нас през лятото, защото сте патриот, както казвате. Какво влагате в тези думи?

- Патриотизъм не може да съществува без национално самосъзнание, а то не може да съществува без познаване на българската история. Интересно е да се вникне кое е автентичния патриотизъм и кое пропаганда, съществуваща в геополитиката в цял свят. Аз имам една максима, че трябва да търсим истината във всичко. Колкото до патриотизма, трябва да познаваме и почитаме историята и светлите личности на народа - във всяка сфера на живота. За съжаление, има тенденция напоследък да се "изтрива" народосъзнанието, процес, който не се наблюдава само в България. Има сили, които опитват да направят това в глобален план. Защото в момента, в който се заличи националното единство на един народ, той губи своята ценностна система и оттам нататък е много по-лесно да бъде манипулиран.

Оръжието е неговата стихия Снимка: Личен архив

- Следвате Тръмп в инстаграм, с наблягане на патриотизма ли той спечели, според вас?

- Да, платформата, на която той кандидатства за втория си мандат беше фиксирана във вътрешните проблеми на Щатите и голяма част от независимите гласоподаватели, които са силен фактор в изборите, именно това ги привлече - да се дистанцира страната от външнополитически вмешателства и да се концентрира върху вътрешните си проблеми. Иначе за незаконните имигранти настъпи тежко време, логично е, незаконно са в страната, нарушили са закона.

С ментора си треньор, легендарния Рон Ейвъри Снимка: Личен архив

- И у нас има патриотични партии, какво мислите за тях?

- Според мен, тези партии не се концентрират върху единството на народа и воденето на политика, която да приоритизира националните ни интереси. Много е важно и да акцентират на качественото образование, за което също, според мен, не се полагат усилия да е на високо ниво.

- Предлага се и вероучение в училищата. За или против сте?

- Полезно е, защото религията въпреки че е инстуциолизиране на вярате, без значение каква е тя, служи като маяк за ценностната система и морала на едно общество. Без вяра всичко ще е разруха. Всяка вяра носи сърцевина в себе си, екзестенциални истини, които да ни помагат да си сверяваме часовника в лудото и забързано време, в което живеем.

- Вие сте един от най-добрите стрелци в света, шампион и по спортната стрелба. Защо не продължихе с нея?

- Аз съм съсредоточен бърху динамичната стрелба, която дава повече фокус на практическите умения с бойно оръжие. Като цяло принципите в стрелбата са едни и същи - да се прицелим по правилен начин, да имаме правилна мерна картина и да извършим спускане без да развалим тази мерна картина. Така че принципите са едни и същи, но този спорт динамичната стрелба е ориентиран повече към възможността бойни оръжия да се владеят с голяма скорост и бързина но всъщото време да се постига точност. Бързината е от огромно значение , в изцяло практическа обстановка - т.е. лошият (престъпникът) няма да те чака да се наканиш или да се приготвиш за изстрел, трябва да се доминира с бързина. Факторите са технически стрелкови умения - бързина, скорост и в същото време точност при боравенето с огнестрелно оръжие. Другият фактор е тактическия елемент - какво да е поведението ти като цяло, оценка на обстановката, какви решения да се взимат при определена обстановка, ако сте екип как да комуникирате, какви са зоните за отговорности т.н. Има и още един важен фактор - менталният, възможността да демонстрираш тези умения под стрес, действайки по правилен начин. Стрелбата е изключително комплексен набор от умения, които трябва да прилагаш едновременно, това я прави бойно изкуство. Носи и своята философия.

- Добре, а ако от Холивуд ви предложат да играете в екшън, ще приемете ли?

- Холивудските филми създават лоша и неточна илюзия за боравенето с огнестрелно оръжие. Съществуват филми в които стрелците дори въздействат на траекторията на куршума в полет, което тотално противоречи на законите на физиката и реалността. Но бих могъл да бъда консултант, търсейки повече реализъм.

- Ако не изберем оръжие, какви други защитни средства бихте препоръчали?

- Използването на защитни спрейове не винаги е ефективен метод, особено ако говорим за нападатели под въздействие на наркотични вещества. Лютивите спрейове имат различно действие над различни индивиди и понякога може да накара нападателя да агресира дори повече, което да доведе до крайна ескалация на напрежението. Що се отнася до използвнето на огнестрелни оръжия в определни ситуации дори с някои минимални бариации в повечето държави, където е разрешено носенето на огнестрелно оръжие за самозащита, законът е почти универсален. Два са случаите в които може да се прибегне до употребата му – неизбежна самоотбрана и крайна необходимост.

- Обучавали сте спецчастите на американската армия, трудно ли се работи с тях?

- Имам опит с различни подразделения с които сме водили обучение. Лесно се работи с повечето, защото са интелигентни хора с голяма мотивация. Повечето са с разчупено мислене и когато искат да научат нещо са с отворени възприятия, бързо усвояват нови идеи, не се противопоставят на тях безсмислено а всичко е ориентирано към ефективност. Тук е работа на инструктора да се аргументира по правилен начин и да демострира компетентност и увереност на необходимата висота.

- Истински ли беше атентата срещу Тръмп или бутафория?

- Интересна и странна ситуация с много неизвестни. Определено трябва да се подчертаят сериозни пропуски при действията на службите за сигурност а дали са в резултат на сериозна некопетентност и липса на синхрон или има други фактори все още е мистерия, въпреки проведените разследвания. А ако има разкрита важна информация, тя за съжаление не е публично достояние. Малко вероятно да е театрална постановка.

- В голяма част от знаковите убийства у нас никога няма да бъдат хванати стрелците. Трудно ли е да си бодигард, какъвто сте били?

- Често се създава романтика относно тази професия но всъщност 90 процента от работата е превантивна. Архетипът на големия супермен бодигард е по-скоро холувудски образ, необходим повече за екшън филмите, отколкото отговарящ на реалността и професионализма в тази професия.

- А какво е разликата между полицейската стрелба и военната?

- Едната е реактивна (реакционна) - полицейската, реагира се на определено агресивно действие от отсрещната страна което налага изпозването на оръжие, докато при военните действия си проактивен, на база на възложената мисия, която трябва да бъде изпълнена. Естесвено елементът на изненада винаги е знчителен фактор във всяка ситуация, въпросът в чия полза ще бъде той.

Има един интересен цикъл или алгоритъм, който е разработен от пилотът изтребител и по-късно стратег във въздушния бой на име Джон Бойт, който той разработва през 50-те години на миналия век, поради липсата на ясно обособени принципи в тактиката във въздушния бой. Така известият OODA цикъл има четири елемента - да наблюдаваш обстановката, да се ориентираш в ситуацията, да вземеш решение и да предприемеш действие. Идеята е да занулиш противника, в неговият цикъл. Тогава си с едни гърди напред. Например - някой е насочил оръжие срещу теб, ако внезапно хвърлиш ключове към лицето му например, естествен подсъзнателен инстинкт е да си завърти главата и предпази очите. Това означава, че той пак трябва да се ориантира в обстановката, т.е. той се връща на вторият елемент на цикъла, докато ти вече си взел решение за действие – четвърти елемент, и ако си добре подготвен да противдействаш по адекватен начин.

- И колко време на ден тренирате тази бързина и точност?

- Тези умения изискват постоянна поддръжка. Всеки ден се тренира. Тук изкуственият интелект и съвременните технологии могат да бъдат спомагатели, но изграждането на уменията изискват работа и фокус от самия човешки фактор. Пистолетът е най-сложното огнестрелно оръжие за усвояване, поради изискването за развитие на прецизни проприосептични умения. Така известният термин създаване на мускулна памет, всъщност е прецизен и трудоемък процес на изграждане на необходимите нервни пътища.

- Изпитвате ли стрес след толкова години?

- Винаги има стресови фактори, дори и да не е чисто емоционален стрес, определени стресори влияят на нервната система по различен начин. Човек трябва постоянно да излиза от зоната си на комфорт при тренировка и да симулира различни стресови ситуации. По този начин се адаптира ефективно в състояние на стрес и тази среда вече не му е непознта. Чисто психологически един от първичните страхове на човек е от непознатото, като например от тъмното, тъй като рецепторите ни не могат да оценят и сканират средата около нас. Когато липсва тренираност, е трудно човек да действа адекватно, бързо и ефективно.

- А кое ви прави бойно ефективен с огнестрелно оръжие?

- Важен фактор е общофизическото състояние. Но ако оставим това настрана има три елемента - боравене и контрол над оръжието и колко бързо можеш да възпроизведеш серия изстрели, защото в реални ситуации един изстрел няма да свърши работа. Идеята е да предотвратиш непосредствена заплаха и да потърсиш стопиращ ефект. Затова понякога трябват 6-7 изстрела. Важен елемент е техническото владеене на оръжието. Друг фактор е тактическото знание и неговото адекватно прилагане в определени ситуации. Третият елемент е чисто психологически - способността да бъдеш ефективен в стресова среда.

- Били сте инструктор и в Близкия Изток. На какво се научихте там?

- Започваш да разбираш света по-добре когато вникнеш в различните кулури и тяхните особености. За всяко действие или събития има причина и обяснение. Но важно е да се опитваш да вървиш по правилния път. Има една източна поговорка: "Ако притежаваш идеалите, но няма как да ги браниш, ти си беззащитен и в същото време си безполезен. Ако нямаш идеалите, а имаш силата, ставаш деспот. Идеята е да намериш баланса - да имаш идеалите и да имаш силата да ги браниш". Това е рицарството, което е хубаво да си припомняме често и днес.

- В този аспект докъде ще стигне конфликтът между Украйна и Русия, Палестина и Израел, как тези страни да намерят баланса?

- Както е тръгнала човешката цивилизация, започнали сме да губим не само ценностната система и морала, станали сме егоистични. Има два принципа във вселената - градивен, който е алтруистичен и егоистичен, който е деструктивен. Както индианците казват - от черния и белия вълк в душата си, кой ще избереш да храниш, той ще надделее. Сега животът е по-скоро обгърнат от егоистичния принцип, в който само консумираш, без да допринасяш за обществото. Завихря се принципа на раковата клетка, ако говорим метафорично. Раковата клетка забравя за своята определена програма в системата на тялото, и започва да се саморазмножава неконтролируемо, като рано или късно унищожава тялото, а с него и себе си. За жалост крачим по този път като цивилизация. Иначе следя конфликтите между тези страни с внимание. Политически и икономически игри на геополитически шах, в които потърпевши като по правило са обикновените хора. . Така е в съвременната геополитика. Ако от съвремените политици се изискваше да са начело на войските и да ги поведат на бойното поле с личен пример, както е било с царете през средните векове, никой не би искал да има конфликти.

- Бихте ли влязъл в политиката?

- За мен политикът днес е професионален лъжец. И като цяло днес политиката е световен цирк, а манежът все повече взима лицето на една дистопия. Запътили сме се в насока да изгубим способността си за критично мислене, а това е нашата най-голяма ценност, която интелектът ни подася като дар.