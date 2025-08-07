Право на отговор: Георги Кръстев никога не се е явявал на работа в нетрезво състояние

Право на отговор поиска Гергана Станкова-Данева по повод публикация в сайта на"24 часа". Тя е от 22,30 часа на 6 август 2025 г. В публикацията се цитира директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, който казва за починалия 36-годишен мъж до Националния стадион "Васил Левски" в сряда: "бил треньор по тенис, но от известно време е започнал системно да употребява наркотични вещества и алкохол".

Публикуваме отговора:

Казвам се Гергана Станкова-Данева и работя като организатор на групови занимания по тенис в Тенис школа ТИЙНТЕНИС - притежавана еднолично и управлявана от моя съпруг г-н Илиян Данев.

Бих искала да изкажа огромното си възмущение и пълно несъгласие с публикуваната в онлайн изданието на „24 часа" статия „Тенис треньор се напи и не го пуснаха в кръчма, почина след падане по стълбите на Националния стадион (Обзор) (6.08.2025, 22:30) от г-н Димитър Мартинов.

Абсолютно нищо от това, що се отнася до професионалната ангажираност и реализация на г-н Георги Кръстев, така описани в статията НЕ Е ВЯРНО. Оставям на страна останалите „факти", свързани с трагичната му кончина, с които не съм запозната. Държа да подчертая, че става въпрос за млад човек с ОТЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА.

В организираните от тенис школата ни ежегодни летни тенис лагери, с двуразови тренировки за деца, г-н Георги Кръстев е бил активен участник и неотменна част от треньорския състав от години. Провеждаме тренировките всеки делничен ден от 11:00 часа и от 16:00 часа през лятната ваканция и твърдения свързани с „късни тренировки", „за да изтрезнее" са абсурдни! В тазгодишния Летен тенис лагер г-н Георги Кръстев се включи от самото му начало (2 юни 2025 г.) и до 25 юли 2025 г. редовно и съвестно е водил тренировки всеки делничен ден от 11:00 часа и от 16:00 часа. Един от малкото верни факти в цитираната статия е, че децата много го обичаха! Той назоваваше всяко от тях по име, независимо дали това е първа тренировка за детето или не! Запалил е интерес по тениса и научил на правилна техника на ударите стотици деца! Държа да подчертая, че при изпълнение на професионалните си ангажименти при нас, г-н Георги Кръстев НИКОГА не се е явявал в нетрезво или неподходящо за работата с деца състояние!

Г-н Георги Кръстев и взимал активно участие като спаринг партньор, както на подрастващи, активно състезаващи се тенисисти, така и на професионални такива! Абсолютно НЕВЕРЕН факт, цитиран в статията е и „скъсано сухожилие" и „злоупотреба с болкоуспокояващи". Както и "Така и не се върнал към тениса след болничния"!?!

Определям написаното като ВЪЗМУТИТЕЛНО, крайно НЕПРОФЕСИОНАЛНО, изпълнено с НЕИСТИНИ и заблуждаващо аудиторията!!! Това е гавра с паметта на един млад човек! Лишено е от всякакъв морал предвид факта, че цялата „новина" е свързана с трагичната му кончина!