Масовият глад, който никога не е съществувал: Как "Хамас" успя да създаде нови фалшиви обвинения срещу Израел

В свят, все по-силно движен от внушения, а не от факти, истината често се превръща в първата жертва на войната. Никъде това не личи по-ясно, отколкото в гротескната дезинформационна кампания, обвиняваща Израел, че умишлено предизвиква глад в Газа като средство на войната — обвинение, оформило се в злонамерена клевета срещу еврейската държава.

Наративът за „масов глад в Газа" наистина се е превърнал в координирана кампания — подкрепяна и разпространявана от "Хамас" и покровителите му в Катар, и безкритично повтаряна от водещи западни медии и международни организации. Макар в зоната на конфликта да съществуват елементи на хуманитарна криза, както във всяка една военна зона, тази кампания съзнателно преувеличава, манипулира и използва тези реалности като оръжие, с намерение да бъдат разменени ролите на жертва и агресор. Целта: да се демонизира Израел, да се прикрият престъпленията на "Хамас" и да се отклони вниманието от реалния глад, който Хамас умишлено налага над израелските заложници, държани в тъмните тунели вече близо две години.

Разследване на германския таблоид Bild, публикувано на 5 август, показва как инсценирани снимки, манипулирани видеа и фалшиви доклади са използвани, за да се създаде фалшив образ на масов глад, причинен от Израел. Истината обаче е диаметрално противоположна.

Още едно задълбочено разследване, публикувано наскоро от платформата Jewish Onliner, проследява произхода на тази кампания до добре координирана, синхронизирана глобална медийна манипулация. Проучването разкрива, че кампанията „#GazaIsStarving" е организирана дезинформационна акция, водена от арабскоезични страни – особено Катар, Саудитска Арабия и Йемен – с цел да влияе на англоговорящото обществено мнение срещу Израел. Въпреки че кампанията се представя като масов граждански хуманитарен протест, разследването показва, че тя се разпространява чрез държавно свързани организации, пропагандни влиятелни лица (като служител на иранския режим и лица, свързани с "Хамас"), както и чрез езикови стратегии, прилагани на различни платформи, с цел максимално въздействие върху емоциите, особено на Запад. Друго изследване, публикувано от потребителя @antisemitism („Кампания срещу антисемитизма"), доказва, че хаштагове като „Famine_in_Gaza", „HelpGaza" и „GazaHolocaust" се използват масово и се популяризират чрез ферми за ботове, за да станат най-актуалните хаштагове в платформата X.

От началото на войната Израел улеснява доставката на безпрецедентни количества хуманитарна помощ в Газа – въпреки че по това време води война на седем фронта. Храна, вода, медицински консумативи, електричество и гориво постъпват в Газа през множество гранични пунктове. Израел координира действията си с международни партньори, включително САЩ и Световната програма по прехрана, за да гарантира, че хуманитарните коридори остават отворени. Въпреки това "Хамас" продължава да присвоява, ограбва и селективно да разпределя помощта, използвайки глада като средство за контрол и пропаганда, както и за собствена полза и лично облагодетелстване, с цел да продължи да пълни вече набъбналите банкови сметки на своите лидери милиардери.

Тази реалност бе ясно разкрита в емоционалното изказване на израелския външен министър Гидеон Саар пред Съвета за сигурност на ООН на 5 август. Министър Саар не пести думи, когато описа как "Хамас" подлага на глад израелски заложници като Евиатар Давид и Ром Брославски – днес рухнали, изнемощели сенки на младите мъже, отвлечени на 7 октомври – докато терористите от Хамас се хранят с месо, риба, пресни зеленчуци и плодове. В една зловеща снимка се вижда добре охранена ръка на пазач от "Хамас" до скелетоподобното тяло на Евиатар, който е принуден да копае собствения си гроб.

Поразително е, че този ужас бе едва споменат в международната преса. „Ню Йорк Таймс", например — издание, което неведнъж е разпространявало непотвърдени палестински твърдения — наскоро публикува снимка на бебе с предшестващо известни здравословни проблеми като „доказателство" за „глад", напълно съзнавайки, че това ще предизвика вълни от омраза срещу Израел. По-късно вестникът беше принуден да премахне публикацията, но сега отказа да постави ужасяващите изображения на израелските заложници на първа страница.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, често изказващ мнение, когато става дума за критика срещу Израел — този път запази мълчание. Това мълчание не е неутралитет — то е съучастие.

Истината е покъртителна: "Хамас" подлага на глад израелските заложници, докато лицемерно демонстрира загриженост за цивилното население в Газа. Палестинската автономия изплаща заплати на терористи. А голяма част от западните медии продължават доброволно да служат като канал за терористична пропаганда, прилагайки възмутителен двоен стандарт: ако информацията идва от "Хамас" – тя автоматично се приема за вярна и се публикува; но ако идва от Израел – изискват се все повече и повече доказателства.

Ставаме свидетели на един обърнат с главата надолу свят. Агресорите са представяни като жертви. Отвлечените и изнасилените са пренебрегвани, а похитителите и изнасилвачите получават трибуна и съчувствие. Тази морална подмяна не е просто срамна — тя е опасна. Проблемът не е само, че "Хамас" публикува видео на изнемощял заложник, който е принуден да копае собствения си гроб в тунел. Проблемът е, че Хамас знае, че може да публикува такова видео и въпреки това мнозина на Запад ще продължат да вярват, че именно те са „добрите".

Страни с опит в режими, контролирали мисълта и свободата на словото, често са първите, които разпознават кампании, създадени да манипулират общественото съзнание. В миналото това се е постигало чрез груба сила – днес то се реализира чрез финото, но мощно влияние на социалните медии. Не е случайно, че основните двигатели зад такива кампании са авторитарни и тоталитарни режими, които умело използват отвореността и уязвимостите на демократичните общества, за да оформят глобалните наративи в своя полза.

Днес, когато лъжите свободно се разпространяват, а недоволството се политизира, истината трябва смело да бъде отстоявана. А тя е такава: няма умишлено причинен от Израел масов глад в Газа. Има обаче пропагандна кампания и със сигурност израелските заложници са умишлено подлагани на тежък глад от страна на геноцидния терористичен режим на "Хамас".

Нека всички помним, че жертвите не взимат заложници. И че ако "Хамас" се предаде и освободи пленените, войната веднага ще приключи.