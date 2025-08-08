Сурови глоби в Гърция, които не може да не платиш, укротиха българския шофьор

Разправията с пътни полицаи не минава, пъхнеш ли банкнота в документите, спиш в ареста, а сутринта - на съд

С гръцкия катаджия не можеш да се разбереш и да “оправиш някакси нещата”. Предложения за почерпка с 50 евро водят до белезници и съд.

Наказанията за нарушения по пътищата бъркат дълбоко

в джоба Разправиите след наложен акт създават главоболия по време на почивката. Плащането на глобите е неизбежно. В Гърция ходим често и все някога ще ни “хванат в крачка”.

Това е основната част от причините, заради които, мине ли границата на Кулата, българинът става един от най-примерните шофьори.

Сурови наказания за нарушителите по пътищата въвежда Гърция от 1 септември. Въпреки че страната е с най-дългата магистрална мрежа в Югоизточна Европа, това не води до по-малко пътни произшествия и се нарежда на едно от първите места сред европейските страни с най-висока смъртност по пътищата.

Все пак има известно намаление и от около 800 смъртни случая за година, за миналата те вече са 665. Това обаче не успокоява властите и не само че са завишени драстично наказанията, но и

проверките са много

При шофиране с мобилен телефон в ръка глобата е от 350 до 2000 евро и без книжка от 30 дни до 1 г. в зависимост от това дали нарушението е първо, второ или трето. За шофиране без колан глобата е 350 евро, а за пътник – 150 евро, но тогава и водачът отнася наказание. Ако водач седне зад волана с алкохол 0,50–1,10 g/l, глобата е от 350 до 700 евро и отнемане на книжката до 90 дни за първо нарушение. С алкохол над 1,1 глобата е 1200 евро и 3 месеца без книжка, като е възможно да се наложи и лишаване от свобода до 5 г., в зависимост дали провинението е първо, или е рецидив.

За шофиране с над 200 км/ч глобата е до 8000 евро и 4 г. без книжка

При минаване на червен светофар наказанието е 700 евро и два месеца без книжка. Същата е и глобата за отнето предимство на кола или на пешеходец. Те пък се глобяват с 30 евро, ако не пресичат на обозначени места или минават на червен светофар.

350 евро ще плаща моторист без каска. Лявата лента вече ще се използва от леки коли или мотоциклети само за изпреварване и става лента за движение единствено ако другите са задръстени. Автобусите и камионите нямат право да се движат в лявата лента дори при изпреварване, а глобата е 350 евро.

И това е част от новите наказания, които ще се прилагат, ако в резултат на нарушението не е настъпило пътно произшествие. Ако обаче има инцидент, тогава глобите стават много по-сериозни и се стига до съд, а там пък магистратите са безкомпромисни.

Гръцките власти не само драстично вдигнаха размера на наказанията, но и вече личи, че контролът е сериозно затегнат. Това впечатлява българите, които още щом минат границата през Кулата-Промахон, забелязват много полицейски патрули по магистралата. По пътищата човек има усещането, че е излязъл целият личен състав на полицията.

В социалните мрежи дори се питат какво се е случило, та има толкова униформени. Нищо, просто катаджиите следят за джигити, които не спазват законите. В Гърция няма как да се избегне глоба, разправията с пътните полицаи е безсмислена и не се препоръчва. У нас все още се смята, че шофьор може да се “разбере” с униформените.

В Гърция пъхането на банкнота между документите за проверка води до белезници, преспиване в ареста и на следващата сутрин – съд. В последните години в южната ни съседка като че ли официално не са изнесени

случаи с полицаи, получили подкуп

от шофьори. Там просто никой не си и помисля за такова “дарение”, защото строгостта на гръцкия полицай е пословична. Знаят го и българските шофьори, които понякога се оплакват от педантичност и дори смятат, че глобите, които получават, са тенденциозни.

Но всъщност, щом минат границата, нашите знаят, че с гръцката пътна полиция шега не бива, и гледат да спазват стриктно правилата. Глобите, които им се налагат, са основно за дребни нарушения - неправилно паркиране, каране в насрещното след объркване, без колани на задната седалка. Сериозните глоби за превишена скорост или алкохол са рядкост.

За дребните нарушения обикновено получават фиш, който на жаргон водачите наричат “розово листче”. С него се налагат глоби от порядъка на 20-40 евро, които се плащат в най-близката поща. Отстъпките от глобата, ако се плати до 7 дни, вече ги няма, а всяко закъснение за плащане води до лихви. Ако водач не плати глобата, наложена му, докато не е бил в колата, и скъса розовото листче, може да се окаже, че при следващото влизане в Гърция, при случайна проверка на пътя вече ще дължи десетки пъти повече и тогава няма да му се размине.

Обикновено пътните полицаи отнемат книжката и талона на автомобила и ги връщат след представяне на документ, че глобата е платена. Добър ход, защото има българи, които не плащат и документите им остават в полицията, а у нас в КАТ заявяват, че са си изгубили книжката. Гръцката полиция обаче не спи - периодично праща тук информация за изоставени документи. А

излъгалите шофьори отиват на съд

Ако преди години гръцката полиция масово сваляше номерата на колите на родни джигити при нарушения, днес прави това при по-сериозни или повторни нарушения. Но пък Ганьо е намерил цаката - някои занитват регистрационните табели, за да не могат да се свалят лесно. Глобата обаче не им се разминава.

Гръцките власти са успели да измислят начини да постигат висока събираемост от чужденците. Всеки опит наш тарикат да се измъкне обратно през границата, като спести глобата, му се връща тройно. Това дисциплинира и най-безотговорните.

А проверките на гръцките катаджии за последния месец показват, че сериозно са се захванали да сложат ред по пътищата. По официални данни за юли регионалната полицейска дирекция на Централна Македония, която обхваща Серес, Халкидики, Килкис, Пела, Пирея и Иматия, е потвърдила 13 608 нарушения, от които почти половината са за превишена скорост. Над 800 са за неизползване на предпазен колан, близо 300 - за шофиране под въздействие на алкохол.

В друга регионална дирекция, на чиято територия също има много български коли - Източна Македония и Тракия, обхващаща Драма, Кавала, Тасос, Родопи, Ксанти, Еврос, за юли са констатирани 11 604 нарушения, от които най-много - 1600, са за превишена скорост.

В цялата страна само за седмица в кампанията за носене на каска от мотористи и електрически тротинетки са извършени близо 24 хиляди проверки.