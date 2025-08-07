ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21066293 www.24chasa.bg

3 видеоклипа в училище за вредите от дрога е супер! Всяка стъпка има значение да не посягат

620
ТикТок, вейпове, дрога и парацетамол са новите опасности за подрастващите. СНИМКА: ГЕТИ

Ако сигналите за тийнейджъри, попаднали в риск заради употребата на дрога, са над 1200 в Държавната агенция за закрила на детето, едва ли тази цифра изчерпва всички застрашени. 

Мода, влияния, компании, социална среда, социални мрежи, лесен достъп до дилъри през интернет и ниска цена тикат подрастващите към съвременната чума - дизайнерската дрога. Забъркват я в мазета и гаражи от всякакви знайни и незнайни съставки и я предлагат с обещание за “нещо мегаяко”. Дяволската смес поставя в риск непорасналите и е трудно да ги опазиш сам. Добре е, че в тази нелека задача за родители, педагози, психолози участва не за първи път и социалното министерство. Пуска три видеоклипа, в които разяснява какво е дизайнерска дрога, и те ще бъдат разпространени във всички училища в страната. За да знаят децата, да не посягат, да помнят, че е опасно, и да споделят с приятелите си. В епичната борба със зловредните изкушения пред подрастващите и малките стъпки имат значение.

Повече по темата четете тук.

ТикТок, вейпове, дрога и парацетамол са новите опасности за подрастващите. СНИМКА: ГЕТИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство