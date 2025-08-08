41% у нас, 58% румънци и 46% гърци не са могли да почиват и седмица през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малко над две пети, или 41%, от българите над 16 години не са имали възможност да си починат дори една седмица извън дома през 2024 г., показват данни на Евростат. Това ни нарежда на трета позиция след лидерите в тази класация - румънците с 58% и гърците с 46%.

Останалите без почивка в трите балкански страни надвишават значително средния дял в целия Европейски съюз, който е 27%.

Близък до българския е делът на унгарците, които цяла година са си останали у дома - 39,3%.

По около една трета от португалци, хървати, испанци, словаци, кипърци, литовци, италианци и латвийци не са били в състояние по една или друга причина да излязат във ваканция.

В Полша, Естония, Ирландия и Франция всеки четвърти не е ползвал годишен отпуск, а в Белгия, Германия, Австрия, Чехия - всеки 5-и.

Последни в тази класация са жителите на Люксембург с дял 8,9%. Следват ги шведи (11,6%) и нидерландци (13%).