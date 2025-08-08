Само в "24 часа" на 8 август: 18 млн. стоки ментета заливат пазара

Само в "24 часа" на 8 август четете:
18 млн. стоки ментета заливат пазара - от Китай, Турция и ОАЕ, сега са по морето
Горите ни са застраховка България да не се превърне в пустиня, твърди в интервю климатологът Валентин Симеонов
10 червени флага, които лекарите от спешното съветват никога да не игнорирате
Комарите хапят и убиват! Трябва да се погрижите да не сте привлекателни за тях
Сурови глоби в Гърция, които не може да не платиш, укротиха българския шофьор
Библиотеката на Алма матер пази първата печатна книга на кирилица
