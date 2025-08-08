АП: Доверието в Зеленски спада

Украинският президент Володимир Зеленски се отказа бързо миналия месец от решението си да прокара закон за ограничаване на правомощията на антикорупционната агенция в страната, след като обявяването му доведе до големи протести – първата заплаха за стабилността на неговото управление от началото на руската инвазия, пише БТА.

Малко вероятно е обаче щетите по имиджа на президента да се поправят също толкова лесно.

Зеленски промени позицията си след години на обществено недоволство, което кипеше около неговия близък кръг, някои от членовете на който бяха обвинени в корупция. Украинците обаче се отнасяха с голямо уважение към президента си по време на войната, вярвайки, че той ще води успешно борбата срещу Кремъл, и дори се съгласиха с ограничаването на някои граждански свободи.

Протестите показаха границите на тази добра воля, след като обществеността стигна до заключението, че бързото приемане на закона от Зеленски е твърде краен ход.

"Хората ще подкрепят Зеленски във всичко, което прави по отношение на войната. Но предишното ниво на доверие, "че ще направи всичко както трябва, без външни интереси, понесе щети", казва Тетяна Шевчук, член на борда на директорите на украинския неправителствен Център за действия срещу корупцията, който се бори срещу кражбите. Зеленски "ще трябва да работи здраво, за да си го върне обратно".

Проучване на института "Галъп" установява, че две трети от украинците одобряват начина, по който Зеленски се справя като президент, което представлява спад спрямо 2022 г., когато делът им е 84%. Друго проучване, публикувано в сряда от Международния социологически институт в Киев, показва същата тенденция, като доверието в Зеленски е намаляло спрямо периода преди войната, а след подписването на закона се наблюдава рязък спад.

И двете изследвания са проведени през юли и в тях не са включени мненията на хора, които живеят в райони от страната, които не са контролирани от Украйна или които са били под установен руски контрол.

Първоначалното решение на Зеленски да подпише закона навреди на имиджа му сред украинци, верни депутати и западни съюзници, като външен министър заяви пред Асошиейтед прес, че готовността му да се откаже от закона може да му помогне да възстанови "загубеното доверие".

Зеленски заяви, че законът цели да изкорени руското влияние

Зеленски предизвика протести с подписването на мерките за ограничаване на правомощията на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), както и на Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО).

Зеленски каза, че първоначално законът е имал за цел да изкорени руското влияние в тези агенции, но не е представил достатъчно доказателства, които да подкрепят твърдението му. Законът бе приет толкова бързо, че депутатите казват, че едва са имали време да го прочетат. За украинския народ търпението се изчерпа.

Предвид руската пълномащабна инвазия през 2022 г. обществеността толерира ограничения като военното положение и отлагането на избори. Според критици обаче консолидирането на президентската власт подкопава демократичните институции в страната, както и необходимите механизми за контрол и баланс за осигуряване на прозрачност.

Последвалите антикорупционни протести през юли в Киев и други градове бяха сред най-големите протести в страната от години, като на тях се събраха хиляди участници и отразяваха широко разпространените обществени искания за прозрачност и отговорност дори по време на война.

"Това, което накара хората да излязат по улиците, не е просто един закон, а поредица от събития и най-вече натрупаните чувства и желание да се покаже на правителството, че има определени червени линии", каза Шевчук.

Украинските лидери са чувствителни по темата за общественото мнение след Евромайдана през 2013 г. и 2014 г., който предизвика големи политически промени, включително отстраняването на проруския президент Виктор Янукович.

Доскоро решенията и изявленията на Зеленски до голяма степен съвпадаха с общественото мнение. Той следи внимателно проучванията. Например, той не каза, че Украйна няма да е способна да си върне окупираните територии чрез сила, докато проучванията не показаха, че украинците са склонни да се съгласят войната да спре за сметка на териториални отстъпки.

Много от подозренията относно близкия кръг на Зеленски са съсредоточени в началника на президентската канцелария Андрий Ермак, за когото се смята, че има прекалено много власт, казват активисти и украински и западни представители. През последните седмици двама други приближени на Зеленски предизвикаха обществено недоволство преди протестите.

Първият е украинският вицепремиер Олексий Чернишов, близък съюзник на Зеленски, който през юни бе официално посочен за заподозрян по случай за незаконно присвояване на земя. По-късно НАБУ обяви, че той е шестият заподозрян в участието в голяма корупционна схема, ръководена от киевски строителен предприемач.

Другият е Тимур Миндич, близък приятел на Зеленски. Украинската медия "Украинска правда" съобщи, че НАБУ и САПО са в процес по издаване на официално уведомление, че подозират бизнесмена, който е замесен в производството на дронове.

"Украинците са обединени в подкрепата си за президента по отношение на усилията му за спиране на войната, усилията му да получи подкрепа от съюзници, както и необходимата военна помощ", казва Шевчук. "В същото време обаче хората знаят какво се случва с близките съюзници на президента, обвиненията в корупция, така че нищо не остава незабелязано", добавя тя.

Протестите "бяха напомняне за президента от хората, които просто казват: "Виждаме всичко, запомняме всичко. И не искаме презиента да използва властта си, за да пази корупцията", заявя тя.

Депутатите вече няма да приемат на сляпо законите, подкрепени от Зеленски

Депутатите, които бързо приеха закона за ограничаване на правомощията на НАБУ и САПО, заявиха, че негативната реакция подкопава сляпата вяра в законопроектите, подкрепени от Зеленски. Законопроектите, подкрепени от него, някога бяха приемани с малко възражения, с няколко изключения.

"Гласувах не защото съм съгласен със закона, а защото това бе решението на президента", казва депутатът Олександър Мережко от партията на Зеленски. "Нямах време да го прочета, но разбрах какъв е рискът и гласувах като останалите, защото имаме доверие в президента. Това беше неговото решение, а ние сме отборни играчи", заявява той.

Самият Зеленски намекна, че е липсвала комуникация по отношение на закона.

"Може би трябваше да има диалог. Общуването винаги е необходимо", каза той пред репортери на 24 юли.

Вярата в Зеленски накара друг депутат да се шегува, че ако президентът номинира лъжица за премиер, парламентът вероятно ще гласува "за". Това обаче се промени, казва Мережко, обяснявайки, че сега парламентът е по-независим.

"Сега членовете на парламента ще са по-внимателни", казва той. "Ако преди имахме доверие в президента или кабинета по отношение на законопроектите, сега имаме недоверие. Ако бъдат внесени подобни законопроекти, членовете на парламента ще си спомнят какво се случи. Те не искат да бъдат обвинени или да им се приписва вината за случилото се", добавя той.

Депутатите обаче изразиха задоволство от бързото решение на Зеленски да смени позицията си и да успокои гнева по улиците. Миналата седмица парламентът одобри друг закон, с който възстанови независимостта на НАБУ и САПО.

"Хората искаха промени. Ние реагирахме", каза Зеленски пред репортери.

Законът събуди съмнения и в Запада

Предложеният закон предизвика безпокойство и сред европейските съюзници на Украйна, които допуснаха, че той може да изложи на риск подкрепата за Киев и да повлияе на присъединяването на Украйна към ЕС. Най-близките съюзници на Украйна приветстваха бързата смяна на решението.

Британският премиер Киър Стармър повдигна въпроса на 24 юли по време на телефонен разговор със Зеленски.

В изявление от офиса на Стармър се казва, че лидерите "са се съгласили за това колко е важна ролята на независимите антикорупционни институции в сърцевината на украинската демокрация".

В Германия външният министър Йохан Вадефул изрази съжаление, след като Зеленски одобри мерките за ограничаване на правомощията на НАБУ и САПО. Когато Зеленски промени курса си, Вадефул написа в "Екс", че гласуването в украинския парламент "е положителна и необходима стъпка към възстановяване на изгубеното доверие".

Междувременно американският президент Доналд Тръмп, който често се произнася по въпроси в чужди държави, включително по вътрешните им работи, запази мълчание по отношение на украинския закон за корупцията. (БТА)

(Превод от английски език: Анелия Пенкова)