Една моя стара препоръка: Плувайте!

Медиите са залети с основния принцип, който предпазва хората от удавяне. За да не се удавиш, не влизай в морето! Те обясняват колко страшно е морето и как ако те докосне мътрвото вълнение и си мъртъв!

Истината е по-друга. Основна причина, която води до удавяне е, че не можеш да плуваш. Втората причина е, че можеш да плуваш, но зле. Третата причина е, че не знаеш какво да правиш ако стане нещо необичайно.

Според Български червен кръст в България само 20% от хората могат да плуват. Това очевидно е сериозна причина повече хора да се давят. Във Великобритания 20% не могат да плуват.

В България всяка година от удавяне загиват около 160 човека. В България е два пъти по-вероятно да се удавиш, отколкото В САЩ, Чехия или Унгария, три пъти по-вероятно от Австралия, Словения или Канада, четири пъти по-вероятно от Австралия, Германия или Италия и 5 пъти по-вероятно от Великобритания.

Мъжете се давят много повече от жените. Вероятно заради самонадеяност или пиянство. У нас се давят около четири пъти повече мъже, отколкото жени.

Плуването по принцип е европейско, в най-общ смисъл, занимание (ако в Европа нагло включим САЩ, Канада, Австралия). Затова и европейците се давят по-малко. Драматично изключение от това правило е Русия, където много се давят, главно мъжете (вече стана дума защо). Руснаците се давят като африканци (в Африка се давят много, най-много в Ангола). Руският мъж се дави 7 пъти повече от руската жена.

С други думи, ако искате да не се давите, плувайте. Срам е страната на Петър Стойчев да е извън плувния цивилизован свят. Освен заради националната гордост, ако се научите да плувате, ако научите децата си да плуват, ще спасите около 100 души на година, които умират днес от удавяне. Отделно, че хората ще бъдат по-здрави, ще живеят по-дълго (тоест статистически плуването ще спаси хиляди, не 100). И ще поят студена вода, ще стоят на течение и щ мрънкат много по-малко.

(От фейсбук)