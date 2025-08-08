Каква е ядрената мощ на САЩ

Американският ядрен арсенал е огромен. От наличните 3700 ядрени бойни глави около половината могат да се използват незабавно. А около 125 атомни бойни глави са разположени в Европа - в европейските бази на НАТО в Белгия, Германия, Италия или Турция, отбелязва германската обществена медия АРД.

Тези оръжия поддържат глобалната стратегическа стабилност и служат за сплашване, казва пред АРД американският оръжеен експерт Кайл Балзър. "Нашият арсенал е толкова всеобхватен и многообразен, за да можем да използваме атомни оръжия с различна сила по различен начин. Тази гъвкавост е важна за подсилването на нашите конвенционални военни сили, за защитата на съюзниците ни и за ефективното предотвратяване на пряко нападение срещу Съединените щати."

Шест процента от военния бюджет са за ядрено оръжие

През следващите десет години САЩ ще вложат много средства за модернизацията на своя ядрен арсенал, информира по-нататък АРД. Остарелите компютърни системи и оръжейни технологии ще бъдат подменени, а бойните глави - модифицирани. Конгресът е дал одобрението си за отпускането на 946 милиарда долара до 2034 година за обновяване и поддръжка на атомните оръжия. Това означава, че 6% от огромния военен бюджет на САЩ отиват именно за тази цел, пише "Дойче веле".

Поради това скъпата програма е обект на политически спорове. Например в рамките на Пентагона, където отделите за конвенционалните оръжейни системи се конкурират за бюджетните средства с отговарящите за ядрените оръжия, които в идеалния случай може и никога да не бъдат използвани. Но и в самата управляваща партия има прения, посочва Балзър. Силно изолационисткото крило в партията отказва да инвестира стотици милиарди в сигурността на други държави като Южна Корея, Полша или Турция, посочва АРД.

Високите държавни дългове са основен проблем. А към него се добавят шумните протести на поддръжниците на движението "Америка на първо място", които се разгневиха още след неотдавнашното нападение на САЩ срещу Иран. Мнозинството в партията все пак е заинтересовано от това съюзите да се поддържат, да се заема лидерска позиция в света и да се разполага с военен бюджет, който прави това възможно.

Гражданска опозиция срещу атомните оръжия в САЩ практически няма. В допитванията над 80% от американците твърдо отхвърлят използването на атомни оръжия срещу граждански цели както преди 80 години в Япония. Но същевременно всички политически лагери в САЩ смятат, че притежаването на ядрено оръжие е необходимост.

"Тръмп харесва голямото ядрено копче"

Поради това президентът няма никакви политически ограничения в това отношение, казва пред АРД датският експерт по ядрено разоръжаване Ханс Кристенсен. "Доналд Тръмп харесва голямото ядрено копче - той обича да се бие в гърдите и да показва колко е силен", казва експертът, но допълва, че същевременно Тръмп неведнъж е изразявал загриженост във връзка с ядрените оръжия. Смята ги за опасни и се опасява, че на САЩ им се налага да харчат твърде много средства за тях. "Но в бюджета му не се вижда нищо, което да отразява тази загриженост. Той върви напред с пълна сила."

САЩ разполагат с един от най-големите и най-модерни ядрени арсенали в света. А правителството за момента не проявява никакъв интерес към разоръжаване. Навсякъде се съкращават публичните разходи, освен при военните. Нова динамика в атомното въоръжаване се наблюдава най-вече в надпреварата с бързо наваксващата конкуренция от Китай.