Коментар на седмицата №3: Европа тепърва ще бъде унижена

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е номер 3 с над 53 000 прочитания.

Лидерите още не са се усетили колко ловко Тръмп ги изигра

“Мрачен е денят, в който съюз на свободни народи, събрани, за да утвърждават общите си ценности, се примирява с подчинението!”

Човек може да си помисли, че това са думи на маршал Петен при капитулацията на Франция през 1940 г. Уви, каза ги френският премиер миналата седмица, след като Урсула фон дер Лайен подписа с Тръмп васалния търговски договор. Дааа, Европа е леко унижена.

Имайте търпение, казвам аз – истинското унижение тепърва предстои! Какво ще кажете утре, когато Чичо Сам започне да ви продава същия руски газ, от който ви накара да се откажете? Ще си спомните ли как през 2014 г. на площада в Киев Виктория Нюланд изтърва фразата Fuck the EU? Ами то така и стана!

Довчера Европа се надсмиваше над Тръмп, а

днес е принудена да признае, че той се оказа ненадминат стратег

Качество, от което тя самата е напълно скопена, след като прие Лисабонския договор и въведе еврото и колективната мъдрост.

Като се вгледа човек в търговската сделка на ЕС със САЩ, то без руския газ сметките просто не излизат. ЕС трябва да купува горива за 250 милиарда долара на година, а през 2024 г. е напазарувала едва за 76. Какво ще прави с останалите 174? Дали няма да се наложи да спре фотоволтаиците и перките? Ще е голям купон, но и това не стига.

Другата загадка е откъде американските доставчици ще вземат толкова горива. През 2024 г. те са изнесли за света нефт и газ за 166 млрд. долара, но повечето са отишли за клиенти в Азия (Япония, Южна Корея, Китай, Индия). Те са гарантирани с договори за по 10-20 г. и няма начин да се пренасочат.

С други думи, договорът може да се изпълни

само ако настъпи мир в Украйна,

санкциите паднат и газопроводите от Русия тръгнат с пълната си мощ. Само че тогава руският газ вече ще е американски. Тези спрени газопроводи са нещо като Елдорадо, умножено по мините на цар Соломон. Залагам 10 лева, че мисълта за тях не дава сън на бизнесмена Тръмп и че той от години крои планове как да ги отпуши.

Това и обяснява защо месеци наред притискаше украинския президент Зеленски да подпише един търговски документ, а той се дърпаше като на заколение. Помните ли скандала пред камината в Белия дом? А това, че после Тръмп спря доставките на оръжие и разузнавателната информация, без която украинските войски на фронта ослепяха?

В крайна сметка Зеленски отстъпи и подписа създаването на общ американско-украински фонд, който получи неограничен приоритет над инвестициите в земните недра и инфраструктурата на страната си. Най-важните подробности обаче са неизвестни. Даже депутатите в украинската Рада не видяха документа, който ратифицираха.

Тези дни обаче бе обявено, че

лично Тръмп оглавява украинския фонд

Значи работата е в здрави ръце. В Украйна влизат два газопровода от Русия и плюс един от Беларус, вливат се в обща тръба и през Ужгород минават границата на ЕС. Тази тръба си работеше до декември и би могла да работи до ден днешен, ако Зеленски не бе поставил неприемливи за Путин условия. Но ако изведнъж настъпи мир, нищо не пречи фондът на Тръмп да купува газ от Путин и да го продава на ЕС като американски, без дори да пита Зеленски или който го смени.

Месеци наред между Белия дом и Кремъл върви совалка от бизнесмени, временно назначени за дипломати. За какво толкова се пазарят? И защо Тръмп обсипва Путин с комплименти като модистка, която шие нова бална рокля на богата дама? То е ясно, че едва ли е само заради мира.

Мирът е средство, целта е сделката на века. Най-неочаквано преди месец в Беларус пристигна Кийт Келог, главният преговарящ на Тръмп за Украйна. Там той разговаря с Лукашенко цели 6 часа! За какво ли? Ако ставаше дума за дипломация, има си министър на външните работи. Но 6 часа в затворена стая със самия президент, когото САЩ обявиха за прокажен? Един жокер - през Беларус минават 2 газопровода от Русия, един за Украйна и един за Полша. Щом се е стигнало до Лукашенко, значи вече е уговорено с Путин.

Отиваме на север. В края на декември милиардерът от Флорида Стивън Линч обяви, че иска да купи "Северен поток 2", да го възстанови и да продава на Германия американски газ. Откъде да го вземе, освен от Русия? Линч е личен приятел на Тръмп, но заедно с него на срещите в Берлин участваше и бившият посланик в Германия Ричард Гранел, който пък е нещо като дясната ръка на американския президент. Където е Гренел, там все едно е Тръмп.

Какво са договорили двамата тръмписти с германските политици и бизнесмени, засега не е ясно, но ясно е друго – че канцлерът на Германия Фридрих Мерц е човек на могъщия американски инвестиционен фонд Black Rock (Черна скала), а Черната скала напоследък е партньор на Тръмп във всичките му международни проекти.

И така, дотук всички газопроводи от Северно до Черно море вече са заплюти от Тръмп и неговите хора. Какви по-точно договори са подписани, засега не е ясно, но щом дойде мирът, всичко ще излезе наяве.

Остава само една тръба – тази, която още работи и минава през България. Тя също е на мушката. През май западната преса съобщи, че американската инвестиционна компания "Елиът" иска дял от Турски поток и че дори вече е подписала тайно споразумение с българската "Булгартрансгаз". После Бойко Борисов и Росен Желязков потвърдиха, че се водят такива преговори, но не дадоха подробности. Начело на "Елиът" е американският милиардер Пол Сингър - заклет републиканец от либертарианското вероизповедание. През 2016 г. той бе противник на Тръмп, през 2020-а мина в неговия отбор и явно сега е включен в газопроводното настъпление на САЩ. В заключение – явно всички възможни пътища на руския газ към Европа вече са завардени от Тръмп и от неговите хора, а сега те нямат търпение да пуснат кранчето. Ето защо Тръмп постоянно дава нови и нови ултиматуми и на Путин, и на Зеленски - да плеснат с ръце и да се прегърнат! Стига жертви, стига разплакани майки!

Преди няколко години Европа едва се пребори да купува руския газ без посредници. Тогава имаше още малко разум в главата. После Брюксел се сети за пазарните принципи и заповяда да не се подписват дългосрочни договори, а да купуваме газа на борсата. И така, следвайки повелите на пазарната утопия, Европа сама разчисти терена за новия тотален посредник, както и за новия дългосрочен договор, който я превръща в колония.

Човек не може да не се възхити от прагматичната ловкост на Тръмп. Но що се отнася до Европата, нали си спомняте знаменития лаф на Дън Сяопин: "Не е важно дали котката е черна, или бяла, важното е да лови мишки"? Е, Старият континент мина на обратния принцип: "Не е важно дали котката лови мишки, важното е да е черна".

Дали сега не ни очаква и китайска културна революция?