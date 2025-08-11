ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Женските горили доминират над мъжките

Времето София 22° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21080502 www.24chasa.bg

Доходите растат, но може и по-добре

1512
Пари СНИМКА: Архив

Доходите на хората растат - това не е просто твърдение въз основа на съмнителна статистика, а данни на НАП за реално декларирани заплати. Това е добър сигнал - пазарната динамика изтласква все повече работещи нагоре по доходи. 

Но има и друга страна - въпреки че доходите се увеличават, темпото все още изостава от потенциала на икономиката и от нуждите на домакинствата. Инфлацията, макар и овладяна спрямо пиковете от 2022–2023 г., продължава да изяжда част от ръста на заплатите.

Ускоряването на растежа на доходите не е само въпрос на работодателска добра воля, то изисква комплексни мерки - по-висока производителност, по-добри условия за инвестиции, намаляване на сивата икономика и модернизиране на образованието, за да отговаря на нуждите на бизнеса. Ако този процес се ускори, ползите ще бъдат двойни – за домакинствата, които ще имат по-висок стандарт, и за икономиката, която ще разчита на по-силно вътрешно потребление и устойчив растеж.

Материала по темата прочетете тук.

Пари СНИМКА: Архив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)