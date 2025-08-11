ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионните дружества са изплатили близо 400 млн. ...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21080519 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 11 август - След 10 години отлагане търсят къде да стъпи трети мост над Дунав

1840

Само в "24 часа" на 11 август четете:

- 7000 лв. заплата за 91 950, показват официалните данни в сайта на НАП за 2025 г.

- Младите у нас не искат много пари, нито трудов договор, а интересна работа, но от вкъщи - интервю с Пламен Робов, член на Конфедерацията по заетостта

- След 10 години отлагане търсят къде да стъпи трети мост над Дунав.

- Пенсионните дружества са изплатили 400 млн. лева на наследници

- Кълвачите не са това, което бяха - вече атакуват изолацията на къщите, скорци и врабци се заселват в тях - репортаж от село Миндя

- Аляска е гарантиран провал, освен ако ... Путин и Тръмп не извадят някакъв нов заек от цилиндъра - анализ на Валери Найденов преди срещата на американския и руския президент

- Кой е Али Акбар? Последният продавач на вестници във Франция с орден от Макрон

- Кой тласка цените на жилищата в ЕС нагоре? Анализатори твърдят, че голям фактор са инвестиционните фондове, които агресивно купуват, но не отдават на достъпни цени

- Таня Богомилова: Европейската ми титла в София преди 40 г. бе шок за германките и радост за всички други - интервю с шампионката по плуване

Вижте първите страници на "24 часа" от 11 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

Факсимиле на "24 часа" от 11 август 2022 г.
Факсимиле на "24 часа" от 11 август 2022 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Факсимиле на "24 часа" от 11 август 2022 г.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)