Само в "24 часа" на 11 август - След 10 години отлагане търсят къде да стъпи трети мост над Дунав

- 7000 лв. заплата за 91 950, показват официалните данни в сайта на НАП за 2025 г.

- Младите у нас не искат много пари, нито трудов договор, а интересна работа, но от вкъщи - интервю с Пламен Робов, член на Конфедерацията по заетостта

- След 10 години отлагане търсят къде да стъпи трети мост над Дунав.

- Пенсионните дружества са изплатили 400 млн. лева на наследници

- Кълвачите не са това, което бяха - вече атакуват изолацията на къщите, скорци и врабци се заселват в тях - репортаж от село Миндя

- Аляска е гарантиран провал, освен ако ... Путин и Тръмп не извадят някакъв нов заек от цилиндъра - анализ на Валери Найденов преди срещата на американския и руския президент

- Кой е Али Акбар? Последният продавач на вестници във Франция с орден от Макрон

- Кой тласка цените на жилищата в ЕС нагоре? Анализатори твърдят, че голям фактор са инвестиционните фондове, които агресивно купуват, но не отдават на достъпни цени

- Таня Богомилова: Европейската ми титла в София преди 40 г. бе шок за германките и радост за всички други - интервю с шампионката по плуване

