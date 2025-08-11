Кълвачите не са това, което бяха - вече атакуват изолацията на къщите. Защо?

Кълвачите не са това, което бяха - дърветата вече не са тяхна цел и атакуват изолациите на къщите вероятно в търсене на ларви, червеи и буболечки. Започват рано сутрин под покривите. Събуждат всички вътре, но докато не “оформят” идеално кръгла дупка с диаметър над 10 сантиметра, не напускат мястото на “бойните действия”. Това може да продължи с дни. После в “новите апартаменти” се нанасят скорци и врабци.

Жители от великотърновското село Миндя водят неравна война със защитения вид животни - на някои къщи вече има по 3 и 4 дупки. Хората недоумяват как успява кълвачът “да работи”, захванат вертикално за фасадата. Местни майстори отказват да запълват огромните дупки, защото са на опасно високи места.

Не само в Миндя обаче този иначе ценен вид атакува къщите. В социалните мрежи са създадени дори видеа със съвети. Потърпевши предлагат да се изработят двойници на кълвача в ярки цветове, които като плашила да гонят конкуренцията. Има и по-евтини идеи с пъстри холограмни ленти, които правят отблясъци и плашат птиците, или пък жълто хищно око от гумена топка или балон.

