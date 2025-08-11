Затягане на дисциплината в клас ще повиши и успеха на ученика, и авторитета на учителя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

- Г-н Райнов, какво мислите за предложението на МОН в Закона за училищното и предучилищното образование да се увеличат правомощията на учителите за санкциониране на ученици със слаба дисциплина?

- Абсолютно категорично трябва да се вземат мерки по отношение на дисциплината.

Причините са няколко. Първата е, че в училището в последните 10 г. не се държеше на функцията му да възпитава и то само се отдръпна от тази функция.

Отдръпвайки се, стана ням свидетел на нравствен упадък. Второ - системно падат резултатите в училище. Разбира се, причините са комплексни - сигурно са в това, че

децата не може да бъдат заинтригувани със стари методи на работа,

сигурно има някакъв проблем и в подготовката на учителите.

Но основният проблем е дисциплината. Защото липсата на концентрация на учениците, на внимателна, целенасочена работа, на навика да се трудиш в ученето води до по-ниски резултати.

И когато ние сме позволили дисциплината в училище да се влоши, осъзнавайки, че резултатите не са тези, които сме очаквали, трябва да имаме смелостта да направим стъпки за подобряване на всички страни в процеса, включително и тази, която засяга дисциплината.

Така че трябва да бъдат направени стъпки в тази посока. Но те не са така драстични, защото говорим за 3 неща в областта на дисциплината. Каквото е въвеждането на предупредителни мерки, които предшестват санкциите, променя се и главата в закона.

Другото е възможността на учителя

ученик да бъде отстранен от училище за 3 дни

Но липсва ясна формулировка при какви обстоятелства, кумулативно ли е това, еднократно ли, как се случва - вероятно ще се решава допълнително.

- Лоша дисциплина, непрестанно говорене по време на урока, обиди към учители и съученици, арогантно поведение и дори физическа агресия - това са част от ежедневните нарушения на учениците. Може ли въвеждането на нови мерки да промени положението и ще се повиши ли успеваемостта им?

- В училището, в което аз работя, нямаме тези проблеми. Решаваме ги с методите на общата подкрепа: разговор с психолог и родителите с участието на класния ръководител.

Така преодоляваме трудностите и рядко стигаме до сериозни наказания.

Но има училища, в които дисциплината напълно отсъства, в които учителите се чувстват безпомощни, саботира се училищният процес.

Лошите резултати обаче не са следствие само от лоша дисциплина. Ще повторя, че причините са комплексни - включително трябват нова методика, нов начин на оценяване, да се премине към умения, а не фокусиране върху знания, да се търси по-добра компетентност на учителите.

Но дисциплината е ключова. Защото, ако децата са концентрирани, неизбежно ще имат добри резултати. Убеден съм в това.

- Проучване сочи, че "за" оценка за дисциплина за учениците са 84% от българите. 83,2% принципно подкрепят забраната на мобилни телефони в училищата. Наясно сте, че доста родители ще се противопоставят на забраната за мобилните телефони?

- Категорично съм за забрана на мобилните телефони. В цяла Европа върви процес на осъзнаване, че телефоните разсейват учениците, и върви процес за пълна или частична забрана.

Ние досега формално частично ги забранявахме, защото следващият текст на закона не даваше конкретика как да се процедира. Самата процедура бе оставена на училищата и затова в някои бе по-строга, а в други по-либерална.

Разбира се, че ще има протести, ще има родители, които ще кажат, че нямат връзка с детето си. Ако наистина се налага тази връзка, тя няма да бъде отказана.

При здравословен проблем, при обстоятелства, които налагат незабавна връзка - това ще се случи. Но тези разговори - просто да си чуят детето през всяко междучасие, са вредни.

Ако в междучасието децата не използват телефони, това със сигурност

ще задълбочи и направи по-добри социалните им контакти

Това да не се забравя.

- Една от санкциите, които може да се налагат на учениците по реда на този закон, е преместване в друго училище. Тежка ли е тази мярка?

- Тази мярка не е нова. Тя съществува открай време. В някои случаи беше по-тежка и се наричаше изключване, беше окончателна. След това тя мина в този режим на преместване за един срок в друго училище, след което детето може да се върне.

Мярката не е толкова крайна, защото детето не се лишава от право на образование.

Друга тема е дали то осъзнава това като санкция. Защото истината е, че ако бъде преместено от едно училище в друго,

печели училището, което го мести - има проблем

по-малко

Но дали детето ще бъде превъзпитано в рамките на този срок и след това ще мисли по друг начин? Спорно е.

- Ако предходните мерки не помогнат, предвидено е преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. Това май ще се хареса на някои ученици.

- Тук пак влизаме в предходната хипотеза - отдъхва си училището или съответният клас, който няма да бъде тормозен от ученика, преместен в друга форма. Остава неясно дали това ще го превъзпита.

Най-често това се практикува в XII клас, когато той така или иначе завършва образованието си в самостоятелна форма на обучение. Дори има случаи, когато - зависи как ще бъдат организирани изпитите - един ученик в самостоятелна форма може да завърши по-рано от останалите, които са в дневна форма.

Ако ме питате дали това е форма на санкциониране, има и аспект, който сигурно дава предимства в нея. Но в края на краищата с отстраняването на проблемния ученик в класа ще може да се води нормален процес. Иначе пречи на останалите деца, които искат да учат.

- Има ли значение авторитетът на преподавателя за дисциплината в час?

- Разбира се, че има. Дори най-лошите ученици се държат различно, когато са в часовете на един преподавател, и по съвсем друг начин в часовете на друг. Учениците с тежко поведение не се влияят много от авторитета на преподавателя.

Тези, които са с по-леки прояви, изключително силно се влияят от авторитета. От друга страна, хората са различни. Един учител ще си го извоюва по авторитарен начин, друг ще предизвика доверие и уважение. Но

трябва да им се дадат инструменти, за да се повиши авторитетът

им. И според мен промените, които се правят, са такива инструменти. Учителят може да използва повече мерки спрямо ученик, който не се държи подобаващо, и съответно да му покаже, че този начин е неприемлив.

Авторитетът е и в това с какви инструменти разполагаш.

- Как ще коментирате намаляването на часовете с преподаване на чужд език?

- Въпросът има две страни. Едната е тази, която засяга езиковите гимназии, тъй като отначало имаше напрежение в системата особено сред тези училища.

Впоследствие стана ясно, че езиковото обучение остава приоритет на езиковите училища.

В това отношение те са най-малко засегнати като намаляване на часове. Единствено в тях остава планът за интензивно изучаване на език. В VIII клас часовете остават с по-голям обем, но за съжаление, вече не са 18, а 16.

Това би създало известно напрежение в езиковите училища, но това е решим проблем. Иначе сериозно намаление на езиковото обучение има в останалите училища. Моето мнение е, че

училището трябва да учи в разширен обем това, което му е профил:

ако е математическа гимназия, нека изучават разширено математика, ако е професионална гимназия - да са съответните дисциплини от професионалния профил. А не както беше досега - интензивно изучаване на език и в тези училища.

Смятам, че това е правилна стъпка. Тя дава възможност на профилираните и специализираните училища да изучават в по-голям обем това, което всъщност е основната специалност там, професия или профил.

И дава ясния индикатор, че езиковите училища са тези, в които се изучава език.

ВИЗИТКА

Иво Райнов е завършил Софийския университет със специалност "География" и магистратура "Регионално развитие" във Великотърновския университет.

С 30 години педагогически стаж е в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф I" в Ловеч.

От година и половина е директор на тази гимназия. Семеен, има дъщеря и внуче.