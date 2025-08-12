ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 12 август: Хиляди дизелови автомобили със забрана да се движат скоро

5900

Само в "24 часа" на 12 август четете:

  • Брюксел налага забрана за движение на дизелови автомобили без филтри за твърди частици
  • Кои авиокомпании се държат лошо с българите
  • Какво ще последва след сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за Украйна
  • Учени откриха най-голямата черна дупка във Вселената
  • Идва ли краят на ерата "Гугъл"

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

