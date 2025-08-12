“Не пипайте нашите часове!” Ами как да разтегнем денонощието!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всички искат промени в образованието. Но щом започнат, тръгват безкрайни спорове

Как да променим всичко… без да пипаме нищо. Всички искат промени в образованието. Но щом някой каже “Хайде да ги направим” – изведнъж: “Ама не пипайте нашите часове!”. От години говорим за претоварени учебни планове.

За XXI век умения. За по-малко зубрене и повече практика. Ето, промени се предлагат. И какво чуваме? “Да не махаме нищо… ама да добавим и още!”.

Чудно.

Дали МОН има магически часовник, който разтяга денонощието? Часът – пак 40 минути. Денят – пак 24 часа. Решението не е в ластичните часове. Решението е в приоритетите.

И тук МОН има картата с фактите и анализите.

Въпросът е прост: Искаме ли истинска промяна… …или искаме промяна, която не променя нищо? Може и да няма магически часовник… …но има магически начин да губим време – нарича се “да спорим безкрайно”.

(От фейсбук)