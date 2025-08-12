Парите - върховна ценност. Защо?

Добре е, че се увеличава процентът младежи у нас, които искат да са учители - от 9 на 14% за последните 4 години.



В същото време с 2% са намалели тези, които виждат бъдещето си в кариера, свързана с компютърните технологии.

Изследването на Националния център за парламентарни изследвания показва, че за близо 2/3 от младите най-важното при избора на нова работа са парите. Това не е изненада в съвременния свят, където консумацията все повече се превръща във върховна ценност.

И друго важно - увеличават се младежите, които не са активни на пазара на труда.

И тук трябва да светне червена лампа. Причината за тази неактивност не бива да се търси в някаква инертност и нежелание за работа. По-скоро причината е в несигурната икономическа среда и пазар на труда. И това важи не само за България.

Затова не бива да обвиняваме младите. А трябва държавата да създаде стимулираща среда. Среда, в която доходите растат повече от цените. В която младежите получават от образователната система знания и умения, търсени от бизнеса. И имат стабилни перспективи за добра кариера.

През социалните мрежи младежите всеки ден виждат как успехът се свързва преди всичко с висок стандарт на живот. Ако усещат, че трудно ще го достигнат, се обезкуражават.

