Средства от ЕС, харчени за яхти и суингър клубове, подклаждат атаките на опозицията срещу Туск

Коалицията на Доналд Туск е в паника, след като зле обмислена кампания за прозрачност разкри, че част от дългоочакваните средства от ЕС за възстановяване от COVID в Полша са отишли за проекти. Сред тях са клуб за суингъри, пицария със солариум и верига от водка барове, пише "Политико" в свой анализ.

Възмущението, което избухна, след като правителството публикува интерактивни онлайн карти на получателите на субсидии в опит да демонстрира прозрачност, предостави на крайната дясна партия „Право и справедливост" неустоима мишена.

Прегледът на данните установи, че програмата на стойност 1,2 млрд. злоти (282,3 млн. евро), предназначена за съживяване на хотели, ресторанти и културни обекти, пострадали от пандемията, всъщност е финансирала и яхти, пицария, в която са били разположени солариуми и в един широко разгласен случай, бизнес в южна Полша, регистриран на същия адрес като секс клуб.

"Право и справедливост", която се хваща за всяка възможност да възвърне инерцията си, след като загуби властта през 2023 г., не загуби време да представи скандала като доказателство за корупцията и разхищението от ерата на Туск.

„Един от най-големите скандали от 1989 г. насам", каза евродепутатът от "Право и справедливост" Тобиаш Боченски, като в събота организира акция пред кабинета на министър-председателя с фалшива табела на измисленото „Министерство на херингата и водката" , препратка към един от получателите на субсидии.

Партията обеща парламентарни проверки и препращане на случая към прокуратурата, за да се проследят всички връзки, зависимости и вериги на вземане на решения.

От водещ проект до обект на критики

Програмата HoReCa на стойност 1,2 милиарда злоти е част от 254 милиарда злоти (59,8 милиарда евро), които Полша трябва да получи от Националния план за възстановяване на ЕС. Брюксел беше замразил средствата по време на управлението на "Право и справедливост" поради опасения за спазването на принципите на правовата държава, а отблокирането им беше основно обещание в предизборната кампания на Туск за 2023 г. Средствата от HoReCa бяха предназначени да помогнат на малките и средни предприятия в туризма и хотелиерството да се диверсифицират, за да могат да преживеят друга криза. Вместо това картата бързо превърна програмата от витрина в политически проблем. Един ресторантьор от Лодз, чиято субсидия е била отбелязана онлайн за финансиране на две яхти, защити покупката като легитимен начин да диверсифицира бизнеса си в случай на бъдещи карантини.

„Не получихме тези пари за ваканции", заяви Гжегож Урбаняк пред портала Money.pl, като изтъкна, че лодките могат да се отдават под наем на туристи, когато ресторантите са затворени.

Собственикът на бизнеса, регистриран на същия адрес като клуб за суингъри, заяви, че субсидията му е била използвана за закупуване на металообработващи машини, а не за развлечения за възрастни.

Длъжностните лица подчертават, че много от покупките, които предизвикват учудване, отговарят на правилата на програмата, договорени от правителството на "Право и справедливост" през 2021 г., които позволяват разходи за проекти за диверсификация, като наем на туристически обекти или екологични атракции.

Туск обеща нулева толерантност към злоупотребата с фондове на ЕС.

"Положихме твърде много усилия, за да деблокираме тези милиарди, за да позволим на някого да ги пропилее", заяви Туск в събота. Той обещава, че всеки, който е допуснал грешки, ще понесе последствията, независимо от позицията си или партийната си принадлежност. Прокуратурата започна предварителни разследвания, а министерството на финансите заяви, че одитът ще даде първоначални резултати до края на септември.

Напрежение в коалицията

За Туск скандалът добавя допълнителен натиск към и без това натоварената му програма. Министерството, което отговаря за фондовете, се ръководи от Polska 2050, коалиционен партньор, воден от председателя на парламента Шимон Холвоня. Неговата партия, която разполага с 31 места, е от решаващо значение за мнозинството на Туск, но има свои собствени проблеми с имиджа, включително скандал през лятото, свързан с нощна среща с лидера на "Право и справедливост" Ярослав Качински.

За "Право и справедливост" скандалът се превърна в начин да се постави под въпрос способността на Туск да управлява коалицията си и да се подчертаят противоречията между премиера и Холвоня. Спорът привлече вниманието към ролята на Polska 2050 в надзора на програмата и даде на "Право и справедливост" възможност да критикува и двамата лидери едновременно.

Спорът за разходите идва само няколко седмици след като Туск преструктурира кабинета си в опит да възвърне инерцията след загубата на президентските избори, което подчерта както крехкостта на коалицията му, така и трудността да я поддържа единна.

На президентските избори националистът Карол Навроцки победи предпочитания от Туск кандидат, кметът на Варшава Рафал Тшасковски. Този резултат, който нанесе сериозен удар на реформаторската програма на правителството и се очаква да затрудни значително приемането на законодателство.