След 10 часа скандали между Нетаняху и Замир Газа няма да се спаси от окупацията

Десет часа спорове, караници и крясъци, продължили от шест часа вчера вечерта до четири часа тази сутрин, не стигнаха на шефа на израелската армия Аял Замир и шефовете на силите за сигурност да убедят премиера Бенямин Нетаняху да се откаже от решението си да окупира Газа. Това решение води до открита война, която според експерти ще продължи най-малко пет години.

Кабинетът заповяда на армията да започне изпълнението и определи 7 октомври като краен срок за завършване на евакуацията на палестинското население в районите, обхванати от първата фаза на плана за окупация. Армията обаче обяви, че не е готова за това решение и се нуждае от време, за да мобилизира десетки хиляди резервисти в шест дивизии, както поиска политическото ръководство.

Шест дивизии и гражданско управление

На осмата фронтова линия във войната в Газа – т.е. в самия Израел – кабинетът наложи на армията да мобилизира незабавно шест военни дивизии, а именно дивизия (162), наречена Дивизия за решаване на битката, и дивизия на избраните парашутисти (98), дивизия (36), (99) и (146), както и дивизия, наречена „Газа".

Задачата на шестте дивизии като първи етап е да бъдат изселени един милион палестински граждани до 7 октомври от северната част към района на Мауси и оста „Нетсарим" с цел да се наложи окупация на град Газа и лагерите в централната част. В ядрото на целта е кварталът на лидерите на "Хамас".

В настоящия етап се очаква сблъсъците да продължат през следващите две години, а ако се превърнат в открита война, тя може да продължи до пет години. Армията трябва да изпълни пет задачи, поставени от кабинета:

- Разоръжаване на „Хамас".

- Връщане на всички заложници - живи и мъртви.

- Разоръжаване на сектора Газа

- Въвеждане на пълен израелски контрол над Газа.

- Създаване на алтернативно гражданско управление, което да не е нито на „Хамас", нито на Палестинската власт, и което в първата фаза ще се ръководи от координатора на израелското правителство в Западния бряг генерал Гасан Алиан.

В момента Нетаняху и министърът на отбраната Кац са упълномощени от кабинета да одобрят окончателния оперативен план на армията, докато военни и командири в самата армия и в службите за сигурност считат решението за капан.

Военни командири предупредиха, че решението е "тактически и оперативен капан за голяма част от армията, тъй като ще бъде изложена на опасност от засади на "Хамас" и експлозии, което ще доведе до изтощаване на редовните сили и резервистите".

Военни източници посочиха, че има големи пропуски в готовността на тежкото инженерно оборудване, бронираните превозни средства и танковете, които трябва да бъдат приведени в готовност. Според тях създаването на центрове за разпределение на храна и изселването на населението представлява голям проблем за армията, тъй като изисква операции, които отнемат време за планиране, подготовка и изпълнение, а оттам и време, и значителни ресурси.

В операцията ще има важна роля и шефът на оперативния отдел на генералния щаб Ицхак Коен, който трябва да проведе спешно и бързо проучване, за да анализира последствията и да изготви оперативен план, който да запълни пропуските в армията и да определи сроковете за изпълнение. След изготвянето на плана той ще го представи за одобрение на политическо ниво.

Дългосрочна стратегическа заплаха

Опонентите на Нетаняху считат решението за окупация на Газа за дългосрочна стратегическа заплаха за израелската сигурност и твърдят, че то преследва политическите и лични цели на премиера за сметка на националната сигурност. Всичко това се случва на фона на нарастващите опасения за съдбата на израелските заложници, които са в ръцете на "Хамас" от близо две години.

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид смята, че решението ще доведе до катастрофа, последвана от няколко допълнителни бедствия. Той твърди в пост в X, че е в противоречие с мнението на военните и силите за сигурност, без да се отчита изтощението и изчерпването на военните сили, Бен Гвир и Смотрич ще принудят Нетаняху да предприеме стъпка, която ще отнеме месеци, ще доведе до смъртта на заложниците и на много войници, ще струва на израелските данъкоплатци десетки милиарди и ще доведе до политически разпад". И добавя, че точно това иска "Хамас" – да обгради Израел на бойното поле, да отвлича и убива повече израелски войници. Според него тази война вече е без цел, тази окупация е с неясни резултат и никой не разбира докъде ще доведе.

Лидерът на партията „Израел Бейтену" Авигдор Либерман пък заяви, че решението отново доказва, че действията, свързани с живота и смъртта в Израел се предприемат, без да се отчитат реалните съображения за сигурност или обявените цели на войната.

Либерман, „седмият министър-председател от октомври", както го описа Нетаняху, „продължава да жертва сигурността на израелските граждани заради личните си претенции за президентския пост".

Смъртна присъда на заложниците

Бившият депутат и лидер на партията „Демократично движение" Яир Голан определи решението на кабинета като катастрофа, „която ще се отрази отрицателно на бъдещите поколения", и заяви, че „това е решение, равносилно на смъртна присъда за отвлечените от Хамас и за техните семейства". Израел ще се окаже въвлечен във война в Газа за десетилетия напред, плащайки висока цена, изчислена на стотици милиарди, и всичко това само за да се запази на власт Нетаняху и да се задоволят нереалистичните му визии.

Според Голан е необходимо да се активизира народното движение за сваляне на сегашното правителство, защото „свалянето на това правителство ще бъде не само политическо спасение, но и спасение на безбройни човешки животи в бъдеще".

Вестник „Ню Йорк Таймс" твърди, че изборът на термина „завладяване или контрол " вместо „окупация" е целенасочен от страна на израелското правителство, тъй като според международното право „окупацията" налага правни задължения на окупационната сила, като например да осигурява гражданските нужди съгласно Четвъртата женевска конвенция. По този начин Израел избягва да признае правните си отговорности като окупационна сила, но реалността на пълния военен контрол ще постави Израел пред тези задължения. Освен това действия като принудителното разселване ще доведат до обвинения във военни престъпления, което може да въвлече както израелци, така и американци.

Експерти и анализатори посочват много причини за това, че президентът Тръмп е подкрепил стратегията на израелското правителство. Арън Дейвид Милър, известен изследовател в Карнеги Институт, твърди, че подкрепата на Тръмп е продиктувана от вътрешнополитически съображения - той се съобразява със своите поддръжници, особено сред евангелистите избиратели, които считат, че подкрепата на Израел е морален и стратегически императив. Според Милър, който е бивш дипломат, участвал в преговори между израелци и палестинци по време на няколко републикански и демократични администрации, подкрепата на Тръмп за плана на Израел относно Газа укрепва позицията му преди предстоящите междинни избори, в които той ще се възползва от влиянието на произраелски лобита като Американско-израелския комитет за обществени въпроси (AIPAC).

Във връзка с последните събития вестник „Таймс оф Израел" цитира израелски дипломатически източници, които твърдят че израелското политическо ръководство може да отмени или отложи военния план за пълен контрол над град Газа, ако "Хамас" покаже готовност за значителни отстъпки.

В същото време Аарец" цитира израелски източници, които също не са посочени, че възможностите за успех на двете страни да преодолеят различията си са минимални. Палестински източници твърдят пред вестника, че желанието на „Хамас" да постигне напредък в преговорите зависи от това дали израелското правителство ще отмени плана си за пълен контрол над град Газа или не.

Израелски военни източници твърдят, че планираната операция срещу град Газа няма да започне преди края на месец август поради различни логистични и политически „усложнения".

Източникът добави в изявления пред израелски медии, че се очаква подготовката за операцията в Газа да продължи до есента, защото военните операции може да се разширият до „всеобща война в градските райони".

Израелският премиер Нетаняху е определил краен срок за операцията на 7 октомври, а шефът на генералния щаб Еял Замир подчертава, че работещите в Газа сили трябва да получат необходимите почивки, „дори ако смяната им удължи сблъсъците с един до шест месеца".

Сега вниманието на израелската армия се насочва към плана за Газа, който по думите на източник от армията се очаква да бъде бавен и поетапен, за да се увеличи натискът върху "Хамас" и да се даде повече време на посредниците, водени от САЩ, Катар и Египет, да отворят допълнителни прозорци за преговори за заложниците. Армията твърди , че въпреки медийните съобщения за мобилизация на около 250 хиляди резервисти по „закона за извънредно положение 8", се очакват по-малко хора поради ниския процент на отзовалите се, който тази година е между 60 и 70 на сто в централната част на страната заради продължаващите проблеми на войниците.

Ливанският електронен сайт „Al-Мудун",съобщи цитирайки информирани източници, че катарските и египетските посредници по конфликта в Газа са в надпревара между сделка или ескалация и уверяват, че искат да направят всичко възможно, за да попречат на Израел да изпълни военния си план в сектора, като подчертават, че посредниците са с убеждението, че ако не се подновят преговорите, това ще представлява още по-голяма опасност за и без това разрушения сектор.

Източниците казват, че дипломатическият път има краен срок и колкото повече напредваме във времето, толкова повече се задълбочава подготовката за военна операция в сектора и ще става все по-трудно тя да бъде спряна. Посредниците са принудени да удвоят усилията си възобновяване на преговорите оттам, където са спрели с цел постигане на изчерпателна сделка колкото да е трудна тази задача.



Послание на САЩ до „Хамас"

Що се отнася до възможностите за изчерпателна сделка, източници на „Ал-Мудун" твърдят ,че в последните дни е получено послание от САЩ до „Хамас", в което Вашингтон настоява движението да направи отстъпки по отношение на предаването на всички заложници, разоръжаването и прекратяването на военните действия в Газа от следващия ден. Като в последното си изявление американският президент Доналд Тръмп изключи възможността за сключване на сделка в момента, което означава, че Вашингтон е преценил, че не се очертава сделка, и че все още има нужда от време. Израелските медии съобщават за разногласия в израелската делегация която пристигна в Египет , относно необходимите компромиси за постигане на споразумение в този момент, дори и частично. В крайна сметка, възможностите за сключване на сделка в близко бъдеще не изглеждат големи. Различни медии смятат, че планът за завладяване на град Газа ще бъде изпълнен в рамките на месеци, което поражда въпроси за следващата фаза.

Алтернативният път на Генерал Аялон

В анализ в списание Форин афеърс бившият шеф на Шин Бет Генерал Ами Аялон казва ,че след повече от 22 месеца война в Газа, "израелското правителство няма политическа визия за края на конфликта, което задълбочи хуманитарната катастрофа и превърна конфликта в регионална и международна криза, която принуди световните сили да предложат планове за прекратяване на военните действия и създаване на палестинска държава в границите от 1967 г." Аялон твърди, че "промените от Арабската пролет и нападението от 7 октомври доказаха, че пренебрегването на палестинския въпрос е грешка". Генерал Аялон предлага алтернативен път - "регионално споразумение, подкрепено от международната общност, основано на решението за две държави, въз основа на арабската мирна инициатива, съчетано с възстановяване на Газа, гаранции за сигурност и уреждане на въпросите за границите, бежанците и Йерусалим".

Според проучване на вестник „Маарив" 57% от израелците искат прекратяване на войната, с изчерпателно споразумение и изтегляне на армията от Газа, докато 30% искат окупация на Газа, дори и това да доведе до смъртта на заложниците, а 13% нямат мнение.